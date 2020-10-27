Ссуды под прикрытием суда

Бывшему вице-мэру Сочи предъявили окончательное обвинение

Бывшему вице-мэру Сочи Анатолию Рыкову предъявили окончательное обвинение — получение взяток в размере 40 млн руб., что существенно меньше, чем прежде. Его адвокат утверждает, что Рыков просто исполнял решения суда

Анатолий Рыков (Фото: Сергей Кулаков / РИА Новости)

В чем обвиняют вице-мэров

Анатолий Рыков, который в 2009–2018 годах был первым вице-мэром Сочи, и его преемник на этом посту Сергей Юрин были задержаны в октябре 2018 года, сообщал РБК со ссылкой на источники в силовых структурах. В администрации города-курорта прошли обыски, Главное следственное управление Следственного комитета 15 октября 2018 года возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки в особо крупном размере (до 15 лет лишения свободы).

В первоначальной редакции обвинений Рыкову инкриминировали получение взяток в размере 120 млн и 100 млн руб. по пяти эпизодам. В окончательной версии обвинений, которая появилась спустя два года (все это время Рыков находился под арестом), бывшего чиновника обвиняют в получении взяток в размере 40 млн руб. по трем эпизодам. Об этом говорится в обвинительном заключении (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом следствия).

РБК направил запрос в пресс-службу СК и в пресс-службу Генеральной прокуратуры.

По делу кроме Рыкова и Юрина проходили еще пять человек. Это адвокаты Алексей Литвинов и Николай Гребенюк, юрист Андрей Левентюк, замначальника департамента экономики и стратегического развития мэрии Сочи Александр Иванов, а также учредитель ООО «Мануфактура-Юг» Игорь Строганов, которого подозревали в даче взятки. «Эти пятеро дали признательные показания, получили реабилитацию и были освобождены от уголовной ответственности», — сообщил источник РБК. Он уточнил, что Рыков и Юрин по-прежнему под арестом.

По версии следствия, с 2010 года Рыков получал взятки за выдачу разрешений на строительство и за заключение договоров с мэрией на аренду земельных участков. Источник рассказал, что подозреваемыми использовалась следующая схема. Сперва предприниматели обращались в администрацию Сочи за разрешительной документацией и им отказывали. Отказ обжаловался в суде первой инстанции — тоже безуспешно, однако рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции завершалось в пользу застройщиков. В результате апелляционный суд обязывал администрацию Сочи разрешать строительство или заключать договоры аренды, отмечает источник, знакомый с ходом расследования.

Юрин координировал работу департамента имущественных отношений, правового управления, управления муниципального земельного контроля, а также отвечал за представление интересов администрации и главы города в судах. Юрин был переведен в мэрию Сочи в 2015 году из Анапы, сообщил источник. «Многие из команды экс-мэра Сочи Анатолия Пахомова были выходцами из администрации Анапы», — говорит источник РБК. Согласно материалам дела, сам Пахомов не был осведомлен о происходящем.

Как на практике работала схема

Последний из фигурирующих в деле трех эпизодов касается 2015 года. Тогда Строганов, учредитель «Мануфактуры-Юг», приобрел через свое доверенное лицо Елену Попандопуло у санатория «Светлана» лечебно-плавательный бассейн. Для реконструкции здания ему необходимо было получить разрешение администрации. В этом ему вызвался помочь адвокат Литвинов. Он подготовил заявление в департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи. Чиновники отказали застройщику под предлогом того, что проектная документация выполнена с нарушениями, говорится в деле. Затем представители Строганова подали в Центральный районный суд Сочи иск, он остался без удовлетворения.

Как следует из материалов дела, после этого представители бизнесмена пошли с апелляционной жалобой в Краснодарский краевой суд. Здесь решение сочинского суда было отменено, а решение администрации Сочи признано незаконным. Согласно решению краевого суда, мэрия должна была выдать доверенному лицу Строганова разрешение на строительство. По версии следствия, за его получение Строганов должен был заплатить 40 млн руб. В деле отмечено, что бизнесмен написал на эту сумму долговую расписку. Следствие посчитало такую форму оплаты сокрытием дачи взятки.

По данным Следственного комитета, адвокат Гребенюк подготовил для Рыкова информацию по объекту капитального строительства «Реконструкция апартаментов комплекса «Марина Парк» с надстройкой верхних этажей». Взятку Строганов передавал различными суммами в течение года, отмечено в деле.

В 2013 году по такой же схеме чиновники получили взятку от предпринимателя Валерия Клюса, владельца компании ООО «Лакокраска». Он заплатил за разрешение на реконструкцию апартаментов комплекса «Светлана парк» 40 млн руб. Деньги чиновникам передавали как возврат займа по фиктивному договору, говорится в материалах дела.

По версии следствия, в 2012 году деньги работниками мэрии также были получены от предпринимателя Евгения Хворова, руководителя компании ООО «Арарат групп Сочи». Бизнесмен заплатил 40 млн руб. за продление договора аренды на земельный участок. Взятку передавали под видом оплаты юридических услуг, говорится в деле.

Все юридические вопросы по получению судебных решений в пользу взяткодателей осуществляли юристы компании ООО «Легис Империум». По версии следствия, часть взяток была передана представителям чиновников в офисе этой компании.

Кому принадлежит юридическая компания «Легис Империум» Компанию «Легис Империум» зарегистрировали в 2011 году. Ее собственниками, по данным СПАРК, являлись Николай Рыков и Юрий Литвинов. Затем ее стопроцентным собственником стал Юрий Литвинов. В 2014 году «Легис Империум» возглавил Николай Гребенюк, а в 2017 году руководить компанией стал экс-глава отдела судебной защиты правового управления администрации Сочи Андрей Левентюк.

Что говорит защита

Адвокат Алексей Гавришев, который представляет интересы Рыкова, сообщил РБК, что его подзащитный отрицает причастность к совершению вменяемых ему преступлений. «Рыкова обвиняют в том, что он исполнил решения Краснодарского краевого суда, суда апелляционной инстанции и исполнительных производств, которые были возбуждены по решению суда», — сказал Гавришев.

По его словам, при отказе администрации Сочи по всем трем эпизодам, которые фигурируют в обвинительном заключении, чиновники давали мотивированный ответ. «Этот ответ готовили служащие департаментов и отделов, на которые возлагались такие обязанности, — поясняет адвокат. — В деле нет ни одного разрешительного документа, подписанного Рыковым». Кроме того, Гавришев обращает внимание на то, что во всех трех случаях Центральный районный суд Сочи признавал решение мэрии законным и обоснованным.

По словам адвоката, после апелляционных решений Краснодарского краевого суда администрация Сочи была обязана выдать необходимую для начала строительства документацию и заключить договор аренды. При этом юристы администрации обжаловали эти решения в Верховном суде, но это не изменило решение апелляционной инстанции.

«Если бы Рыков стал противиться исполнительным производствам, то администрация Сочи попала бы под уклонение от обязательных к исполнению судебных решений», — утверждает адвокат.