ЦБ делает ставку на будущее

Эмиссионный регулятор обязался расширить макроэкономический прогноз

Центральный банк принял решение публиковать ожидаемую траекторию ключевой ставки. До этого регулятор опасался, что рынок будет воспринимать ее как обязательство, а не как прогноз

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Банк России принял решение расширить свой макроэкономический прогноз — он будет публиковать траекторию ключевой ставки, говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики», который разработал ЦБ.

«Для повышения прозрачности и четкости коммуникации относительно перспектив денежно-кредитной политики Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза», — сказано в документе. Форматы такой коммуникации Банк России выработает в ближайшей перспективе.

ЦБ с 2015 года проводит политику таргетирования инфляции — удержания ее близ цели в 4%. Разъяснение принятых решений и намерений в отношении будущих действий — один из инструментов управления инфляционными ожиданиями. Но решения регулятора не всегда были понятны рынку. В среднем за период с января 2015 года по сентябрь 2018 года аналитики верно прогнозировали решения совета директоров ЦБ в 65% случаев, подсчитали аналитики «ВТБ Капитала» в статье для журнала ЦБ «Деньги и кредит». Для сравнения: в Новой Зеландии этот показатель равен 90%.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил журналистам, что публикация макроэкономического прогноза в более развернутом формате планируется в следующем году и в него, «вполне возможно, войдет и прогнозная траектория ключевой ставки». В качестве аналогов ЦБ рассматривает уже используемые другими центральными банками форматы траекторий ключевой ставки, сказал Заботкин, но конкретный формат, в пользу которого склоняются члены совета директоров ЦБ, он называть не стал.

Виды коммуникаций Первым прогнозы по ключевой ставке еще в 1997 году стал публиковать Центральный банк Новой Зеландии. ФРС США начала представлять прогноз по ставке в 2012 году. Теоретически такая коммуникация делится на «дельфийскую» и «одиссеанскую»: первый тип — это обычное прогнозирование центробанком своих вероятных действий, второй — взятие на себя обязательств относительно своих будущих действий. Но сейчас на практике ни один центробанк мира не принимает на себя твердых обязательств относительно будущих уровней ставки, отметил в обзоре 2015 года ЦБ Нидерландов. Часть центробанков, например Норвегии или Швеции, подчеркивает, что их ожидаемые траектории ставки — это прогнозы, а не обещания. Это делается, чтобы рынок не вкладывал в эти цифры неверных трактовок: прогноз в отличие от обещания может измениться, если изменились обстоятельства. Помощник управляющего ЦБ Новой Зеландии Кристиан Хоксби выделял три ключевых плюса от публикации таких прогнозов: предоставление людям и компаниям большей информации, которая помогает принимать более осознанные экономические решения; управление ожиданиями относительно средне- и долгосрочных ставок в экономике; способствование пониманию того, как и почему меняются ожидания ЦБ в зависимости от поступления новой информации. Однако он отмечал, что у такого подхода есть и потенциальные недостатки: публикация прогнозов по ставке может давать рынку «ложное ощущение точности» со стороны ЦБ, в то время как в реальности «в любом прогнозе заложены неопределенности, из-за которых экономика почти всегда развивается не так, как мы ожидаем».

Чем поможет публикация прогноза

В последние годы ЦБ неоднократно с опасением высказывался о возможности публикации траектории ставки из-за того, что участники рынка могут воспринимать ее как обязательство установить ставку на тех уровнях, которые прописываются в прогнозе. Еще в июле зампред ЦБ Алексей Заботкин, курирующий денежно-кредитную политику, в интервью Reuters подтвердил, что эти опасения сохраняются.

Инициатива ЦБ «действительно улучшит коммуникацию, и это особенно важно, когда вы находитесь вблизи равновесия, потому что именно вблизи равновесия неопределенность для рынка относительного будущих действий ЦБ максимальная», пояснил РБК экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. По его словам, в международном опыте есть три способа показать неопределенность прогноза: предоставить несколько траекторий, которые соответствуют нескольким сценариям, опубликовать интервалы вокруг прогноза, а также при первой публикации траектории показать набор архивных прогнозов.

«Так поступил Национальный банк Чехии. Они, когда в первый раз опубликовали прогноз, сопроводили его графиком фактической ключевой ставки и наложили траекторию собственных прогнозов за предыдущие пять лет. Естественно, прогнозные траектории с фактическими не совпадают, потому что события, которые влияли на решения, формировались неожиданно», — привел пример Исаков.

Опасения относительно неверной интерпретации прогноза как обязательства не находят подтверждения в международной практике, замечает экономист. «Фактически в мире невозможно найти примера, когда рынки действительно восприняли бы прогноз как обязательство. Скорее ЦБ борется с обратной проблемой — того, что их коммуникация не воспринимается рынками в полной мере», — указывает Исаков. Например, обещание ФРС поддерживать низкие ставки хронически воспринимается рынками как очень краткосрочное обязательство.

Новая информация была бы полезной, считает и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, вряд ли она будет восприниматься как обещание. «Может быть, ЦБ будет предоставлять факторы, на которые члены совета директоров будут опираться, принимая решения», — не исключает она. Проекции ключевых ставок нужно воспринимать с определенной долей скепсиса, но в любом случае «они дают полезную информацию о взглядах ЦБ и о том, как он реагирует на изменения экономических индикаторов», сказала РБК экономист по развивающимся рынкам американской управляющей компании VanEck Наталья Гурушина.

Решение ЦБ «переведет дискуссию по поводу будущего движения ставки на другой уровень, мотивирует аналитиков пробовать и свои модели прогнозирования ставки», рассуждает заместитель главного экономиста Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова. «Но, конечно, на первых порах это может вызвать определенную дезориентацию, поскольку совет директоров ЦБ и сам будет адаптироваться к новому формату», — предупреждает она.

В период пандемии ЦБ уже расширил коммуникацию с рынком: глава регулятора начала проводить еженедельные пресс-конференции (позднее на фоне стабилизации ситуации в экономике они были отменены). Регулятор также стал проводить пресс-конференции председателя после каждого решения совета директоров ЦБ насчет ключевой ставки, хотя в прошлом Эльвира Набиуллина делала публичные заявления только после опорных заседаний.

ЦБ в последнее время последовательно смягчает денежно-кредитную политику — в июле опустил ставку до нового исторического минимума в 4,25%. Более того, в июне он пошел на нетипичный для себя шаг, снизив ее сразу на 1 п.п., а не на 0,25 или 0,5 п.п. Это решение было не совсем понятным, считает Орлова: при нынешней экономической ситуации ЦБ, возможно, не всегда успевает упомянуть новые факторы в ходе коммуникации с рынком. Заботкин уточнил на пресс-конференции, что ЦБ в базовом сценарии ожидает сохранения мягкой ДКП в 2021 году с постепенным возвратом к нейтральной политике во второй половине прогнозного периода, то есть в 2022–2023 годах.