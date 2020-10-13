Американская фемида настигла Германа Лиллевяли быстрее российской

В США арестован основатель брендов «Довгань» и «Красная линия»

Герман Лиллевяли задержан в США. МВД России считает его организатором финансовой пирамиды, собравшей 9 млрд руб. под предлогом инвестиций в Apple и Nike. Среди обманутых называют Никиту Михалкова и топ-менеджеров «Русала»

Герман Лиллевяли (Фото: Wikimedia Commons)

Американские власти задержали основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» российского предпринимателя Германа Лиллевяли. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ходом его дела. Информацию также подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США.

В России бизнесмена обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК); по версии следствия, Лиллевяли, владея инвестиционным холдингом, расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг. Консультанты Лиллевяли предлагали клиентам вложиться в акции Apple или Nike, но на самом деле присваивали деньги; суммарный ущерб может составлять до 9 млрд руб., полагают потерпевшие.

Просроченный выезд и запрос Интерпола

Бизнесмен находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца, уточнил представитель группы инвесторов. Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту, предварительно продав в Эстонии недвижимость и автомобиль; визы у него не было, и он имел право остаться в стране на срок до 90 дней. Суд Южного округа штата Флорида в этот период рассматривал иск инвесторов к Лиллевяли; в июне он удовлетворил его, постановив взыскать с бизнесмена более $32 млн.

Спустя несколько месяцев Лиллевяли был задержан иммиграционными властями. При проверке выяснилось, что помимо неисполненного решения суда имеется уведомление о розыске Лиллевяли через Интерпол со стороны России, поэтому он остается под арестом, сообщил представитель группы истцов. По его словам, российские правоохранительные органы добиваются выдачи Лиллевяли. Сложность в том, что между Россией и США нет соглашения об экстрадиции, к тому же Лиллевяли, хотя и имеет российское гражданство, въезжал в США как гражданин Эстонии.

Еще один собеседник РБК, знакомый с ходом его российского уголовного дела, сказал, что следователь из УВД по Северо-Западному округу Москвы Егор Золкин, у которого в производстве находится дело, в курсе задержания Лиллевяли в Америке.

Адвокат Дмитрий Николаев, представлявший Лиллевяли во время процедуры заочного ареста в Хорошевском суде Москвы, не смог прокомментировать его задержание в США, его позицию в связи с претензиями инвесторов и обвинением, предъявленным российским МВД. В адвокатском бюро Николаева РБК сообщили, что у него нет соглашения с Лиллевяли о какой-либо правовой помощи и его защиту в суде адвокат осуществлял на разовой основе. Связаться с другими представителями бизнесмена не удалось, его рабочий электронный почтовый ящик, как и ящик бывшего финансового директора принадлежавшего Лиллевяли холдинга GL Financial Group, сейчас не работает.

РБК направил запросы в Минюст США и МВД России, в состав которого входит Национальное центральное бюро Интерпола.

Чем известен бизнесмен 56-летний Герман Лиллевяли больше всего известен тем, что в 1995 году основал ЗАО «Ликомп холдинг». Компания занималась развитием российских торговых марок водки, продуктов и косметики: «Довгань», «Смак» и «Красная линия». Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив». В инвестиционный холдинг Лиллевяли, с которым связаны претензии истцов и российской полиции, входили компании «Анкор Инвест», «Джиэль Финанс», «Столичная финансовая группа». В 2018 году ЦБ отозвал у них лицензии участника рынка ценных бумаг и ввел в них временную администрацию. За рубежом Лиллевяли контролировал компании Stream Network Ltd, Financial Alliance Limited, Stream Network Advisory Limited, GL Finance, GL Asset Management AG, Ankor Finance Global Limided и GL Finance Switzerland, говорится в материалах его уголовного дела.

Доли в Apple и фальшивые отчеты

Лиллевяли с 2013 года контролировал финансовый холдинг GL Financial Group, предоставлявший в том числе и инвестиционные услуги частным лицам. В 2018 году несколько инвесторов, чьи средства привлек Лиллевяли, подали к нему иск в суд штата Флорида. Истцов было шестеро — топ-менеджер швейцарского фармацевтического холдинга Novartis гражданин США Кришнан Раманатан, граждане России Тигран Погосян, Алексей Хомяков, Рамазанкади Юсупов и Дмитрий Корюкин, гражданка Украины Светлана Щербакова. Каждый требовал от нескольких сотен тысяч долларов, общая сумма претензий — больше $10,7 млн. Соответчиками в иске значились также родственники Лиллевяли, подконтрольные ему компании и их топ-менеджеры.

Истцы утверждали, что предприниматель и его окружение «создали более 30 подставных компаний по всему миру и привлекали ничего не подозревающих инвесторов обещаниями безопасной инвестиционной стратегии и возврата инвестиций по первому требованию». В действительности средства от новых инвесторов использовались для покрытия долгов перед старыми или направлялись «на личное обогащение тех, кто управлял схемой».

Консультанты из компаний Лиллевяли предлагали клиентам «надежную инвестиционную стратегию», включающую покупку акций таких компаний, как Apple, Nike, Under Armour, General Electric, Citigroup (владеет Citibаnk), Сomcast (вещательная корпорация, владеющая телеканалами NBC и Sky, а также киностудией Universal Pictures), Expedia (туристическая компания, владеющая сервисом Trivago) и многих других. В дальнейшем клиенты регулярно получали отчеты, в которых сообщалось о росте их портфелей. «В действительности существенная доля клиентских денег либо вообще не инвестировалась в американские публично торгуемые компании, как утверждалось в этих отчетах, либо инвестировалась от имени ответчиков, без учета интересов клиентов», — говорится в иске. После отзыва лицензии у его компаний Лиллевяли перестал отвечать на звонки тех клиентов, которые прежде лично контактировали с ним.

В июне 2020 года судья Федерико Морено удовлетворил требования истцов и увеличил сумму претензий в три раза. Решение было вынесено заочно (default judgment); это значит, что ответчики не предприняли никаких действий, чтобы защитить свою позицию. Им всеми возможными способами вручались повестки, утверждает представитель группы истцов. Из материалов суда, находящихся в открытом доступе, следует, что доставить повестку в суд в итоге удалось пяти ответчикам или их представителям, в том числе Герману Лиллевяли, одному из его братьев, Олегу, и финансовому директору Ирине Корытиной, но участвовать в процессе они не стали.

В рамках тяжбы истцы предоставили суду сведения «о том, что Лиллевяли еще с 2015–2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его подельниками при привлечении вкладчиков в «Анкор Инвест», GL Finance и в другие организованные им компании», и что «часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран», заявил РБК представитель группы истцов.

Он отметил, что сейчас на территории США находится еще «ряд лиц, причастных к схеме Лиллевяли» (они не задержаны), и что инвесторы, выигравшие тяжбу во Флориде, добиваются «легализации решения суда США в Европе и на других территориях, возбуждения уголовного дела на территории Эстонии и США».

Пирамида для элитных вкладчиков

В России дело бизнесмена ведет УВД по столичному Северо-Западному округу, в мае этого года он был объявлен в международный розыск, а затем заочно арестован. Следствие считает, что Лиллевяли под видом инвестиционного холдинга GL Financial Group, по сути, создал финансовую пирамиду: руководимая им преступная группа совершала хищения денег богатых клиентов «под видом заключения договоров брокерского обслуживания или доверительного управления активами», при этом клиентам сообщали ложную информацию о результатах их сделок с ценными бумагами, говорится в одном из постановлений следствия, с которым ознакомился РБК.

Вместе с Лиллевяли по делу проходят бывший руководитель службы безопасности GL Financial Group Александр Лазеба, исполнительный директор «Анкор Инвеста» Владимир Михайлов и несколько клиентских менеджеров группы.

«Коммерсантъ» назвал среди инвесторов, чьи средства привлекал Лиллевяли, кинорежиссера Никиту Михалкова, бывшего вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме, политолога Дмитрия Орлова, топ-менеджеров «Русала», американскую компанию — производителя одежды Levi Strauss & Co. Газета сообщила, что в деле говорится о двухстах потерпевших.

Всего Лиллевяли привлек и не вернул инвестиции на сумму более $150 млн (примерно 9 млрд руб.), в деле есть сведения о 160 фактах мошенничества, сообщил РБК адвокат Сергей Ахундзянов, который представляет интересы одного из обвиняемых менеджеров. Изначально в деле, возбужденном 1 октября 2018 года, фигурировали пять сотрудников компаний из структуры GL Financial Group, а сам Лиллевяли оказался под следствием только через полтора года. По мнению адвоката, менеджеры, «занимавшие незначительные должности, не связанные с распоряжением денежными средствами», «подвергаются незаконному и необоснованному преследованию», в то время как реальным бенефициарам хищений, включая Лиллевяли и его родных, следствие позволило скрыться за рубежом, и теперь привлечь их к ответственности сложно.

Следствие привлекло к ответственности не всех должностных лиц структур Лиллевяли, заявил РБК адвокат Игорь Давыдов, который представляет интересы группы из 20 потерпевших: «В отношении не всех лиц возбуждено уголовное дело, а значит, они не объявлены в розыск, их имущество не арестовано и не разыскивается. Многие из них даже не допрошены в качестве свидетелей», — заявил адвокат.

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Москве.