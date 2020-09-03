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Ломовой барьер
Газета № 041 (3208) (0309) Бизнес,
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Ломовой барьер

Москва пожаловалась в ЕЭК на экспортную политику Казахстана
Казахстан с июня перестал поставлять в Россию лом черных металлов, необходимый для заводов ММК, но продолжил экспорт готовой продукции — стали. Комиссия Евразийского экономического союза усмотрела в этом нарушение конкуренции
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлического лома в Россию. По методологии ЕЭК, барьер — это недопустимые препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

О выводах комиссии говорится в ее заключении, подготовленном к совещанию заместителей руководителей госорганов стран — членов ЕАЭС по обсуждению отдельных препятствий на внутреннем рынке союза. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил источник в ассоциации «Русская сталь», принимавшей участие в обсуждении документа. Ассоциация объединяет крупнейшие российские металлургические компании.

Когда может состояться заседание коллегии или переговоры с казахстанской стороной по вопросу поставок лома в Россию, в документе не уточняется.

«На площадке комиссии проводится работа и анализ ситуации по данному вопросу. В настоящее время соответствующие аналитические материалы направлены в адрес государств-членов. По итогам рассмотрения ими указанных материалов работа будет продолжена в установленном порядке и вопрос будет представлен органам союза», — сообщили РБК в пресс-службе ЕЭК.

Какие претензии у России к Казахстану

Казахстан отправлял в Россию около 1 млн т лома ежегодно (это 90% от казахстанского экспорта этого вида сырья). С января по май 2020 года было поставлено около 300 тыс. т, следует из последних данных Министерства торговли и интеграции Казахстана. Как сообщил РБК источник в российской металлургической компании, уже в мае поставки лома в Россию упали в три раза, а с июня почти полностью прекратились.

Согласно заключению ЕЭК, 10 июня «дочка» «Казахстанских железных дорог» «КТЖ-Грузовые перевозки» издала приказ, запрещающий на неопределенный срок прием к перевозке вагонов с ломом и отходами черных и цветных металлов, отправляемых на экспорт, в том числе в Россию. С 2018 года в республике действует запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов автомобильным транспортом.

С жалобой на нехватку лома из Казахстана в российский Минпромторг в начале июня обратился топ-менеджер Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников. ММК — основной потребитель этого сырья: импорт из Казахстана обеспечивал 30% всех потребностей компании в ломе, или 0,75 млн т из 2,5 млн т.

После этого первый замглавы министерства Виктор Евтухов написал письмо в Минэкономразвития о том, что на Урале существует дефицит лома в 3 млн т, который покрывался за счет поставок из других российских регионов и Казахстана. После запрета на экспорт лома в Россию казахские металлурги («ArcelorMittal Темиртау» и KSP Steel), конкуренты российских компаний, продолжали поставлять в Россию 50% своей продукции из этого сырья — стали, отмечал в своем письме Евтухов. Минэкономразвития после обращения Минпромторга потребовало рассмотреть вопрос о запрете Казахстаном экспорта лома на коллегии Евразийской экономической комиссии, говорится в заключении ЕЭК.

У РБК есть копия писем топ-менеджера ММК и Евтухова, их подлинность подтвердил источник в «Русской стали». РБК направил запросы в пресс-службы ММК, Минпромторга и Минэкономразвития.

Экономика
В Евразийском экономическом блоке стали меньше торговать в рублях Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

На совещаниях ЕЭК представители Министерства торговли и интеграции Казахстана отрицали наличие каких-либо ограничений на вывоз лома, помимо запрета на экспорт его автомобильным транспортом, указано в заключении ЕЭК. Их официальная позиция состоит в следующем: введшее запрет на погрузку лома предприятие «КТЖ-Грузовые перевозки» «осуществляет свою деятельность самостоятельно: издаваемые им акты не входят в систему нормативно-правовых актов Казахстана». Такой же ответ РБК предоставили в пресс-службе этого министерства: «Запрет [на экспорт] у нас введен на автотранспорт, который заканчивается в октябре [2020 года]. Других запретов нет». РБК направил запрос в пресс-службу «КТЖ-Грузовые перевозки».

Как Россия сможет решить проблему

Споры, возникающие в связи с несоблюдением государством договора о ЕАЭС, могут разрешаться в специальном суде при этой организации, отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. Но практика подобных судебных разбирательств не богата. «Думаю, что до обращения в суд дело не дойдет. Как правило, такого рода конфликтные ситуации разрешаются на уровне Евразийской экономической комиссии или Евразийского межправительственного совета», — отмечает эксперт.

Источник, близкий к ЕЭК, также сказал РБК, что вряд ли дело дойдет до суда. Скорее всего, вопрос о создании барьера на рынке обсудят на двусторонних переговорах или вынесут на коллегию ЕЭК.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: лом , экспорт
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