Конфлан-Сент-Онорин, Ницца, Авиньон, Леон

Во Франции несколько человек стали жертвами террористических нападений

Франция стала объектом сразу нескольких террористических атак. Этому предшествовала череда антифранцузских массовых акций в мусульманском мире. Чем они были вызваны и как будут развиваться события дальше — разбирался РБК

Полицейские возле базилики Нотр-Дам-де-Нис (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Три атаки во Франции

В четверг, 29 октября, около 9 утра по местному времени в центре Ниццы у собора Нотр-Дам были убиты три человека. Мэр города Кристиан Эстрози назвал произошедшее террористической атакой и рассказал подробности. Нападение произошло в самом соборе. По данным СМИ, две жертвы, мужчина и женщина, были обезглавлены, еще один мужчина скончался от ран уже на улице. По словам Эстрози, нападавший несколько раз повторил «Аллаху акбар», пока его арестовывали и заключали в наручники. Нападавшего, по данным французских СМИ, зовут Брахим, ему 25 лет, родом из Туниса. Он доставлен в больницу, так как был ранен при задержании. «Хватит, нам надо изгнать исламо-фашизм с нашей территории», — заявил также Эстрози, имея в виду, что Ницца становится объектом террористической атаки не впервые: в 2016 году, в День взятия Бастилии, на заполненную людьми набережную Ниццы выехал грузовик, погибли 86 человек.

Через несколько часов после теракта в Ницце стало известно о попытках нападений в Авиньоне и Лионе. В Авиньоне преступник начал угрожать ножом прохожим, затем попытался напасть на полицейских. Они открыли огонь на поражение. Нападавший скончался на месте. В Лионе был задержан мужчина с большим ножом, он размахивал им на трамвайной остановке и пытался сесть в трамвай. Пострадавших нет. Он 1994 года рождения, афганец по происхождению. Французский телеканал BFM отмечает, что он был психически болен, поскольку в полиции сказал, что слышал голоса, приказывающие убивать.

Еще один инцидент произошел за пределами Франции — в Джидде, в Саудовской Аравии, у французского консульства. Там вооруженный острым предметом человек ранил охранника диппредставительства, после чего был задержан.

Нападение в Ницце произошло спустя всего две недели после убийства учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Его обезглавил 18-летний Абдуллах Анзоров, чеченец по национальности, получивший во Франции статус беженца. Он написал, что «казнил» учителя, «унизившего пророка Мухаммеда». На одном из уроков, посвященных свободе слова, Пати показал ученикам карикатуры на пророка из французского журнала Charlie Ebdo. В 2015 году после публикаций карикатур двое исламистов напали на редакцию этого сатирического издания, убив 15 человек.

Задуманная реформа жизни мусульманского сообщества

В Ниццу в четверг прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. Его заявление после гибели Пати 16 октября спровоцировали антифранцузские выступления по всему мусульманскому миру. Тогда, комментируя убийство учителя, Макрон заявил о безусловном праве журналистов на свободу слова и публикацию любых карикатур. Учитель Пати, сказал президент, стал лицом республики, ее желания разбить террористов и жить как сообщество свободных граждан. «Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают», — заявил Макрон.

В последнее время французский лидер неоднократно называл ислам религией, находящейся в кризисе, и призывал бороться с «мракобесием». Главным критиком Макрона стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в России высказывания президента Франции осудил глава Чечни Рамзан Кадыров, который сказал, что убитый учитель сам спровоцировал нападение на себя.

Возмущение мусульман вызывали не только последние высказывания Макрона, но и его предложения в религиозно-воспитательной сфере. Речь о том, что 2 октября французский лидер представил амбициозный план реформирования подходов к преподаванию и распространению ислама в стране. Реформа готовилась два года. «Речь идет о том, чтобы попытаться всем вместе создать такой порядок, который позволит <...> построить просвещенный ислам в нашей стране. Ислам, который бы жил в мире с республикой, уважал бы принцип отделения церкви от государства и успокоил бы разгоряченные умы», — сказал Макрон. Среди положений реформы — введение обязательного посещения школы для детей в возрасте от трех лет, обучение в школах и кружках арабскому языку, финансирование исследований по исламоведению; прекращение выдачи виз имамам из-за рубежа, ужесточение контроля за деятельностью и финансированием мечетей.

Дискуссия об этом во французском обществе ведется давно, напоминает эксперт Института Европы РАН Сергей Федоров: «Речь о том, что надо изолировать или вообще вырвать с корнем радикальных исламистов, их влияние в стране». Обсуждается контроль над радикальными имамами, частными религиозными школами для детей, которых сейчас около сотни и учится в них порядка 12 тыс. детей, контроль за людьми, которые, по данным спецслужб и МВД, склонны к террористической деятельности, а таких около 8 тыс., указывает эксперт.

Как устроен мир мусульман во Франции Во Франции проживает около 5,7 млн мусульман (8,8% от общего населения, по данным Pew Research, самый высокий показатель среди стран Европы). Абсолютное большинство — сунниты. С 1960-х по 1990-е годы на происходящее в мусульманской общине внимания почти не обращали, констатирует исследование Brookings. Рабочие из мусульманских стран приезжали на заработки, не стремились получать гражданство, поэтому тем, как организована практика веры, сообщества занимались самостоятельно или с помощью правительства стран своего происхождения. Поскольку большинство мусульман приезжали из Алжира, то и ответственным за развитие и поддержание веры среди них было в основным правительство этой североафриканской страны. Потом свое влияние начали усиливать Турция и Марокко. Эти страны направляли и направляют во Францию имамов и платят им жалование, они же строят молельные комнаты. Такая стратегия казалась Парижу логичной и лишало его лишней головной боли, но к концу 1980-х правительство стало понимать, что зря отдало на откуп иностранцам взаимодействие с проживающими в стране мусульманами. Тем более что все большее распространение получили салафистские организации и «Братья-мусульмане», считающиеся в некоторых странах террористическими. В 1990-х и 2000-х годах власти Франции решили, что необходим единый совет мусульман, который мог бы взять под свое крыло все многочисленные исламские организации. Основной институцией выбрали Великую парижскую мечеть, находящуюся с момента открытия в 1926 году под патронатом Алжира, откуда в мечеть приезжают имамы. Ей же государство предоставило эксклюзивное право лицензировать производство халяльного мяса. В 2000-е годы стало понятно, что проект объединения мусульман в одну структуру провалился. Создание в 2003 году Французского совета мусульманской веры не дало ожидаемого эффекта, так как в него отказались войти некоторые влиятельные движения, например «Братья-мусульмане». По данным Министерства внутренних дел Франции на 2019 год, 151 имам во Францию был направлен Турцией, 120 — Алжиром и 30 — Марокко. С этими странами было согласовано правило, требующее, чтобы имамы проходили гражданское и административное обучение на французском языке.

Осуждение в исламском мире, поддержка во Франции

После заявления французского президента о кризисе ислама и его поддержке права на свободу слова в мусульманских странах начались акции протеста. 24 октября президент Турции рекомендовал Макрону проверить психику. Франция в ответ отозвала своего посла из Анкары. 26 октября Эрдоган призвал соотечественников бойкотировать французские товары (объем товарооборота между двумя странами — около $16,6 млрд). Власти Ирана и Пакистана осудили высказывания Макрона, в Бангладеш прошел массовый митинг с осуждением его слов. МИД Катара называл высказывания популистскими. Саудовская Аравия заявила о недопустимости увязывания ислама и терроризма.

Рейтинг Эмманюэля Макрона был невысок (в последние месяцы его деятельность одобряет около 38% французов, по данным Ifop), но сейчас почти все французские политические деятели, включая ультраправую Марин Ле Пен, поддержали президента, отмечает эксперт Федоров. Произошедшее может усилить популярность ультраправых политиков, которые могут напомнить, что предупреждали о возможных плачевных последствиях реализуемой в последние годы политики мультикультурализма, допускает Федоров.