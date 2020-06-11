Увольнения вернулись в здоровое русло

Минтруд пересмотрел меры по экстренной поддержке прав наемных работников

Минтруд переписал проект регулирования трудовых отношений во время пандемии, исключив из него особый порядок увольнения и введения режима простоя. В ведомстве изменение концепции объяснили тем, что часть карантинных мер отменена

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Министерство труда и социальной защиты радикально изменило проект постановления правительства, устанавливающий особое регулирование трудовых отношений во время борьбы с коронавирусной инфекцией. В обновленной версии документа не осталось почти ни одного из предыдущих предложений министерства, в том числе исчезли инициатива о запрете отправлять работников в простой или увольнять по инициативе работодателя в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений, а также новый порядок вывода работников в смены и изменения их обязанностей без согласия.

РБК ознакомился с доработанным Минтрудом проектом постановления «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году». Его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству, и официальный представитель министерства.

Минтруд направил документ на повторное рассмотрение Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений (в ее работе участвуют представители правительства, работодателей и профсоюзов). Менее двух недель назад, 29 мая, первоначальная версия проекта постановления (.pdf) была рассмотрена на заседании РТК.

«С момента представления прошлой редакции значительная часть ограничительных мер была снята и отдельные положения проекта постановления утратили актуальность. В измененную версию вошли те нормы, которые требуют оперативного принятия с учетом сложившейся ситуации на рынке труда и поддержаны всеми сторонами социального партнерства», — пояснили в Минтруде. В случае возникновения необходимости документ в последующем может быть доработан и дополнен теми или иными актуальными нормами. «Но и эти дополнения, в случае если будут вноситься, будут обсуждаться со сторонами социального партнерства в установленном порядке», — подчеркнули в ведомстве.

Что осталось в новой версии: возможность для россиян, работающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним, воспользоваться правом на оплату проезда и провоза багажа за счет средств работодателя к месту проведения отпуска в пределах России в 2021 году, если право не было использовано в 2020 году из-за карантинных мероприятий;

работодатели должны уведомить каждого работника об изменениях законодательства, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, и праве работника сделать выбор между бумажной или цифровой трудовой книжкой до 31 октября 2020 года. Это можно сделать в том числе через электронную почту и другие мобильные сервисы. Что еще было в первоначальном проекте: запрет на введение простоя и увольнение работников по инициативе работодателя в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений;

в случае сокращения численности или штата, если срок уведомления работников истекает в период карантина, увольнение происходит только после завершения ограничительных мер, на следующий рабочий день после этого;

сохранение зарплаты работника в период действия ограничительных мер в том же объеме, каким он был до начала карантина;

сокращение срока уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы (в том числе о переводе на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю) с двух месяцев до двух недель, если необходимость вызвана карантинными ограничениями;

право работодателя переводить работника без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя на срок до трех месяцев (вместо одного месяца);

в период действия ограничительных мероприятий работникам может быть предоставлен отпуск по согласованию с работодателем, при этом временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска;

уведомление работников о новых графиках сменной работы не позднее чем за семь календарных дней до введения их в действие.

Критика профсоюзов и работодателей

Стороны социального партнерства выступили против разработанного Минтрудом проекта постановления: и у работодателей, и у профсоюзов он вызвал большое отторжение, отмечает глава правового департамента «Конфедерации труда России» Олег Бабич. «Возможно, и снятие карантинных ограничений немного меняет логику момента, было бы странно вводить сейчас почти чеэсовские нормы из проекта постановления», — полагает он.

Однако профсоюзная сторона РТК считала возможным поддержать первую версию проекта постановления Минтруда, выдвинув ряд замечаний и предложений, следует из письма заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой (.pdf). Профсоюзы, в частности, выступили против инициативы по сокращению срока уведомления работника об изменении условий трудового договора (включая введение неполного рабочего дня) и по переводу сотрудников на не обусловленную трудовым договором работу сроком на три месяца. Эти нормы, по их мнению, могут повлечь за собой снижение уровня гарантий работников и ограничение их прав. «Необходимо понимать, что в некоторых случаях, в зависимости от того, какой конкретно режим неполного рабочего дня (смены) и/или неполной рабочей недели вводит работодатель, работник может пострадать даже больше, чем при введении простоя», — указывает Кузьмина.

Сторона работодателей в РТК не поддержала проект постановления Минтруда в первоначальной версии, рассказала РБК управляющий директор управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина. Документ предполагал запрет введения простоя работодателем в период действия карантинных ограничений, однако введение простоя не обязательно связано напрямую с коронавирусной эпидемией, работодатель мог столкнуться с обстоятельствами, которые не зависят от того, как он организует производство, пояснила она. «Вместе с тем предполагалось запрещение увольнения работников по инициативе работодателя в период вынужденной приостановки деятельности предприятия из-за карантинных мероприятий. Однако если работник нарушит трудовую дисциплину, должно быть возможным его увольнение по инициативе работодателя», — полагает Москвина. Формулировка же проекта постановления об обязательной выплате зарплаты в полном объеме во время действия ограничительных мер (нерабочих дней) предполагала сохранение всех компенсационных выплат. Но если работник, который был занят на производстве с вредными условиями труда и за это получал доплату, находится дома, то нет оснований выплачивать ему компенсационные выплаты, объяснила позицию работодателей Москвина.

Сторона работодателей готова поддержать обновленную версию проекта постановления, но сохранив в ней некоторые положения предыдущей, например о сокращении с двух месяцев до двух недель срока уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы (в том числе о введении режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели). «Можно было бы в период временных правил, то есть в 2020 году, посмотреть, как бы это работало на практике, потому что мы всегда считали, что нужно сокращать сроки предупреждения об изменении условий трудового договора и о предстоящем высвобождении», — добавила Москвина.