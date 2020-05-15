Стимулы в пакетной упаковке

Сотрудникам социальных учреждений обеспечат федеральную доплату с 15 апреля по 15 июля. Так, врачи в таких учреждениях за двухнедельную смену получат 40 тыс. руб., а при работе с больными коронавирусом — 60 тыс. руб. Социальные работники и педагоги, средний медицинский и административный персонал — 25 тыс. руб., в случае работы с заболевшими — 35 тыс. руб. Младший персонал — 15 тыс. и 20 тыс. руб., техперсонал — 10 тыс. и 15 тыс. руб. соответственно.