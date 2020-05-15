Стимулы в пакетной упаковке
Газета Спецвыпуск (0000) (1505) 11 мая, 18:30
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Стимулы в пакетной упаковке
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки домохозяйств и бизнеса
Владимир Путин снова обратился к гражданам. Он объявил об окончании периода нерабочих дней, который продлился больше месяца, и о новых мерах поддержки экономики. Главное — в материале РБК
Владимир Путин
Меры по борьбе с коронавирусом
- Период нерабочих дней завершен, но это не означает окончания борьбы с эпидемией. Режим действовал с 30 марта и предполагал сохранение за сотрудниками заработной платы.
- За это время власти нарастили число специализированных коек для лечения больных с осложнениями с 29 тыс. до 130 тыс. и создали резерв аппаратов ИВЛ. По словам президента, пришлось задействовать лишь его незначительную часть.
- Главы регионов сохраняют право ограничивать и приостанавливать работу предприятий, если там нельзя соблюсти все санитарные требования. При этом сотрудники должны получать зарплату.
- Режим повышенной безопасности сохраняется для людей старше 65 лет.
- Массовые мероприятия запрещены.
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Общие санитарные требования и региональные профилактические меры сохраняются.
- Дальнейшее снятие ограничений, введенных из-за пандемии, будет поэтапным. Путин призвал регионы «не руководствоваться общей калькой» при смягчении требований, так как эпидемиологическая ситуация везде разная.
- Планируется к середине мая удвоить число проводимых тестирований на COVID-19 (до 300 тыс. в сутки).
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
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<500
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<1000
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<5000
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от 5000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Поддержка граждан
- Минимальный размер пособия по уходу за ребенком повысят с 3,4 тыс. до 6,7 тыс. руб.
- Все семьи с детьми до трех лет смогут получить ежемесячную выплату 5 тыс. руб. на ребенка. Выплата за апрель будет предоставлена задним числом.
- Семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно с 1 июня смогут получить разовые выплаты в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка. Подать электронное заявление на получение такой помощи можно будет до 1 октября. По оценке Путина, такую поддержку смогут получить 22 млн детей.
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Сотрудникам социальных учреждений обеспечат федеральную доплату с 15 апреля по 15 июля. Так, врачи в таких учреждениях за двухнедельную смену получат 40 тыс. руб., а при работе с больными коронавирусом — 60 тыс. руб. Социальные работники и педагоги, средний медицинский и административный персонал — 25 тыс. руб., в случае работы с заболевшими — 35 тыс. руб. Младший персонал — 15 тыс. и 20 тыс. руб., техперсонал — 10 тыс. и 15 тыс. руб. соответственно.
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Главам регионов поручено до 15 мая выплатить апрельские надбавки всем медицинским работникам.
Поддержка бизнеса
- С 1 июня запустят специальную кредитную программу поддержки занятости для всех предприятий в пострадавших отраслях и социально ориентированных НКО. Кредит будет рассчитываться исходя из одного МРОТ на одного сотрудника на шесть месяцев. Срок погашения — 1 апреля 2021 года. Конечная ставка — 2% (государство субсидирует эти кредиты). Если на протяжении всей кредитной программы занятость на предприятии будет сохраняться на уровне 90% и выше, сам кредит и проценты по нему после истечения срока кредита будут списаны.
- Индивидуальным предпринимателям, малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным НКО спишут все налоговые и страховые платежи за второй квартал, кроме НДС.
- Самозанятым вернут налог на доход, уплаченный в 2019 году. Также им дадут «налоговый капитал» в размере одного МРОТ для проведения налоговых платежей.
- ИП в наиболее пострадавших отраслях предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов.
- Будет проведена докапитализация госструктур, оказывающих микрофинансовую поддержку ИП и малому бизнесу. На это направят 12 млрд руб.