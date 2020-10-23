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Дмитрий Ананьев сдал стройки в президентские руки
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Газета
Дмитрий Ананьев сдал стройки в президентские руки
Газета № 077 (3244) (2310) Бизнес,
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Дмитрий Ананьев сдал стройки в президентские руки

РБК выяснил нового бенефициара группы ПСН
Бенефициаром девелоперской группы ПСН, ранее принадлежавшей Дмитрию Ананьеву, сейчас является ее бывший топ-менеджер Дмитрий Ермолов. По крайней мере так указано в документах группы и утверждает адвокат Ананьева
Дмитрий Ермолов
Дмитрий Ермолов (Фото: Дмитрий Четверухин / cre.ru)

Бенефициарным владельцем строящихся жилых комплексов группы ПСН, ранее известной как «Промсвязьнедвижимость», является Дмитрий Ермолов, указано в проектных декларациях, с которыми ознакомился РБК. Эту информацию подтвердил Сергей Ковалев, адвокат Дмитрия Ананьева, основателя и бывшего совладельца ПСН. «На настоящий момент Дмитрий Ананьев не является бенефициаром группы, им является господин Ермолов», — утверждает Ковалев.

Ермолов занимал пост президента ПСН с сентября 2008-го по апрель 2011 года и поэтому знаком с этим бизнесом. Сделка между Ананьевым и Ермоловым была заключена еще в 2018 году, после того как «Ананьев ушел из Промсвязьбанка», сообщил Ковалев.

В декабре 2017 года началась санация Промсвязьбанка, собственниками которого были Дмитрий и Алексей Ананьевы. У ПСН, по словам Ковалева, тогда было «сложное положение, огромное количество кредитов», и Ермолов был готов купить этот бизнес, «понимая проблемы и нюансы»: после того как Промсвязьбанк был передан государству, возможности финансирования строительного бизнеса упали.

Кредиты, которые были выданы девелоперской группе Промсвязьбанком и банком «Возрождение» (Ананьевы владели долей и в этом банке), сейчас уже рефинансированы, теперь основным кредитором ПСН является Сбербанк, добавил адвокат Дмитрия Ананьева.

Ермолов не ответил на звонки и сообщения РБК. В пресс-службах ПСН и Сбербанка отказались от комментариев. В Промсвязьбанке сообщили, что кредитная организация является кредитором девелопера ПСН: «В связи с неисполнением компанией своих долговых обязательств банк выбрал судебную стратегию работы в отношении заемщика».

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Как братья Ананьевы потеряли свой бизнес

Крупнейшим бизнесом Алексея и Дмитрия Ананьевых был Промсвязьбанк. Основной проблемой банка при объявлении о его санации была названа нехватка капитала, а также оттоки клиентских средств в последние месяцы. После этого братья разделили бизнес, которым управляли совместно через «Промсвязь Капитал»: Дмитрию достались девелоперские активы, Алексею — компания «Техносерв».

В мае 2019-го Арбитражный суд Москвы арестовал имущество братьев и экс-руководителей банка на 282,2 млрд руб. по иску самой кредитной организации. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Ананьевых, и в сентябре суд заочно арестовал братьев. По версии следствия, за день до того, как Центральный банк забрал Промсвязьбанк на санацию, оттуда были выведены 57,3 млрд руб. и $505,6 млн.

В октябре 2020 года было объявлено, что Следственный комитет при взаимодействии с ФСБ, МВД и Росфинмониторингом установил имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых общей стоимостью 50 млрд руб. и наложил на него арест.

Какие активы остались у ПСН

ПСН год за годом входила в рейтинг «Короли российской недвижимости», который составляет журнал Forbes, ее доход от аренды коммерческой недвижимости за 2018 год оценивался в $65 млн. Однако в тридцатку крупнейших рантье по итогам 2019 года группа уже не попала.

Сейчас крупнейшими объектами ПСН в коммерческой недвижимости являются деловой квартал «Новоспасский» на Дербеневской набережной (111,7 тыс. кв. м) и бизнес-центр «Арбат, 1» (42 тыс. кв. м).

В прошлом году ПСН продала две площадки в Москве: здания и земля у Белорусского вокзала в Бумажном проезде достались под застройку компании Stone Hedge; офисы и землю на Варшавском шоссе, 42, купил Андрей Трубицин, основной владелец Консервативного коммерческого банка, который выступает расчетным банком WebMoney в России.

На оставшиеся проекты в коммерческой недвижимости ПСН также ищет покупателя. Бизнес-центр «Арбат, 1» продается еще с 2017 года, а переговоры о покупке квартала «Новоспасский» в прошлом году вела китайская корпорация Huawei.

В сегменте жилой недвижимости ПСН на данный момент возводит в Москве 50 тыс. кв. м жилья. В этом году группа вышла из проекта жилого комплекса Sreda у станции МЦК «Нижегородская» на юго-востоке Москвы, продав права на его достройку компании «Аквилон».

Чем известен Дмитрий Ермолов

Ермолов в 1994 году окончил Московский институт электронной техники, а в 2004-м получил степень МВА в школе бизнеса Дартмутского колледжа в США. До прихода в ПСН в 2008 году возглавлял компанию «Криогенмаш», поставщика технических газов и оборудования для разделения воздуха. Он также работал в российских подразделениях компаний Cisco Systems и Sun Microsystems.

После ухода из ПСН Ермолов в 2011 году возглавлял российское подразделение производителя технических газов Air Liquide. В профиле Ермолова в социальной сети Linkedin указано, что в 2017-м он стал вице-президентом Air Liquide в Восточной Европе, а в январе 2020 года — управляющим директором Air Liquide в Греции.

Как менялись владельцы группы ПСН

Застройщиков жилья обязали раскрывать своих бенефициарных владельцев в проектных декларациях в октябре 2018 года. В своих проектах ПСН стала указывать бенефициаров только в 2019 году.

В проектных декларациях жилых комплексов группы — «Полянка/44», «Домашний», «Правда», «I'M Тверская» (этот проект сейчас заморожен) — бенефициаром юрлиц, которые выступают застройщиками этих конкретных проектов, с октября-ноября 2019 года указан Дмитрий Ермолов. Он, как сообщается, контролирует 100% в уставном капитале застройщиков. При этом отмечается, что доля косвенного участия Ермолова в уставном капитале застройщиков составляет около 75%. Это может означать, что остальные 25% он контролирует напрямую, поясняет адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова.

В последних редакциях проектных деклараций от 2020 года информация о Ермолове, как убедился РБК, не изменилась.

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Формальным владельцем 25% в компаниях — владельцах этих жилых комплексов выступает Людмила Ананьева, жена Дмитрия Ананьева, свидетельствуют данные базы СПАРК и кипрского реестра компаний. Но супруга Ананьева может держать акции в пользу Ермолова по трастовому соглашению, предполагает Лукьянова. Оставшиеся 75% в компаниях-застройщиках оформлены на фирмы, зарегистрированные на Сейшельских и Маршалловых островах. Людмила Ананьева «не относится к лицам, которые в соответствии с законом признаются бенефициарным владельцем» группы ПСН, утверждает адвокат Дмитрия Ананьева.

В случае, когда в декларации указано, что бенефициар контролирует 100% компании, а по реестрам видно, что 25% находится у другого лица, это не обязательно означает злой умысел, отмечает руководитель практики по недвижимости и инвестициям адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов. «Если часть компании контролируется по какому-то доверительному соглашению, то по логике эта доля в декларации должна быть указана как косвенное владение, но не исключены технические ошибки или то, что данные в реестре не обновлены», — рассуждает юрист.

О том, что Людмила Ананьева получила от супруга бизнес ПСН, стало известно в сентябре 2019 года. Тогда в решении Высокого суда Лондона по делу вкладчиков банка против братьев Ананьевых говорилось, что в январе 2018 года Дмитрий Ананьев начал передачу своих интересов в ПСН жене, которая затем по рыночным условиям «передала более 50% этих интересов третьей стороне».

Несмотря на выход из компании, в июле 2019 года Дмитрий Ананьев был указан бенефициаром в проектной декларации ООО «Специализированный застройщик «Феодосийская», которое строило жилой комплекс «Гринада» в Москве. Согласно декларации, Ананьев владел 100% в уставном капитале застройщика «косвенно через подконтрольных лиц». Сейчас с сайта «Гринады» удалены эти документы, но декларации с упоминанием Ананьева сохранились у РБК.

Авторы: Надежда Федорова, Павел Казарновский.
Теги: Дмитрий Ананьев , Промсвязьбанк , ПСН , Недвижимость
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