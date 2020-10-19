Защита ставит на казино и букмекеров

В Хабаровске началось рассмотрение дела о крупной взятке служащему Минпромторга

СКР обвиняет экс-чиновника Минпромторга в многомиллионной взятке. Адвокаты, опровергая ее получение, достали справки из казино и утверждают, что названный следствием посредник был лудоманом и за три года проиграл 284 млн руб.

Владимир Потапкин (Фото: minpromtorgrus / VK)

Центральный районный суд Хабаровска начал рассматривать дело о взятке и превышении полномочий в отношении бывшего директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина. По версии гособвинения, чиновник получил от местного лесопромышленника взятку на сумму 80 млн руб., а взамен согласовал выделение его предприятию субсидии на полмиллиарда рублей. Посредником при передаче денег следствие и гособвинение считают юриста Антона Толмачева, который уехал за рубеж и находится в розыске.

В суде Потапкин заявил, что не получал никаких денег, а предполагаемый посредник Толмачев страдал зависимостью от азартных игр. «Толмачев проигрывал все деньги, которые к нему попадали. Это был факт, о котором знали все его знакомые. Он занимал и проигрывал деньги у многих наших знакомых. Делать посредником в получении взятки человека, который не контролировал себя в вопросе денег, — это очень глупо», — заявил Потапкин в суде (текст его позиции есть в распоряжении РБК, подлинность подтвердил один из адвокатов чиновника Кирилл Бельский).

Толмачев за полтора года до возбуждения дела проходил лечение у психиатра и его лудомания подтверждена медицинским заключением, согласился в беседе с РБК адвокат юриста Александр Забейда. За три с половиной года оборот исходящих ставок Толмачева в казино и букмекерских конторах составил 443,5 млн руб., из которых примерно 283,7 млн он проиграл, следует из аудиторского заключения, подготовленного по запросу защиты.

Лес на 9 млрд и взятки в виде займов

Владимир Потапкин был задержан в июне прошлого года и доставлен из Москвы в Хабаровск, где краевое управление ФСБ расследовало дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) в отношении него и бывшего зампреда правительства региона Василия Шихалева. В дальнейшем силовики нашли свидетельства получения Потапкиным взятки в особо крупных размерах (ст. 290 УК), и дело в отношении него передали по подследственности в управление Следственного комитета по региону.

Чиновник Минпромторга, по версии следствия, оказывал незаконную протекцию компании «Азия лес», гендиректором которой был Александр Пудовкин. Среди прочего Потапкин обеспечил включение строительства крупного завода «Азия леса» в федеральный перечень приоритетных инвестпроектов. Это позволяло Пудовкину арендовать участки леса на льготных условиях, так что бюджет недосчитался порядка 9 млрд руб. на аренде, считает следствие. Проект, который лоббировал чиновник, так и не был реализован. Но это не помешало впоследствии выделить «Азия лесу» еще и субсидию в размере 484 млн руб., следовало из обвинения.

СК и прокуратура считают, что за такое покровительство Потапкин в 2016–2019 годах получил от Пудовкина 80 млн руб., при этом деньги перечислялись под видом процентных займов их общему знакомому юристу Антону Толмачеву. В основе дела — признательные показания Пудовкина: он заключил сделку со следствием и рассказал, что платил юристу Толмачеву деньги для дальнейшей передачи Потапкину.

Потапкин на первом заседании суда в Хабаровске 12 октября называл свое преследование «построенным на предположениях», заявлял об оговоре и утверждал, что не мог повлиять на содержание перечня приоритетных инвестпроектов и распределение субсидий. Он не отрицал, что знал юриста Толмачева (более того, сам познакомил его с лесопромышленником Пудовкиным), но заявлял, что не брал никаких денег ни у одного, ни у другого. Говоря о займах, которые предполагаемый посредник брал у главы «Азия леса», Потапкин заявил, что не знает точно, на что именно юрист одалживал деньги, но «уверен, что на азартные игры».

443,5 млн на казино и игры Mail.ru

Адвокаты Толмачева и Потапкина настаивают, что юриста в качестве посредника в денежном вопросе никто бы не использовал, а если б и решился, то взятка не дошла бы до адресата. В январе—феврале 2018 года Толмачев наблюдался в столичном коммерческом Научном центре персонализированной медицины, куда обращался «с жалобами на частое участие в азартных играх (покер), значительные финансовые и семейные проблемы, возникающие в связи с этим», говорится в заключении врача-психиатра Надежды Соловьевой, которое есть в распоряжении РБК. Документ датирован сентябрем 2019 года и был выдан по запросу защиты в связи с уголовным преследованием пациента.

В заключении утверждается, что Толмачев «с 2006 года вначале эпизодически, а в последующем систематически посещает игровые заведения». «Частые игры и проигрыши привели к значительному влиянию на его финансовое состояние (имеет много долгов, утратил авторитет и прежнюю способность руководить бизнесом), ухудшились отношения с женой, изменились отношения с друзьями и коллегами. На этом фоне эпизодически злоупотребляет алкогольными напитками. Неоднократно делал попытки прекратить посещение игровых заведений, которые не имели успеха», — пишет психиатр. Соловьева поставила ему диагноз «игровая зависимость, фаза воздержания», который соответствовал коду F63.0 по Международной классификации болезней.

С 1 января 2016-го по 30 июня 2019 года на текущем банковском счете Толмачева зафиксированы «расходы, имеющие признаки оплаты игровых ставок», на сумму в общей сложности 261 млн руб., €608 тыс. и $214,4 тыс. (все вместе соответствует 330–340 млн руб. с поправкой на курс), говорится в заключении аудиторов Александра Кукушкина и Дмитрия Чепиги из компании «Военинвест», сделанном по запросу защиты Толмачева. Юрист играл в онлайн-казино, делал ставки в букмекерских конторах и увлекался онлайн-играми Mail.ru.

Онлайн-казино предоставило данные о расходах с лицевого счета Толмачева на сумму порядка 443,5 млн руб. (с учетом внесенных на его лицевой счет в казино наличных). За три с половиной года юрист получил от казино в качестве выигрыша около 159,8 млн руб., так что его чистый проигрыш составляет примерно 283,7 млн. При этом за три с половиной года Толмачев снял в банкомате только 15 млн руб. и практически не переводил средства на иные банковские счета, утверждается в заключении.

Позиция защиты

Защита Потапкина намерена представить эти материалы суду в рамках процесса по делу экс-чиновника. Защита Толмачева, в свою очередь, направляла их следователю, у которого в производстве находится выделенное в связи с розыском юриста дело. Но «сторона обвинения делает вид, что не замечает их», заявил РБК адвокат Забейда. По его словам, «в деле нет ничего, что бы подтверждало факт договоренности о взятке», кроме того, согласно обвинению Толмачев передал взятку Потапкину «в неустановленном месте» и в неустановленный день с ноября 2016-го по февраль 2019 года. Материалы дела однозначно указывают только на то, что Толмачев занимал у Пудовкина деньги под проценты и даже частично вернул их, полагает адвокат.

Пудовкин за показания, что чиновник Минпромторга вымогал у него взятку, подлежит освобождению от уголовной ответственности по примечанию к ст. 291 УК как лицо, изобличившее взяткополучателя, указал в беседе с РБК один из адвокатов Потапкина — Игорь Анисимов. Он допускает, что бизнесмен дал показания на его доверителя в обмен на снятие неких иных обвинений: так, изначально Пудовкину вменяли мошенничество (ст. 159 УК), связанное со срывом инвестпроекта; сейчас, по словам Анисимова, это обвинение снято. Адвокат Пудовкина Ирина Савина в разговоре с РБК не смогла оперативно дать комментарий и сослалась на обязанность согласовать ответы на вопросы с доверителем.

РБК направил запросы в СУ СК по Хабаровскому краю и прокуратуру региона.