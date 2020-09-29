На смену генерал-полковнику идет генерал-полковник

Глава Дагестана может быть заменен до думских выборов

Глава Дагестана Владимир Васильев может уйти в отставку до думских выборов 2021 года. Претензий со стороны Кремля к нему нет, причина — в возрасте Васильева и проблемах со здоровьем, утверждают источники РБК

Владимир Васильев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Почему может уйти Васильев

Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост, сообщили РБК два собеседника, близких к руководству региона, и подтвердил источник, близкий к Кремлю. К Васильеву нет претензий со стороны администрации президента, причина — в возрасте главы республики (в августе ему исполнился 71 год) и определенных проблемах со здоровьем, сказали оба собеседника РБК.

По их словам, Васильев и сам хотел бы покинуть свой пост. В Кремле рассматривается возможность замены главы Дагестана до думских выборов 2021 года, с тем чтобы кампания в нижнюю палату парламента прошла под руководством нового человека, уточнил один из источников РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу главы республики.

Владимир Васильев был назначен врио главы республики в октябре 2017 года, а через год, в сентябре 2018-го, его официально утвердил Госсовет Дагестана. Прежде Васильев был лидером фракции «Единая Россия» в Госдуме, его перемещение в регион позволило провести крупные кадровые перестановки в партии власти: близкий к спикеру Госдумы Вячеславу Володину секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов стал руководителем фракции, на партийном посту его сменил губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Кто может прийти на смену

Один из кандидатов на смену Васильеву — сенатор от Ставропольского края 55-летний генерал-полковник Сергей Меликов, сказали два источника, близких к руководству Дагестана, и собеседник, близкий к Кремлю. В 2017 году он уже рассматривался на пост главы республики, но отказался от этой должности, сообщали тогда источники РБК. В тот момент Меликов занимал пост заместителя директора Росгвардии, а до этого был полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. В качестве аргументов в пользу Меликова источники РБК называли тот факт, что он силовик, хорошо знает регион, равноудален от местных кланов и по национальности лезгин (одна из коренных народностей республики).

Васильев изначально рассматривался как временная фигура в Дагестане, которая должна была произвести зачистку местных элит, как символ федерального присутствия в регионе, говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Васильев не является представителем ни одного из системообразующих народов Дагестана, отмечает он. «Но, когда его назначали, он уже был в возрасте, что уважают на Кавказе, и силовик, что также уважают», — добавляет Иванов.

Однако пребывание Васильева на Кавказе явно затянулось, хотя кадровые перестановки, которые он должен был произвести, закончены, новые люди в правительство региона назначены, и сейчас в Дагестане был бы востребован другой руководитель — не «чистильщик», а хозяйственник, полагает эксперт.

Замена главы региона в преддверии думских выборов «точно не повредит», полагает Иванов: «Смена руководителя дает оздоравливающий эффект для системы — обнуляются какие-то конфликты, появляются новые надежды».

«Назначение Васильева изначально было временным и ситуативным. Центру требовалась внешняя для региона фигура, чтобы спокойно провести зачистку части коррумпированных местных элит. И эта задача давно решена», — соглашается политолог Ростислав Туровский. Васильев, по его мнению, мог быть только модератором происходящих процессов, но не активным игроком, да и не стремился к тому, чтобы стать новым дагестанским правителем.

Если судить с точки зрения перспективы думских выборов, то замена главы республики принципиально на ситуацию не повлияет, поскольку результат кампании определяется появлением коалиции дагестанских элит, заинтересованных в победах в округах и в продвижении по списку «Единой России», говорит Туровский. «В любом случае дагестанской политикой управляет не один только глава региона. Решения по Дагестану и по кандидатам в депутаты принимаются в центре, учитывая множество кланов и наличие у них собственных федеральных связей», — резюмирует эксперт.