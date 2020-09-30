Назначение с потенциалом размещения

Финансовым директором «Сибура» стал Питер О'Брайен

«Сибур» назначил новым финдиректором Питера О'Брайена, который в 2006 году курировал IPO «Роснефти». Это назначение не связано с планами «Сибура» по выходу на биржу, а является плановой ротацией топ-менеджеров, говорят в компании

Питер О'Брайен (Фото: Александр Натрускин / Reuters)

Новым управляющим директором нефтехимической компании «Сибур» по экономике и финансам стал бывший вице-президент «Роснефти» Питер О'Брайен, сообщила пресс-служба компании. Александр Петров, ранее занимавший эту должность, возглавил дирекцию пластиков, эластомеров и органического синтеза, а также стал куратором закупочной деятельности «Сибура».

Финдиректор из «Роснефти»

О'Брайен с 2018 года входит в совет директоров «Сибура» в качестве независимого директора, а также возглавляет комитет по аудиту. Топ-менеджер прекрасно знаком с бизнесом и стратегией развития «Сибура», отмечает предправления компании Дмитрий Конов (его слова приводятся в сообщении). По его словам, экспертиза нового директора по экономике и финансам будет востребована с учетом глобализации деятельности компании.

Американец Питер О'Брайен — известная фигура на российском рынке. В 2000–2006 годах он работал в Morgan Stanley, где занимал пост главы группы по сектору ТЭК в СНГ и был соруководителем инвестиционно-банковского подразделения в России. А в конце марта 2006 года О'Брайен стал вице-президентом «Роснефти» по финансам и возглавил недавно созданную группу финансовых советников президента компании Сергея Богданчикова.

Как раз в 2006 году «Роснефть» планировала провести IPO, но в феврале, накануне размещения, компанию покинул первый вице-президент Сергей Алексеев. Это поставило под угрозу планы компании: Алексеев был практически единственным в «Роснефти», с кем могли общаться инвестбанкиры, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Тогда Богданчиков лично попросил О'Брайена (на тот момент еще инвестбанкира) найти нового вице-президента в компанию, а когда договориться с кандидатами не удалось, предложил этот пост ему, сообщала газета. В июле 2006 года «Роснефть» провела самое крупное в истории России «народное» первичное размещение акций на $10,7 млрд (в нем могли принимать участие не только профессиональные инвесторы, но и обычные граждане — акционерами стали более 150 тыс. человек), бумаги начали обращаться на Лондонской фондовой бирже, а также на российских торговых площадках РТС и ММВБ (теперь объединены в Мосбиржу). Доля государства в компании снизилась до 75,2%.

Кто владеет «Сибуром» Крупнейший акционер «Сибура» — Леонид Михельсон, который владеет 48,5% (прямо или косвенно), еще 17% — у Геннадия Тимченко, по 10% — у китайских Sinopec и Фонда Шелкового пути). Оставшиеся 14,5% — у нынешнего и бывшего топ-менеджмента, говорится в материалах компании. Из них 3,05% — у председателя правления компании Дмитрия Конова.

«Сибур» также неоднократно рассматривал возможность провести IPO, о последней попытке источники РБК рассказывали летом 2018 года, но пока компания отложила эти планы.

«Питер, безусловно, является специалистом по рынкам капитала, поэтому его назначение является прямым сигналом о том, что IPO «Сибура» в какой-то момент все-таки случится», — сказал РБК глава совета директоров группы по подбору управленческого персонала Top Contact Артур Шамилов. У «Сибура» есть и другие масштабные планы: например, привлечение финансирования для нового проекта — Амурского газохимического комплекса (ГХК) стоимостью около $11 млрд, но эту задачу могут решить многие другие финансисты, считает эксперт. В качестве вознаграждения менеджерам такого уровня может предлагаться фиксированный конкурентный доход и опцион на акции компании в рамках первичного размещения, отмечает Шамилов.

Но представитель «Сибура» подчеркивает, что назначение О'Брайена связано исключительно с плановой ротацией топ-менеджеров, а не с подготовкой к IPO. К IPO «Сибур» технически готов, но компании нужно дождаться благоприятной конъюнктуры на рынке, где пока бушует пандемия коронавируса, замечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Маловероятно, что это назначение касается привлечения финансирования для Амурского ГХК», — замечает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк: «Сибур» может финансировать этот проект из собственных средств, с привлечением проектного финансирования. Кроме того, китайская Sinopec может получить 40% в этом проекте и также обеспечить его финансированием, добавляет она. Возможно, смена финдиректора действительно является частью программы ротации кадров, которая в «Сибуре» происходит более активно, чем в других компаниях, предполагает Дышлюк.

Чем занимался О'Брайен после «Роснефти» В 2011 году О'Брайен покинул «Роснефть» вместе с другими людьми из команды Сергея Богданчикова — это произошло почти через год после того, как «Роснефть» возглавил Эдуард Худайнатов. После ухода из «Роснефти» О'Брайен вошел в состав попечительского совета НПФ «Европейский пенсионный фонд», где владел миноритарной долей. Государство предлагало О'Брайену войти в советы директоров «Аэрофлота», АЛРОСА и других госкомпаний, но этого не произошло. В разное время он входил в советы директоров «Т Плюс» и «Трансконтейнера», до сих пор работает в советах Трубной металлургической компании и нефтесервисной компании IGSS. С момента назначения на должность финдиректора О'Брайен перестанет быть независимым директором совета «Сибура», говорит представитель компании. Внутренняя политика «Сибура» не запрещает сотрудникам участвовать в управляющих органах других компаний, добавил он.

Усиление нефтехимического блока

К концу года «Сибур» планирует вывести более чем на 90% мощности свой самый масштабный завод «ЗапСибнефтехим» стоимостью около $9 млрд: пиролиз мощностью 1,5 млн т этилена, около 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиленовой фракции в год, включает установки по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн т в год. Также компания приступила к строительству нового комплекса — Амурского ГХК: его мощность должна составить 2,7 млн т базовых полимеров в год, включая 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена, а инвестиции оцениваются в $10–11 млрд.

В связи с этим компания решила усилить нефтехимический блок под руководством исполнительного директора Сергея Комышана, объясняет Конов. Бывший глава дирекции пластиков, эластомеров и органического синтеза, которую возглавил Петров, — Павел Ляхович назначен руководителем дирекции базовых полимеров (ранее эта должность была вакантна). «Павел Ляхович и Александр Петров обладают необходимыми лидерскими качествами, опытом и глубоким пониманием бизнеса компании, которые позволят нам вывести нефтехимическое направление на новые рубежи. Экспертиза и новая позиция Александра позволят в том числе увеличить синергию между производственно-операционным и финансовым блоками компании», — добавил глава компании.

Бизнес пластиков, эластомеров и органического синтеза является важным для «Сибура», компании необходимо иметь конкурентоспособное направление среднетоннажной и специальной химии, развивать портфель премиальных продуктов, в первую очередь с акцентом на экологичность, говорит представитель компании. «Сибур» также планирует развивать международные проекты в этом направлении, такие как совместное предприятие с индийской Reliance, — оно уже запустило в Индии производство бутилкаучука мощностью 120 тыс. т в год, продукция отгружается клиентам внутри этой страны и на другие рынки.

В первом полугодии 2020 года выручка «Сибура» составила 235 млрд руб, EBITDA — 73,9 млрд руб., убыток — 4,5 млрд руб. Около половины EBITDA (36,4 млрд руб.) пришлась на нефтехимию — производство олефинов и полеолефинов, пластиков, эластомеров и других продуктов, следует из презентации компании. Еще 31,4 млрд руб. обеспечил сегмент газопереработки и инфраструктуры.