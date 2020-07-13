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Онлайн-магазины получили вирусную поддержку
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Онлайн-магазины получили вирусную поддержку
Газета Спецвыпуск №713 (0000) (1307)
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Онлайн-магазины получили вирусную поддержку

Эксперты Data Insight улучшили прогноз развития отечественной интернет-торговли
Режим самоизоляции привел в российскую онлайн-торговлю не менее 10 млн покупателей, утверждают аналитики Data Insight. По их оценке, новые потребительские привычки ускорят рост интернет-торговли с прежних среднегодовых 28 до 33%
Фото: John Stillwell / ТАСС
Фото: John Stillwell / ТАСС

Пандемия коронавируса увеличит динамику роста российской интернет-торговли, утверждают аналитики Data Insight в отчете, с которым ознакомился РБК. С 2019 по 2024 год среднегодовой темп его роста составит 33,2%, за пять лет объем продаж товаров в онлайне вырастет с 1,7 трлн до 7,2 трлн руб. (с НДС). Без обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков был бы на 6,6 п.п. меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 трлн руб.

В 2011–2019 годы среднегодовой темп роста равнялся, по оценке Data Insight, 28%. За эти годы продажи товаров через интернет выросли с 235 млрд до 1,7 трлн руб.

Как считали

Прогнозы и анализ Data Insight построены на данных продаж товаров российскими интернет-магазинами отечественным покупателям. Не учитываются продажи услуг, контента, лотерей, а также покупки нерезидентов России и покупки россиян в иностранных интернет-магазинах, не имеющих российского представительства и местных складов.

Аналитики Data Insight называют несколько факторов, как коронавирус изменил рынок интернет-торговли.

  • Три месяца самоизоляции привели в онлайн-магазины не менее 10 млн человек. Большинство новых покупателей, по мнению Data Insight, после снятия ограничений на передвижение продолжат совершать покупки через интернет.
  • Наибольший вклад в развитие отрасли внесут онлайн-продажи товаров повседневного спроса: в этой категории, составляющей более половины всей розничной торговли в России, до сих пор самый низкий процент проникновения интернет-торговли. В первой половине 2020 года онлайн-продажи товаров повседневного спроса выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,3 раза.
  • Падение покупательской способности оказывает влияние только на премиальное потребление, тогда как обычные онлайн-покупки растут за счет каннибализации офлайн-продаж.
  • Изоляция привела к тому, что потребители совершали в онлайне больше покупок, чем обычно, тратя каждый раз больше денег. Такое поведение продолжится еще в течение нескольких месяцев — покупатели будут избегать многолюдных точек продаж традиционной розницы.
  • Вынужденный переход на удаленную работу повлечет за собой пересмотр многими компаниями офисной политики: 5–7 млн человек в России могут перейти на удаленную работу, часть из них может уехать из мегаполисов, что даст стимул для развития интернет-торговли в регионах.

Бизнес
Траты россиян в зарубежных интернет-магазинах снизились впервые за 10 лет Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Крупнейшие игроки российского интернет-торговли — компании Wildberries и Ozon — согласны с тем, что развитие рынка ускорилось. С апреля по июнь аудитория покупателей Wildberries, по словам представителя ретейлера, увеличилась примерно на 6 млн и достигла 30 млн зарегистрированных пользователей. В апреле этого года рост оборота Ozon составил почти 200%, утверждает представитель компании. По ее словам, на пике пандемии, в апреле, число новых клиентов, впервые сделавших покупки на площадке, выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти вдвое и большая часть этих клиентов не только совершают повторные покупки в июне и июле, но и приобретают подписку на премиальный сервис.

По итогам второго квартала этого года продажи товаров для красоты выросли год к году на 208%, игрушек — на 256%, товаров для дома и дачи — на 320%, книг и канцелярских товаров — на 496%, а продуктов питания — сразу на порядок, перечисляет представитель Wildberries.

Автор: Анна Левинская.
Теги: онлайн-торговля , Data Insight , Прогноз
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