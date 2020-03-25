Минтруд нашел занятие для лишних

В правительство внесен законопроект об общественных работах как мере поддержки занятости

Минтруд предложил на фоне коронавируса переводить сотрудников компаний на временную занятость и предусмотреть для них возможность общественных работ. Для борьбы за сохранение рабочих мест этих мер недостаточно, считают эксперты

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Минтруд подготовил проект постановления о дополнительных мерах поддержки в сфере занятости в условиях негативного влияния на экономику распространения коронавирусной инфекции, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Проект документа уже внесен в правительство, а с Минфином достигнута договоренность о резервировании необходимых ресурсов, отметил он.

Временная занятость

Министерство предлагает обеспечить временную занятость работников компаний, которые снизили объемы производства и работ. Эта мера позволит сотрудникам, которые сейчас находятся в неоплачиваемом отпуске или работают на неполной рабочей неделе, сохранить возможность заработка, который должен выплачиваться на уровне не менее минимального размера оплаты труда (12,1 тыс. руб. в месяц), пояснили РБК в Минтруде. Максимальный период занятости на временных работах на предприятии — не более девяти месяцев, уточнили в ведомстве.

Если на предприятии не осталось функциональных задач, которые могли бы решаться в рамках временной занятости, Минтруд предлагает организовать для его персонала общественные работы, которые также должны оплачиваться, пояснили в ведомстве. Указанные работы предполагается организовывать так, чтобы не создавать угрозу распространения коронавируса — в форме дистанционной занятости, на открытом воздухе или в изолированных рабочих помещениях. Максимальный период занятости на временных общественных работах не должен превышать полгода, уточнили в министерстве.

Сейчас по закону о занятости под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки для граждан, ищущих работу. К общественным работам привлекаются официально зарегистрированные безработные, которые обратились в службу занятости, напомнил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Для участия в общественных работах работающих граждан, которые находятся в вынужденном отпуске, потребуется изменение законодательства, отметил он.

Обучение со стипендией и возмещение работодателям

В рамках дополнительных мер поддержки занятости Минтруд предлагает организовать опережающее профессиональное обучение работников. «Обучение будет проходить дистанционно. На время учебы сотрудники будут получать стипендию. Причем это может быть как дополнительное образование, так и стажировка на самом предприятии», — объяснили в ведомстве.

Министерство предлагает возмещать работодателям расходы на частичную оплату труда работников из числа уволенных из иных организаций. «Работодатели, которые трудоустроили уволенных сотрудников, могут рассчитывать на компенсацию части заработной платы новых работников в размере МРОТ», — сообщили в Минтруде.

Еще одно направление — содействие гражданам, открывшим собственное дело, при создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных. «Предусматривается единовременная выплата предпринимателям, которая может равняться 60 тыс. руб.», — пояснил Котяков.

Мониторинг рынка труда Минтруд в еженедельном режиме будет осуществлять мониторинг ситуации на рынке труда, и речь идет о контроле «не только планируемых к высвобождению работников, их количества на предприятии, неполной занятости, [вводится] и мониторинг за переводом людей на удаленный режим работы, а также невыплатой заработной платы», уточнил Котяков. Перевод на удаленный режим работы не должен привести к сокращению зарплаты. «Заработная плата при сохранении всего объема должностных обязанностей, возложенных на сотрудника, должна сохраниться, никакого уменьшения произойти не должно. Переход на удаленную работу предполагает обоюдное согласие сторон на организацию такого рабочего процесса», — отметил глава Минтруда. В настоящее время в режиме неполной занятости, по данным мониторинга министерства, трудятся 101 тыс. человек.

Меры из прошлого

По мнению экспертов, озвученных Минтрудом мер недостаточно. Предложения министерства выглядят как бюрократическая реакция на поставленную задачу в условиях неопределенности и при ограниченных ресурсах, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент экономического факультета МГУ Антон Табах. «Минтруд предложил не реальные инструменты, чтобы сохранить минимум миллион рабочих мест, которые исчезнут из-за карантинных мер, а отправил в правительство набор действий, которые применялись в прошлом. Основная проблема, что хорошие меры для поддержки занятости в моногородах слабо помогают для сферы услуг в крупных городах и курортных зонах», — сказал он.

Удар по рынку труда, по мнению Табаха, будет тяжелейший, но прежде всего пострадают те отрасли, которые сейчас достаточно плохо покрываются системой социального страхования и защиты интересов работников. Необходимо создать фонд содействия занятости, через который государство могло бы субсидировать расходы работодателя на выплату зарплат до уровня МРОТ, в условиях, когда у него не хватает оборотных средств для минимальной оплаты труда сотрудников, но он не готов сокращать штат, предлагает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Уровень безработицы пока известен только за февраль 2020 года, он составил 4,6% от общей численности населения, или 3,4 млн человек, следует из данных Росстата. Это меньше чем в аналогичный период 2019 года, когда показатель оценивался в 4,9%, или 3,7 млн человек. В целом численность рабочей силы в России старше 15 лет на февраль текущего года оценивалась в 74,5 млн человек. Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) оценивается Росстатом в 58,9%.

В условиях угрозы дальнейшего распространения коронавирусной инфекции «можно и нужно использовать самые разные гибкие формы занятости людей — где-то сокращенный рабочий день, где-то удаленку, которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям медиков», — заявлял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Но увольнение должно быть крайней мерой, говорил он. У многих предприятий из-за сокращения числа клиентов могут возникнуть финансовые трудности, кассовые разрывы и другие вопросы, которые связаны с невозможностью для работников исполнять свои обязанности, но сотрудники здесь страдать не должны. «Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будет проверять Трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — предупреждал премьер.

Согласно действующему трудовому законодательству, если сотрудника увольняют в связи с ликвидацией организации или по сокращению штата, ему полагается выходное пособие в размере средней зарплаты за месяц, за ним также сохраняется заработок на период трудоустройства в течение двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). При этом работодатель обязан предупредить работника о расторжении трудового договора за два месяца.