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Выборы президента США. Неожиданное
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Газета
Выборы президента США. Неожиданное
Газета № 085 (3252) (0511)
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Выборы президента США. Неожиданное

Победитель в борьбе за Белый дом пока не определен
Предварительные результаты выборов в США вновь преподнесли сюрприз. Результаты республиканцев выше, чем прогнозировали соцопросы, — Дональд Трамп смог навязать Джо Байдену упорную борьбу, исход которой пока не определен
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Республиканец против демократа

3 ноября стало для США решающим днем голосования на выборах президента, трети верхней палаты конгресса, всей нижней палаты и 11 губернаторов.

Накануне выборов опросы показывали комфортное преимущество кандидата-демократа Джозефа Байдена над президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Американцы и эксперты соцопросы воспринимают с осторожностью — четыре года назад все исследования обещали уверенную победу Хиллари Клинтон, но в итоге выиграл Трамп — он набрал большинство голосов выборщиков, хотя у Клинтон было больше голосов избирателей по всей стране. В этот раз социологические службы изменили систему опросов. Однако, как выяснилось, точности добиться им не удалось.

Политика
Выборы президента США. Главное Фото: Brian Snyder / Reuters

Неопределенности в ситуацию добавило голосование по почте. Досрочно в той или иной форме (почтой или личным приходом на участок) проголосовали более 90 млн избирателей, то есть меньше трети от их общего числа (233 млн человек). В некоторых штатах такие голоса подсчитаны будут в течение трех дней — недели.

Президента США избирают непрямым голосованием. Избиратели штата делают свой выбор, этот результат служит ориентиром для выборщиков от штата — они выберут президента 14 декабря.

От каждого штата количество выборщиков разное, оно зависит от численности его населения. Больше всего от Калифорнии — 55, от Техаса — 38 и т.д. Как правило, действует принцип «победитель получает все», за исключением штатов Мэн и Небраска.

Для победы кандидату нужно получить 270 голосов выборщиков из 538.

Особенность определения победителей на выборах в США состоит в том, что, хотя официальные результаты выборов устанавливают избирательные комиссии штатов, называют победителя обычно СМИ. Все крупнейшие издания нанимают специальные службы, проводят опросы и первыми, не дожидаясь официальных результатов, объявляют, кто выиграл выборы любого уровня.

Как города США готовились к президентским выборам. Фоторепортаж Основные кандидаты — Дональд Трамп и Джо Байден — не раз заявляли о готовности оспаривать результаты, и, возможно, итоговое решение по этим президентским выборам будет принимать Верховный суд или даже конгресс. На фото: магазины на Родео-Драйв в Лос-Анджелесе Согласно опросу компании YouGov, почти 56% граждан США ожидают массовых беспорядков в день голосования. На фото: Филадельфия Дональд Трамп заявлял, что не может гарантировать мирную передачу президентских полномочий, и называл процесс голосования «катастрофой». На фото: подготовка ко дню выборов в средней школе в Уотервилле, штат Мэн В этот раз из-за пандемии COVID-19 зафиксирован беспрецедентный масштаб досрочного голосования и голосования по почте. К 1 ноября по почте проголосовали более 90 млн американцев. На фото: сортировка отправленных по почте бюллетеней в округе Ориндж в Санта-Ана, Калифорния Еще 7 фото
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В ночь с 3 на 4 ноября основные сведения предоставляли именно СМИ. По их данным, 77-летний Байден опережал 74-летнего Трампа как по числу голосов избирателей, так и по числу голосов выборщиков. По данным издания Politico (по состоянию на 18:00 мск), в активе Байдена было 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213.

В большинстве случаев американские прогнозисты могут сказать заранее, как проголосует тот или иной штат, но на любых выборах есть пять—десять штатов, исход гонки в которых непредсказуем. На этих выборах в числе колеблющихся были десять штатов с большим числом выборщиков, среди них Флорида, Огайо, Техас, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Висконсин, Аризона, Мичиган. Уже к середине ночи стало понятно, что Трамп выигрывает во Флориде и Огайо и лидирует практически во всех остальных штатах, хотя и с минимальным иногда преимуществом. Так, в Северной Каролине, где разыгрывается 15 голосов выборщиков, президент обходил соперника на 1,5%, сообщала в 14:00 мск The New York Times. В Пенсильвании, где на кону 20 голосов выборщиков, у Трампа было значительное преимущество над Байденом — 11%. Перевес у Байдена был только в Аризоне (11 голосов выборщиков).

К вечеру среды по московскому времени Байден вырвался в лидеры в Мичигане (16 выборщиков), где было подсчитано более 85% голосов, и имел незначительный перевес в Висконсине (десять выборщиков), что приблизило его к заветной цифре 270 выборщиков. «Джо Байден на пути к победе на этих выборах, и он будет следующим президентом Соединенных Штатов», — заявила менеджер его предвыборного штаба Дженнифер О'Малли.

Дональд Трамп написал в Twitter, что результаты выборов меняются в ходе подсчетов бюллетеней, полученных по почте. «Почему каждый раз, когда приходят отправленные по почте бюллетени, они настолько масштабны в своих процентах и в своем потенциале разрушения?» — отметил он.

Во многих колеблющихся штатах власти тормозят подсчет голосов; видимо, результаты по ряду из них станут известны в течение трех дней, отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с РБК.

Политика
Предварительные итоги выборов президента США. Карта

Республиканцы против демократов

Неожиданными стали и предварительные результаты выборов в сенат и палату представителей конгресса. До выборов вероятным считалось получение демократами большинства в обеих палатах. После ночи подсчетов американские СМИ показывали, что у демократов и республиканцев может быть равное представительство в верхней палате (в нынешнем составе большинство у республиканцев — 53 из 100 мест, у демократов — 45, еще два независимых).

Как американцы голосуют на президентских выборах. Фоторепортаж Очередь перед избирательным участком в Оклахома-Сити. Хотя многие избиратели проголосовали досрочно, на участках бывают очереди из-за требования соблюдать социальную дистанцию Избирательный участок в театре «Орфей» в Мэдисоне, Висконсин Хэмптон, Миннесота Участок для голосования в баре Friends в Сан-Франциско, Калифорния Еще 11 фото
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В нижней палате дело шло к сохранению большинства демократами. The New York Times отдавала 190 мест демократам и 181 место республиканцам (из 435, остальные были не подсчитаны). В нынешнем составе у демократов 232 места, у республиканцев — 197.

При этом демократы не смогли нанести поражение авторитетным республиканским сенаторам. Близкий к Трампу председатель юридического комитета сената конгресса республиканец Линдси Грэм сохранил свой мандат сенатора от Южной Каролины. На перевыборах в Кентукки победил и глава республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл. Опросы также предсказывают победу сенатора от Северной Каролины Тома Тиллиса, которому предсказывали поражение перед выборами. Грэм и Тиллис — сторонники новых санкционных инициатив против России, в частности за ее действия на Украине и приписываемые ей попытки вмешательства в американскую политику.

Реальные итоги против ожиданий

Ночью 3 ноября оба кандидата выразили уверенность в успехе. Первым выступил Байден, призвавший сторонников проявить терпение и быть готовыми к тому, что подсчет голосов будет идти до утра 4 ноября по американскому времени или даже дольше. Он представил данные по лидерству в некоторых колеблющихся штатах: «Одна из телекомпаний заявила, что мы уже выиграли в Аризоне. Мы испытываем уверенность относительно Аризоны... У нас все еще есть шансы в Джорджии, хотя мы и ожидали не этого. Мы очень довольны по поводу Висконсина и Мичигана. Кстати, на подсчет голосов потребуется время. Мы выиграем в Пенсильвании», — сказал кандидат от демократов.

Выступивший примерно через час Трамп был категорически уверен в своей победе: «Феноменальные результаты. Это победа. Мы выиграли те штаты, в которых и не ожидали победы». По словам действующего президента, Байдену уже не догнать его в колеблющихся штатах.

Однако для подведения результатов нужно дождаться подсчета всех голосов, а он замедлился. В большинстве штатов было подсчитано более 60% голосов, кроме Аляски (43%). Не учтены бюллетени, которые избиратели присылали по почте. В избирательной комиссии Аляски сообщили, что будут считать их в течение недели, в Пенсильвании предупредили, что подсчет может затянуться до пятницы. В Неваде подсчет и вовсе прекратили, сообщив, что возобновят его спустя сутки.

Как американцы следят за результатами выборов. Фоторепортаж Трансляция результатов во время шоу трансвеститов в Майами, Флорида Сторонники Трампа наблюдают за результатами выборов на вечеринке в Мичигане Обработка почтовых бюллетеней в конференц-центре Пенсильвании. Это один из крупнейших «колеблющихся» штатов, от которых во многом зависит исход голосования. Там призвали избирателей набраться терпения и не ждать, что результаты выборов будут известны в первый же день Вашингтон. Надпись на плакате у мужчины в костюме Трампа: «Нужно подбросить до России 20 января. Москва или арест» Еще 5 фото
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«Пришла сенсация, как и четыре года назад, провалились все опросные агентства», — оценил предварительные итоги профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков. Результат демократов, по его оценке, — это колоссальный провал. «Они провалились по всем пунктам: не смогли получить контроль над сенатом, не смогли увеличить свое представительство в палате представителей, и все их обещания, что Байден будет побеждать с огромным разрывом и получит большинство во Флориде, Техасе, Айове и ряде других штатов, рассыпались в пыль», — сказал политолог.

Уровень одобрения Трампа оказался выше, чем предсказывали социологические опросы, это показывает, что у публичной социологии есть ограничения, согласен Евгений Минченко. «Раньше их называли «стесняющиеся» трамписты, сегодня я бы их назвал «запуганными» трампистами, то есть поддержка Трампа — социально неодобряемое действие, поэтому многие люди предпочитают об этом не говорить», — обращает внимание эксперт. В успехе Трампа сыграла проявленная им воля к победе — он много ездил по стране. По оценкам холдинга «Минченко консалтинг», у Трампа также был перевес по ресурсам: 93 к 90. «Если у тебя есть перевес в деньгах, в средстве доставки сообщения, но у тебя плохое сообщение и плохой кандидат, — это не спасает. Трамп как кандидат с понятным образом очевидно был сильнее», — резюмировал Минченко.

Политика
Bloomberg описал четыре сценария ничьей между Трампом и Байденом Фото: Loren Elliott / Reuters

Как и в 2016 году, демократы допустили ряд ключевых ошибок, говорит старший научный сотрудник МГИМО Максим Сучков. В 2016 году ключевыми группами электората Трампа были «белые, преимущественно мужчины, старше 45 лет». У демократов — «цветные, преимущественно женщины, моложе 45 лет», говорит он. В надежде сохранить свой сегмент электората и отобрать у Трампа часть его электората демократы выбрали своим кандидатом белого пожилого мужчину, который более популярен у электората республиканцев, чем была Клинтон; однако Байден — политически утомленный и физически слабый кандидат с предположительно прогрессирующей деменцией (сказываются две операции на мозге), чьим единственным достоинством, по сути, было только то, что он не Трамп, и это не сработало, указывает Сучков. Вновь сыграло роль и молчаливое большинство, согласен он, опрос либертарианского Института Катона показал, что 62℅ американцев признаются в невозможности открыто выражать свои убеждения, поскольку другие могут найти это оскорбительным.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин.
Теги: США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , выборы
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