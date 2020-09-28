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Газета
Банкиры обжаловали двойной штраф
Газета № 058 (3225) (2809) Финансы,
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Банкиры обжаловали двойной штраф

АБР предупредила о рисках правительственных поправок к закону «О потребительском кредите»
Предложенное властями ужесточение наказания за навязывание заемщикам допуслуг создает угрозу для выдачи кредиток, считают банкиры. Под определение навязанных услуг могут попасть комиссии за снятие наличных и переводы по картам
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (есть у РБК). В документе содержатся предложения участников рынка, которые они высказывали на встрече 24 сентября с участием законодателей, представителей ЦБ и Минфина. Содержание письма и изложенную в нем позицию подтвердил РБК начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.

Весной 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков. Поправки к действующему закону «О потребительском кредите», в частности, запретят банкам обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг. Если право заемщика «на свободный выбор» будет нарушено, он сможет рассчитывать на возмещение ущерба. Кредитор должен будет вернуть клиенту стоимость дополнительной услуги в двукратном размере. Поправки прошли первое чтение в Госдуме, из карточки законопроекта следует, что его следующее рассмотрение должно состояться в октябре.

Банки считают, что предложенный правительством законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, так как слишком расширяет права клиентов.

Как поправки могут отразиться на выдаче кредиток

Как отмечается в письме АБР, условия, когда заемщик может оспорить покупку у банка дополнительных продуктов или услуг, слишком размыты. «В законопроекте нет упоминания, что взыскать ущерб за навязанные услуги заемщик может только через суд. Получается, что клиент может потребовать денег без разбирательства, а банк, может, и не навязывал ничего», — поясняет Клименко. Он напоминает, что с 2021 года банковские клиенты смогут направлять жалобы финансовому омбудсмену (такая процедура рассмотрения претензий уже есть в сегменте микрокредитования). Сейчас россияне также могут жаловаться на банки в Роспотребнадзор, ЦБ или обращаться в суд.

«Отдельные клиенты в целях получения доходов специально могут обращаться к финансовым организациям, в контролирующие органы и суд с оспариванием любых дополнительных услуг», — предупреждают банкиры. Предполагаемое законопроектом наказание для кредитора — двукратная стоимость навязанной услуги, а закон «О защите прав потребителей» за аналогичное нарушение предусматривает штраф 50% от взысканной по суду суммы.

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Больше всего участники рынка беспокоятся о влиянии нормы на сегмент кредитных карт и карт с овердрафтом. При оформлении таких продуктов банк заводит клиенту счет, выдает карту для совершения платежей и открывает кредитный лимит. Потребитель может не только брать в долг у банка, но и переводить с кредитки средства или снимать наличные, как правило, с комиссией. Законопроект в текущей формулировке может создать риск «признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными», говорится в письме АБР.

Правовые риски для банков вполне реальны, говорит Клименко: «Органы Роспотребнадзора уже расценивают комиссии по кредиткам как некое навязывание услуг. Они считают, что когда банк выдал карту и клиент снимает с нее заемные средства, он не должен платить проценты за получение наличных. Такие судебные решения есть, а значит, дальше это может трансформироваться не в пользу банков».

Ассоциация предупреждает, что участники рынка могут отказываться от выдачи кредиток в пользу кредитов наличными. Это негативно отразится на интересах клиентов и снизит долю безналичных расчетов в экономике. Участники рынка предлагают исключить норму о возврате денег за навязанную услугу из законопроекта или хотя бы снизить ответственность за нарушение — не взыскивать сумму в двукратном размере.

В ВТБ поддерживают ассоциацию и считают, что новый подход к выплате возмещений, «безусловно, создает определенные правовые риски». Банк знает способы снизить их — например, не взимать комиссии за некоторые операции по картам. «Снятие наличных в размере до 50 тыс. руб. [без комиссии] в месяц вполне покрывает потребности клиентов», — говорит представитель ВТБ.

Сбербанк отказался от комментариев. Остальные банки, которые входят в топ-15 по портфелю кредитных карт, не ответили на запросы РБК.

Обоснованны ли опасения банков

«В значительной мере именно комиссии определяют рентабельность карточных продуктов, без них либо вырастут ставки, либо снизится предложение», — подчеркивает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Он считает правовые риски для банков вполне реальными, хотя их масштаб в сегменте кредиток пока оценить нельзя: «По сути, законопроект создает возможности для практически безрискового заработка, и банки могут столкнуться с повышенным спросом на кредиты со стороны недобросовестных заемщиков».

Платные опции по кредиткам действительно могут расцениваться как незаконные, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Он ссылается на позицию Верховного суда, который в 2014 году указал, что некоторые дополнительные услуги при выдаче кредита не могут оплачиваться отдельно, если без них заключить договор невозможно.

«Именно к таковым я бы отнес услугу снятия наличных с использованием кредитных карт и переводы с их использованием. Да, кредитная карта — это именно кредитный продукт, но это все-таки карта, которая по умолчанию предусматривает все вышеперечисленные опции», — замечает юрист. Он, однако, не считает, что россияне будут замотивированы оспаривать платные опции по кредиткам или иным продуктам: ущерб от навязывания услуг должен быть оценен и подтвержден, а это возможно только через суд. «Судебные споры с банками — это тяжба отнюдь не на пару дней. [...] Не думаю, что явление станет массовым настолько, что станет угрожать доходам кредитных организаций», — резюмирует Горбунов.

Что думают власти

Пункт о возврате заемщикам денег за навязанные платные услуги уже поставили под сомнение законодатели. Комитет Госдумы по финансовому рынку в отзыве на законопроект отмечал, что понятие «свободный выбор услуг» имеет субъективный характер. Документ будет дорабатываться с учетом мнения банков, сказал РБК глава профильного комитета Анатолий Аксаков.

«Я попросил банковское сообщество свою версию [законопроекта] представить, чтобы «наложить» ее на правительственный вариант и посмотреть, в чем основные разногласия. И дальше мы будем искать компромисс», — отметил он. По словам Аксакова, такой же позиции придерживаются в Минфине и ЦБ, поэтому второе чтение законопроекта в октябре не состоится. «Мы взяли паузу до декабря, чтобы все позиции [согласовать]. Уверен, что многое будет прописано качественно и четко, не будет разных интерпретаций текста. Это должно снять риски», — заключил Аксаков.

В Минфине РБК сообщили, что аргументы, озвученные банкирами 24 сентября, приняты во внимание. «Мы внимательно рассмотрим предложения рынка, поскольку не ставим целью ущемление прав кредитных организаций», — подчеркнул представитель ведомства.

В ЦБ не ответили на запрос РБК.

Автор: Юлия Кошкина.
Теги: банки , кредитные карты , потребкредитование
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