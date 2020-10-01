Дивиденды переходят на новую чистоту

Минфин меняет правила распределения прибыли между акционерами госкомпаний

Минфин решил усовершенствовать подход к дивидендным выплатам госкомпаний, следует из материалов к бюджету. Прогноз дивидендов рассчитан исходя из того, что все госкомпании будут платить не ниже 50% скорректированной чистой прибыли

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Минфин меняет правила выплаты дивидендов госкомпаниями. Теперь министерство ждет, что все госкомпании, начиная с финансовых результатов 2021 года, будут направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные и разовые статьи, следует из «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Документ подготовлен Минфином и внесен от имени правительства в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на предстоящую трехлетку.

Основное новшество заключается в том, что базой для дивидендных отчислений становится скорректированная чистая прибыль. «Планируется дальнейшее совершенствование принципов дивидендной политики, связанное с переходом к определению базы дивидендных выплат на основе чистой прибыли, скорректированной на результаты «неденежных» и нерегулярных операций (переоценки, списания и др.)», — говорится в документе.

Расчет дивидендов на основе скорректированной чистой прибыли соответствует лучшим мировым стандартам, отмечает Минфин. Этот подход уже применяет «Газпром», который намерен вернуть акционерам 40% скорректированной чистой прибыли по итогам 2020 года и выйти на планку 50% по итогам 2021 года.

Как госкомпании платят дивиденды сейчас

В предыдущие годы Минфин закладывал в бюджет дивидендные выплаты госкомпаний на уровне не менее 50% объявленной (нескорректированной) чистой прибыли по МСФО. Для некоторых компаний делались исключения, позволявшие им платить менее 50% чистой прибыли или привязывать выплаты к прибыли по РСБУ, «с учетом специфики их долгосрочных программ развития и специфики деятельности в соответствующих отраслях», отмечала Счетная палата.

Формального норматива, обязывающего госкомпании отдавать половину чистой прибыли на дивиденды, в настоящее время не существует. Минфин пытался провести через правительство такое распоряжение, однако безуспешно. Будет ли теперь выпущен такой нормативный акт, тоже неясно. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Объявленная чистая прибыль по международным стандартам, как правило, включает в себя «бумажные» (неденежные) статьи — например, обесценение актива (impairment) или гудвилл. Из-за этого чистая прибыль зачастую очень волатильна. Менеджмент обычно ориентируется на скорректированную прибыль, которая более точно отражает денежный поток компании. Для ее определения вычитаются курсовые разницы, убытки от обесценения, ряд других статей.

Финансовые аналитики обычно смотрят именно на скорректированную чистую прибыль. Впрочем, единых формальных правил расчета скорректированной прибыли нет. Поэтому «Газпром», например, четко прописал в дивидендной политике, на какие статьи корректируется чистая прибыль.

«Применение такого подхода повысит прозрачность и справедливость начисления дивидендов, позволит избежать влияния на дивидендную политику разовых неоперационных событий, а также отдельных субъективных решений и предположений, вносящих искажения в финансовый результат», — утверждает Минфин.

Ранее Минфин использовал консенсус-прогнозы агентства Bloomberg по чистой прибыли компаний для планирования дивидендных поступлений в бюджет. Обычно такие прогнозы содержат и оценки скорректированной чистой прибыли.

Кто должен платить по новой схеме

Ведомство указывает, что теперь абсолютно все госкомпании должны будут платить дивиденды по единому нормативу, называя в том числе РЖД и «Россети». У этих компаний дивидендные выплаты привязаны к прибыли по российским стандартам (РСБУ). Поэтому, например, «Россети» не выплачивали годовые дивиденды по итогам 2017 и 2018 годов, поскольку компания получала убыток по этим стандартам.

Минфин прогнозирует, что в 2021 году госкомпании выплатят в бюджет 442,1 млрд руб. (снижение на 31% по сравнению с оценкой текущего года), поскольку базой для выплат 2021 года будет прибыль компаний за пандемийный 2020 год — она, как ожидается, значительно снизится, а часть компаний зафиксирует чистые убытки.

Зато в 2022 году дивиденды покажут существенный рост — до 754,3 млрд руб. и до 913,4 млрд руб. в 2023 году, ожидает Минфин. Эти показатели включают дивиденды Сбербанка, контрольный пакет которого находится в Фонде национального благосостояния. Из проекта бюджета следует, что Минфин закладывает получение дивидендов от Сбербанка в размере 149,5 млрд, 200 млрд и 236 млрд руб. в 2021–2023 годах.

РБК направил запросы в РЖД, «Россети», Сбербанк. Представитель «Транснефти» отказался от комментариев.