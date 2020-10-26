Запрет на вторсырье отправился на переработку

Минэкономразвития проанализировало риски ограничений на импорт материалов из металлолома, стеклобоя и полимеров

Минэкономразвития предупредило о рисках нарушения норм ВТО в случае ввода запрета на импорт материалов из вторсырья. Изучить эту меру как возможный стимул для внутренней переработки ранее поручала вице-премьер Виктория Абрамченко

Полимерные грануляты (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Замминистра экономического развития Илья Торосов предупредил правительство о рисках нарушения норм Всемирной торговой организации (ВТО) в случае введения в России запрета на импорт материалов из вторсырья. Об этом говорится в письме чиновника в правительство, направленном 19 октября в рамках исполнения поручения вице-премьера Виктории Абрамченко. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, по итогам совещания 11 сентября поручила Минприроды, Минэкономразвития и Минпромторгу проработать вопрос о таком запрете в рамках создания в России стимулов для повышения уровня использования отходов и вторичного сырья при производстве товаров.

«Минэкономразвития предлагает сконцентрироваться на мерах по стимулированию российских производителей вторсырья, товаров и материалов из него», — сообщил представитель ведомства.

Какие риски у запрета на импорт материалов из вторсырья

Торосов указывает, что ввод запрета на импорт в Россию материалов из вторсырья (к ним относятся макулатура, лом металлов, стеклобой, тара из стекла и полимеров — пластиковые бутылки и упаковка) может привести к дискриминации иностранных товаров в рамках ВТО, полноправным членом которой Россия стала в 2012 году.

В соответствии со статьей XX Генерального соглашения по тарифам и торговле от 1994 года (ГАТТ) члены ВТО могут устанавливать ограничения импорта, если это необходимо для защиты жизни или здоровья человека, животных и растений и при условии, что такие меры не применяются для произвольной или неоправданной дискриминации между странами или скрытого ограничения международной торговли, указывает чиновник.

«Чтобы такой дискриминации не случилось, запрет на импорт иностранных товаров должен сопровождаться одновременным запретом на оборот на территории Российской Федерации товаров отечественного происхождения, произведенных из отходов и вторичного сырья», — добавляет Торосов.

Он также напоминает о необходимости научного доказательства важности введения такого запрета и невозможности достичь целей иными способами. «Более того, следует учитывать, что товары, произведенные из первичного и вторичного видов сырья, по своим свойствам и конечным целям использования являются аналогичными», — пишет замминистра. Поэтому во избежание дискриминации, по его мнению, запреты на импорт и оборот по нормам ВТО должны коснуться и товаров, произведенных из первичного сырья.

При определенных обстоятельствах запрет на импорт может соответствовать правилам ВТО, отмечает источник РБК, близкий к Центру экспертизы ВТО. По его словам, все зависит от того, на какой именно товар будут вводиться ограничения и при каких условиях. Положения ГАТТ допускают исключения: например, недавно власти США пытались доказать, хотя и безуспешно, что дополнительные пошлины на товары из Китая (на общую сумму $260 млрд в год) введены с целью защиты общественной морали.

Какие есть альтернативы у запрета на импорт Торосов также направил в правительство ряд предложений по стимулированию использования вторсырья без введения запретов на его импорт. В частности, он предлагает применять понижающий коэффициент при расчете экологического сбора (с производителей и импортеров), в случае если товар и упаковка, подлежащие утилизации, произведены из вторсырья. Еще один вариант — формировать размер экосбора с учетом пригодности для переработки материалов, из которых сделаны товары или упаковка. Министерство также выступает за то, чтобы при госзакупках приобретались товары и упаковка, произведенные с применением вторсырья. Минприроды также выступает за стимулирование вовлечения вторсырья в производство товаров в российской экономике, говорит его представитель. Меры налогового стимулирования, образовательно-просветительская деятельность в области экологии, поэтапное повышение нормативов утилизации товаров и упаковки в рамках механизма расширенной ответственности производителя послужат стимулом для производства перерабатываемых товаров и упаковки, сказал он. РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

Представитель Абрамченко Марта Галичева в начале октября говорила РБК, что в России необходимо стимулировать собственную промышленность по переработке отходов, но еще предстоит решить, вводить ли для этого запрет на импорт материалов из вторсырья. «Поручение проработать запрет — это еще не запрет. Срок введения запрета на совещании не обсуждался», — говорила тогда она. В пятницу, 23 октября, Галичева уточнила, что правительство по-прежнему ожидает от профильных ведомств проработанные предложения по мерам стимулирования оборота вторичного сырья в российской экономике.

Как бизнес отреагировал на возможный запрет

Некоторые представители бизнеса также говорят о рисках из-за ограничений импорта. Подобный запрет ради возможного развития перерабатывающей отрасли внутри страны — мера, неочевидная по своей результативности, указывает замглавы комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. В условиях, когда раздельный сбор отходов в России все еще неразвит, может возникнуть дефицит сырья и его сложно будет восполнить, сказала она.

Запрет на импорт самого вторсырья, а не готовых материалов из него может создать проблемы для многих отраслей, говорил ранее директор группы компаний «Экотехнологии» Константин Рзаев. Сейчас локальные производители нетканых полотен, основ для линолеума и кровли, труб, упаковочных лент и пленок (все они используют полимерные гранулы из вторсырья) жестко конкурируют с импортерами и в случае роста дефицита и цен на вторсырье окажутся в проигрышной ситуации, пояснял он.

Но запрет импорта полимерных гранул (их ввозят из ЕС и Белоруссии) и другой продукции из вторсырья простимулирует собственный рынок, считает гендиректор компании «Втор-пласт» Александр Свидовский. По его словам, в России хватает мощностей на переработку вторсырья и их нужно развивать. Такой запрет может быть направлен на защиту российских переработчиков, подтверждал Рзаев. «Европейские переработчики, в отличие от российских, активно поддерживаются Евросоюзом и финансово, и законодательно, поэтому их продукция может оказаться дешевле, особенно если рубль укрепится к евро», — говорил он.

«С одной стороны, активный импорт вторичной полимерной гранулы из-за рубежа может стать препятствием для развития высокотехнологичной переработки на локальном уровне, в которую многие производители инвестируют уже не первый год. В то же время, если такой запрет распространится на готовые товары в переработанной упаковке, это серьезно отразится на бизнес-процессах компаний, которые с точки зрения оптимальности производства могут быть ориентированы сразу на несколько регионов мира», — считает Ирина Антюшина, руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России, на Украине и в Белоруссии.