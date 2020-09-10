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Глобальный беспорядок в восьми актах и двух конфликтах
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Газета
Глобальный беспорядок в восьми актах и двух конфликтах
Газета № 046 (3213) (1009) Экономика,
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Глобальный беспорядок в восьми актах и двух конфликтах

Deutsche Bank представил свое видение нового периода мирового развития
В 2020 году, возможно, наступает новая эпоха в истории человечества, которую будет определять понятие «беспорядка», пишет Deutsche Bank в новом исследовании. Одним из ее главных мотивов будет холодная война между США и Китаем
Фото: Michael Nagle / Bloomberg
Фото: Michael Nagle / Bloomberg

Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу — на смену ей приходит «век беспорядка», утверждает Deutsche Bank в исследовании, датированном 8 сентября (есть у РБК). В докладе, подготовленном стратегом банка Джимом Рейдом и его коллегами, говорится, что новая эпоха будет характеризоваться возвышением экономики Китая над США и сопутствующей напряженностью в отношениях между ними, продолжением роста глобального долга, политикой «вертолетных денег» от центробанков и усилением миллениалов (вступивших во взрослую жизнь в XXI веке) и более молодых поколений, в том числе с точки зрения их электорального веса.

Беспорядок будет определять новую эпоху, по крайней мере на первых порах, в течение десятилетия или больше. «Не всякий беспорядок является плохим», — отмечает Deutsche Bank. «Мы должны подчеркнуть, что наступление нового времени не следует воспринимать как причину отказываться от покупки финансовых активов, поскольку новая эпоха принесет масштабные интервенции [монетарных властей] и ликвидность», — продолжают авторы. Но если предыдущая эпоха глобализации ассоциировалась с рекордным совокупным ростом цен на активы, то «век беспорядка» несет угрозу текущим глобальным оценкам, особенно в реальном выражении, предупреждает банк.

Восемь ключевых тем

Эпоха беспорядка будет характеризоваться по меньшей мере восемью темами:

  • ухудшение отношений США и Китая по мере усиления экономического веса Пекина;
  • момент истины для Европы: пандемия COVID-19 придала новый импульс интеграционным процессам, но есть вероятность, что Европа останется в состоянии экономической стагнации с перспективой политической фрагментации;
  • дальнейшее увеличение долгов и распространение политики «вертолетных денег» в качестве монетарного мейнстрима;
  • вероятный рост инфляции вследствие фискально-монетарной экспансии;
  • усиление экономического неравенства на первых порах постковидной эпохи, но в дальнейшем — разворот этого тренда: государства начнут взимать больше налогов с богатых;
  • ужесточение конкуренции между поколениями: миллениалы и более молодые люди к 2030 году догонят старшие поколения по численности, что позволит им определять результаты демократических выборов;
  • рост глобальной озабоченности вопросами климата;
  • новая технологическая революция.

Еще одна холодная война

Китай может обогнать США по размеру номинального ВВП к концу текущего десятилетия. По мере сокращения разрыва между экономиками будут усиливаться опасения по поводу так называемой ловушки Фукидида (термин, означающий риск военного конфликта между двумя конкурирующими державами, когда одна догоняет другую по экономической мощи). Deutsche Bank отмечает, что за последние 500 лет возникало 16 таких ситуаций и в 12 случаях это приводило к войне. «В наши дни военный конфликт крайне маловероятен, но вместо этого более вероятна экономическая война», — пишут аналитики.

Противостояние США и Китая, которое будет набирать обороты независимо от исхода предстоящих президентских выборов в Америке, будет напоминать холодную войну СССР и США. Проявлениями экономического конфликта будут дополнительные тарифы, санкции, блокировки активов, запреты на трансфер технологий. Это обязательно приведет к формированию страновых блоков — одного во главе с Китаем, другого во главе с США. Страны Юго-Восточной Азии войдут в орбиту Китая, но Япония, Южная Корея и Австралия, вероятно, окажутся в американском лагере. Китай, Россия, Евросоюз и Турция будут соперничать за влияние на Ближнем Востоке и в Африке.

Противостояние поколений

В Европе нарастает проблема больших долгов. На фоне растущей задолженности глобальные ставки заимствований находятся на приемлемом уровне только благодаря интервенциям центробанков, которые искажают свободный рынок. «В будущем мы увидим больше кризисов, больше беспорядка и еще больше печати денег центробанками», — пишет Deutsche Bank. Переход к политике «вертолетных денег», подразумевающей вливания ликвидности не в финансовый сектор, а в широкую экономику (например, домохозяйствам или реальному сектору), вероятнее всего, приведет к ускорению инфляции.

В постковидном мире экономическое неравенство между людьми поначалу усилится, но затем правительства, вероятно, начнут повышать налоги для состоятельных граждан и корпораций. С неравенством тесно связана и тема конкуренции возрастных поколений. По оценке Deutsche Bank, после 2030 года численность избирателей, относящихся к миллениалам и более молодым поколениям, в странах G7 станет больше численности избирателей из поколений, родившихся раньше 1980 года. Новый расклад «начнет менять результаты политических выборов и, соответственно, политику». Например, более молодые избиратели в основном голосовали против Дональда Трампа и Brexit в 2016 году, но их веса не хватило, чтобы изменить результат голосования, отмечает Deutsche Bank.

Молодые поколения более обеспокоены вопросами изменения климата. Авторы доклада считают, что еще в текущем десятилетии в мире, вероятно, будет введен углеродный налог. Сейчас его обсуждает Еврокомиссия: предполагается, что европейские импортеры стали, алюминия и других продуктов с высоким углеродным следом будут вынуждены покупать углеродные единицы — фактически эквивалент импортных пошлин.

Наконец, сегодняшние заоблачные оценки стоимости технологических компаний либо окажутся обоснованными, что приведет к технологическим прорывам, либо будут означать повторение «пузыря доткомов», разорвавшегося в 2000 году. Но в любом случае технологическая гонка ведущих держав видится неизбежной. Хотя США остаются мировым технологическим лидером, Китай приближается к ним по расходам на исследования и разработки по паритету покупательной способности. США и Китай, вероятно, продолжат внедрять конкурирующие технологические стандарты, считает Deutsche Bank.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Deutsche Bank , беспорядок , глобализация , активы , прогноз
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