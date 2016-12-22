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Минфин доверился Bloomberg при расчете дивидендов госкомпаний
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Минфин доверился Bloomberg при расчете дивидендов госкомпаний
Экономика, 00:00
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Минфин доверился Bloomberg при расчете дивидендов госкомпаний
Минфин и Росимущество вновь сильно разошлись в прогнозах поступления дивидендов от госкомпаний в бюджет. Прогноз Минфина втрое выше — в том числе потому, что для расчета были использованы оценки Bloomberg
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минфин заложил в проект федерального бюджета 2019–2021 годов прогнозируемое поступление почти 1,9 трлн руб. в сумме за три года в виде дивидендов госкомпаний. А Росимущество — главный администратор данного вида доходов — ждет от того же перечня госкомпаний за тот же период лишь 581 млрд руб. Трехкратное расхождение в официальных прогнозах раскрыла Счетная палата в заключении на проект бюджета, представленном в Госдуму.

По прогнозу Минфина, в 2019 году госкомпании перечислят в федеральный бюджет 588 млрд руб. дивидендов, в 2020 году — 625,8 млрд руб. и в 2021 году — 674,8 млрд руб. Прогноз Росимущества — 195,7 млрд, 202,2 млрд и 183,5 млрд руб. соответственно.

Минфин и Росимущество не в первый раз расходятся в количественных оценках поступления дивидендов, но впервые разница столь значительная. В прошлом году трехлетний прогноз Минфина по дивидендам превосходил соответствующую оценку Росимущества в 2,3 раза, в позапрошлом — в 2,1 раза. В прошлом году более консервативный прогноз Росимущества оказался более точным, а Минфин по ходу исполнения бюджета 2017 года был вынужден наполовину сократить свой первоначальный план. «Результаты анализа, проведенного Счетной палатой в период исполнения федерального бюджета 2017 года, показали, что прогнозы Росимущества в части поступления дивидендных платежей являются более реалистичными, чем прогнозы Минфина России», — отмечала Счетная палата в заключении на отчет об исполнении бюджета за 2017 год.

50% для всех или не для всех

Минфин при планировании дивидендов на предстоящую трехлетку в очередной раз учел выплату всеми госкомпаниями 50% чистой прибыли, соответственно, за 2018–2020 годы. При этом формального норматива, обязывающего госкомпании отдавать половину чистой прибыли на дивиденды, в настоящее время не существует, такого распоряжения правительства до сих пор нет. А Росимуществом (подотчетно Министерству экономического развития) «по ряду крупнейших акционерных обществ представлен прогноз выплаты дивидендов в размере менее 50% чистой прибыли, определенной по МСФО», говорится в документе Счетной палаты. Исключения сделаны «с учетом специфики их [некоторых акционерных обществ] долгосрочных программ развития и специфики деятельности в соответствующих отраслях».

Счетная палата не раскрывает, по каким госкомпаниям Росимущество прогнозирует дивиденды менее 50% чистой прибыли. В 2017 году правительство принимало «отдельные» решения по выплате дивидендов для «Газпрома» (20% чистой прибыли по МСФО), «Роснефти» (35% чистой прибыли по МСФО), международного аэропорта Шереметьево (всю прибыль оставить в распоряжении предприятия), концерна «Алмаз-Антей» и корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (не предусматривать выплату дивидендов), «Россетей» (сделать ряд исключения из чистой прибыли, используемой для расчета дивидендов), «Транснефти» (100% чистой прибыли по РСБУ).

По прогнозам Bloomberg

Вторая причина завышения прогноза Минфина относительно прогноза Росимущества — использование Минфином данных агентства Bloomberg о прогнозных объемах чистой прибыли госкомпаний, раскрывается в заключении Счетной палаты. Росимущество же использовало данные, представленные самими компаниями (что соответствует Методике прогнозирования доходов федерального бюджета, которую сам же Минфин в свое время согласовал). Счетная палата ссылается на сентябрьское письмо Минфина, в котором он объяснил, что поступления дивидендов «рассчитаны на основе прогноза Росимущества, при этом по крупным публичным компаниям расчет был скорректирован в части оценки прогноза чистой прибыли <…> данные о прогнозе чистой прибыли были сформированы на основе консенсус-прогноза Bloomberg». Консенсус-прогнозы Bloomberg формируются как среднее (или медианное) значение множества прогнозов профильных аналитиков.

Минфин и Росимущество не ответили на запрос РБК.

Крупнейшими плательщиками дивидендов в бюджет в предыдущие годы традиционно были «Газпром», «Транснефть» и «Роснефтегаз» (владелец 50% плюс одна акция «Роснефти»). На этот раз ни Минфин, ни Счетная палата не предоставили сведений об ожидаемых объемах поступлений дивидендов от конкретных компаний.

«Минфин ратует за единый подход к дивидендам — 50% чистой прибыли по МСФО, «индивидуальные» методики — это не тот путь, по которому стоило бы идти. В тот момент, когда Минфин перестанет закладывать дивиденды, ориентируясь на ранее принятое решение о единстве подхода и необходимости платить 50% прибыли по МСФО без каких-либо дополнительных вводных, добиться от госкомпаний полной уплаты станет гораздо сложнее», — объясняет источник РБК, близкий к Минфину.

«Требование платить всем 50% — это не только фискальный вопрос, это вопрос здоровой конкуренции (частные компании не могут себе позволить лишать акционера его законного дохода) и качества корпоративного управления в госкомпаниях (здоровые и эффективные инвестпрограммы должны финансироваться за счет заемных средств)», — подчеркивает собеседник РБК.

По оценке Счетной палаты, «существует риск неисполнения прогноза [Минфина]» по сбору дивидендов госкомпаний — минус 392,3 млрд руб. в 2019 году, 423,5 млрд руб. в 2020 году и 491,3 млрд руб. в 2021 году.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Росимущество , Минфин , дивиденды , Бюджет
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