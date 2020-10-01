Авиаперевозчикам повезло еще на год

Российские власти определились со сроками переноса серверов персональных данных в страну

Правительство предусмотрело в плане восстановления экономики отсрочку на перенос серверов на территорию страны только для систем бронирования авиабилетов. На зарубежные соцсети и другие сервисы она в итоге не распространится

Фото: Marijan Murat / Global Look Press

Власти отказались вводить отсрочку на перенос в Россию серверов, на которых хранятся данные россиян, следует из утвержденного плана восстановления экономики (есть в РБК). Ранее в проектах документа предлагалось установить отсрочку до 30 октября 2022 года для выполнения требования об обязательном переносе серверов на территорию страны. Это было бы выгодно зарубежным владельцам популярных сервисов вроде Facebook и Twitter.

Но на прошлой неделе, 23 сентября, правительство одобрило Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости, доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, в котором указанную отсрочку предлагается ввести только для серверов, на которых хранятся персональные данные граждан страны, и другой инфраструктуры, входящих в комплекс автоматизированной информационной системы обеспечения воздушных перевозок (АИС ОВП), то есть на системы бронирования авиабилетов.

Представитель пресс-службы правительства подтвердил РБК, что в итоговой версии плана содержится формулировка, касающаяся только серверов АИС ОВП. Он не пояснил, с чем связан отказ от введения отсрочки на перенос серверов для других компаний. Представитель Минцифры не ответил по существу.

Какие требования предъявляют к Facebook и Twitter

Требование закона «О персональных данных», который обязывает хранить информацию о российских пользователях на территории России, вступило в силу еще 1 сентября 2015 года. Из-за его несоблюдения ранее была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn. Facebook и Twitter получили отсрочку для выполнения этого требования до начала 2020 года. В конце января ведомство возбудило административное производство в отношении обеих компаний, а в феврале мировой суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter на сумму по 4 млн руб. Компании не выплатили штрафы, из-за чего в июне служба судебных приставов начала в отношении них исполнительное производство. Но блокировать сервисы не стали.

По словам гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, Роскомнадзор может и дальше выписывать штрафы компаниям, нарушившим требование закона «О персональных данных», но, чтобы заблокировать кого-то, как это было с LinkedIn в 2016 году, нужно «политическое решение». «Вряд ли после истории с Telegram, которая показала, что заблокировать полностью сервис на территории России не получится, кто-то сейчас решится на такое», — указал Казарян. Он также отметил, что для Facebook и Twitter исполнение требования российского законодательства сейчас вряд ли возможно — это может вызвать вопросы у властей США, где зарегистрированы компании, из-за непростых отношений между странами. «Компании могут вызвать в конгресс, задавать вопросы», — рассуждает собеседник РБК. В 2017 году представители Facebook, Twitter, а также Google давали показания в рамках парламентского расследования «российского вмешательства» в выборы.

РБК направил запрос представителям Роскомнадзора, Facebook и Twitter.

Нужна ли отсрочка авиаперевозчикам

В середине 2019 года правительство утвердило постановление № 955, согласно которому операторами АИС ОВП должны быть юрлица, зарегистрированные и являющиеся резидентами России. Базы данных и серверы, используемые для оформления внутренних авиарейсов, также должны располагаться на территории России. Операторы автоматизированных систем также должны исключить передачу персональных данных пассажиров за пределы страны при оформлении российскими перевозчиками внутренних перевозок без привлечения агентов и другие требования. Постановление должно вступить в силу с 31 октября 2021 года.

Как пояснил РБК представитель Минтранса, под требования этого постановления попадают не только серверы, обрабатывающие персональные данные о пассажирах, но и другие компоненты АИС ОВП. По его словам, новый срок для выполнения требования приурочен к дате перехода на зимнее расписание воздушных перевозок 2022–2023 годов. «Перенос срока обусловлен объективным снижением финансовых возможностей авиакомпаний в текущих условиях для своевременного перехода на системы оформления внутренних воздушных перевозок, расположенные на территории России», — пояснил представитель Минтранса.

В середине прошлого года появилась информация, что американская система бронирования и продаж авиабилетов Sabre, услугами которой пользуются «Аэрофлот» и «Россия», намерена создать совместное предприятие в России вместе с «Интегро текнолоджиз». Последняя, по данным СПАРК, в начале 2020-го вместе с «Сейбр Интернэшнл» зарегистрировала ООО «Сейбр Интергупп», стороны получили в нем по 50%. РБК направил запрос в Sabre.

Помимо «Аэрофлота» иностранными системами пользуются «Победа» (американской Navitair), S7 и «Уральские авиалинии» (испанской Amadeus), региональный перевозчик «Якутия» (швейцарской SITA). Российские системы бронирования используют Utair («Сирена-Трэвел») и «Азимут» (Национальная система бронирования).

Гендиректор ТАИС (разработчик Национальной системы бронирования) Александр Сизинцев согласен, что на фоне пандемии у российских авиакомпаний сейчас нет ресурсов на подобные миграции, так как локализация глобальных систем бронирования потребует дополнительных ресурсов, в том числе со стороны авиакомпаний-эксплуатантов. «Технически это достаточно сложный процесс с учетом масштабов и сложности инфраструктуры иностранных систем», — отметил он.

«Идея [отсрочки для требований о переносе серверов, используемых во время оформления внутренних авиарейсов] хорошая, однако с функциональной точки зрения отсрочки до 2022 года недостаточно, — говорит представитель S7 Airlines. — Процесс миграции потребует значительных инвестиций, а в условиях коронакризиса финансовые возможности авиакомпаний ограничены». По его словам, компания готова рассмотреть переход на российскую систему бронирования «при условии наличия необходимого функционала PSS» (системы обслуживания пассажиров. — РБК) и его эффективности. По словам представителя «Уральских авиалиний», сейчас специалисты авиакомпании активно занимаются изучением функционала систем, удовлетворяющих требованиям постановления правительства. «О подорожании услуги пока говорить рано. Но однозначно сам процесс миграции потребует значительных затрат», — указал он.

РБК направил запрос в «Аэрофлот» и «Победу».