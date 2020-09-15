Положение лучше губернаторского

Подведены официальные итоги единого дня голосования

Подавляющее большинство губернаторов, победивших на нынешних региональных выборах, — 13 из 18 — набрали свыше 70% голосов. Это рекорд последних лет, ему способствовало трехдневное голосование, считает эксперт

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Рекордные результаты

Прошедший единый день голосования завершился победой в первом же туре всех действующих губернаторов, баллотировавшихся на очередные сроки, и врио, которые избирались на первый срок. Прямые выборы глав регионов прошли в 18 субъектах, еще в двух — ХМАО и НАО — губернаторы были избраны заксобраниями.

Подавляющее большинство региональных глав — 13 из 18, по предварительным данным, набрали свыше 70% голосов. Из них шестеро губернаторов получили более 80%. Самый высокий результат (85,72%) оказался у губернатора Севастополя Михаила Развожаева, который баллотировался на первый срок.

Результаты ниже 70% получили Сергей Ситников, Костромская область (65,45%), Игорь Кобзев, Иркутская область (60,77%), Александр Цыбульский, Архангельская область (69,65%), Василий Голубев, Ростовская область (65,61%) и Алексей Островский, Смоленская область (57,27%). Такое количество губернаторов, набравших более 70% голосов, является рекордным для последних нескольких лет.

Для сравнения: в единый день голосования в прошлом году свыше 70% голосов набрала ровно половина губернаторов (восемь из 16), а в 2018-м, после пенсионной реформы, — только девять из 22. В четырех регионах тогда состоялся второй тур. В 2017 и 2016 годах губернаторов-«рекордсменов» в процентном отношении также было меньше, чем сейчас.

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Перед нынешним ЕДГ близкие к администрации президента источники РБК говорили, что регионов с ярко выраженной угрозой второго тура нет, но в пяти из них при определенных обстоятельствах риски второго тура могли бы возрасти: это Пензенская, Ростовская, Иркутская, Архангельская области и Пермский край.

«Жахнули 2.0»

«Единая Россия» получила первое место по спискам во всех 11 регионах, где проходили выборы в заксобрания. При этом в девяти из них партия в разной степени ухудшила свой результат по итогам кампаний в этих же регионах пятилетней давности, когда еще был силен «крымский эффект».

Самое сильное падение произошло в Коми — если в 2015 году единороссы получили по спискам 58,05%, то сейчас — 29,80%. Коми считался в партии самым сложным регионом из тех, где проходили выборы в заксобрания, ранее говорил РБК источник в руководстве «Единой России». Но за счет одномандатных округов единороссы получат большинство — 20 из 30 мандатов, сказал РБК собеседник, близкий к руководству партии.

Более 10% единороссы, по предварительным данным, потеряли в Калужской, Костромской, Курганской, Рязанской и Челябинской областях. В Белгородской и Магаданской областях партия увеличила свой списочный результат. Во всех заксобраниях у «Единой России» будет большинство во фракциях, говорят собеседники в партии.

Единороссы готовились к нынешним региональным выборам, исходя из пессимистичного сценария, но результаты превзошли ожидания, заявил журналистам секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Кампания была непростой, проходила на фоне целого набора сложностей и вызовов, падения социального самочувствия граждан, пандемии. «Единая Россия» — единственная партия, которая в это непростое время [режима самоизоляции] не прекращала работу», — сказал Турчак. По его словам, единороссы «жахнули 2.0». По итогам прошлогоднего ЕДГ секретарь генсовета партии власти заявил, что «Единая Россия» на выборах «жахнула всех».

Тем не менее без поражений на этих выборах не обошлось. В частности, партия власти потеряла большинство на выборах в гордуму Томска. Получив первое место по спискам, единороссы проиграли, по предварительным данным, в 18 из 27 округов. Таким образом, партия может получить в гордуме лишь 11 мест из 37.

По итогам выборов в гордуму Новосибирска «Единая Россия» также формально потеряла большинство, получив 23 из 50 мандатов, но оно будет сформировано за счет того, что во фракцию вступят самовыдвиженцы, сообщил РБК источник, близкий к руководству партии власти.

На выборах в гордуму Тамбова большинство будет у «Родины» — здесь единороссы получили первое место по спискам, но недобрали за счет округов.

В Томске в большинстве округов победили кандидаты, поддержанные «умным голосованием» Алексея Навального. Речь, по предварительным данным, идет о 19 кандидатах, сообщила РБК пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. В числе тех, кто побеждает, — два представителя штаба Навального: региональный координатор Ксения Фадеева и Андрей Фатеев.

Источник в «Единой России» объясняет такой успех «умного голосования» в Томске тем, что именно там «случилось происшествие с Навальным», которое сказалось на протестной явке и, соответственно, результате.

В Новосибирске, по предварительным данным, победили пять кандидатов от оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020», созданной, как говорили ее участники, против «Единой России», и второй по силе партии в городе — КПРФ. В частности, в гордуму проходит глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко.

Турчак в день голосования 13 сентября заявил, что по стране было более тысячи кандидатов от «умного голосования», «а в целом по Сибири они получат десяток мандатов». «Эта технология не сработала, потому что люди голосуют сердцем и умом», — заключил единоросс.

Что касается новых партий, созданных при поддержке администрации президента, то три из четырех преодолели пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания и, таким образом, получают право не собирать подписи на выборах в Госдуму в 2021 году.

Партия «Новые люди» прошла в заксобрания Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областей; «За правду» Захара Прилепина — в заксобрание Рязанской области; «Зеленая альтернатива» — в заксобрание Коми. Партия прямой демократии не преодолела барьер нигде.

Влияние трехдневного голосования

Большое количество губернаторов, получивших более 70% голосов, связано с влиянием трехдневного голосования, уверен эксперт по региональной политике Виталий Иванов. «Трехдневное голосование позволяет мобилизовать провластный лояльный электорат эффективнее, чем за один день», — говорит эксперт.

Самый главный итог нынешних выборов, по его словам, заключается в том, что власть и партия власти «убедительно продемонстрировали всем, что политическая, электоральная ситуация остается полностью управляемой». «На выборах в Госдуму серьезного проседания «Единой России» ожидать не приходится, хотя ситуация в отдельных крупных городах остается [для партии власти] непростой», — констатирует Иванов.

Выборы прошли успешно для власти, прогнозы по вторым турам не подтвердились даже в Иркутской области, которая считалась наиболее сложным регионом, констатирует политолог Ростислав Туровский. «Есть тенденции, которые были заметны в предыдущие два года, они связаны прежде всего с тем, что проявляется эффект усталости от старых губернаторов, и результаты тех из них, кто отработал один или больше сроков, оказались в большинстве случаев хуже, чем пять лет назад», — отмечает эксперт. Запрос на новые лица в губернаторском корпусе существует, это понимает Кремль, поэтому замен среди глав регионов в прошлом цикле было достаточно много, добавляет он. Новые губернаторы, по словам Туровского, продемонстрировали хорошую динамику, но при этом в подавляющем большинстве случаев они находились в тепличных условиях, «поскольку был урезанный список кандидатов».

По итогам нынешних выборов Туровский не прогнозирует каких-либо существенных изменений в партийной системе: «В общем и целом статус-кво был подтвержден: у парламентской четверки позиции неплохие, хотя отличными назвать я их не могу».

Результаты выборов в региональные парламенты и особенно в гордумы показывают, что протестный потенциал при голосовании за списки может быть достаточно высоким и Кремлю придется с этим работать, считает эксперт. Позиции «Единой России», по его словам, оказались устойчивыми не во всех регионах, поэтому партия, скорее всего, будет заинтересована в том, чтобы обновить депутатский корпус на думских выборах, особенно в одномандатных округах.