Москва отправляется на профилактику

Российская столица вводит новые ограничения из-за пандемии коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса власти Москвы запретили массовые собрания в помещениях численностью более 50 человек. Торговые центры и заведения общепита, как утверждают опрошенные РБК компании, эти ограничения не затрагивают

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Из-за эпидемии нового коронавируса в Москве до 10 апреля запрещены все массовые уличные мероприятия, а также массовые собрания в помещениях более 50 человек. Об этом сообщается на сайте мэра российской столицы.

«Вводимые сегодня ограничения являются абсолютно необходимыми и будут отменены немедленно, после того как эта необходимость отпадет», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве вводятся следующие меры:

до 10 апреля нельзя будет проводить на территории города спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия;

временно приостанавливается проведение досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно (в том числе в сфере культуры, спорта, выставочной и развлекательной деятельности), срок действия меры не указан;

оставаться дома на 14-дневный карантин теперь должны также прибывшие из США, Великобритании, стран Евросоюза, Украины, Белоруссии и всех европейских государств, не входящих в ЕС, а также совместно проживающие с ними лица;

в наземном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах) водители временно перестанут продавать билеты;

пожилым москвичам, находящимся в группе риска по заболеванию, рекомендуется не выходить из дома без необходимости и при первых признаках простуды сразу вызывать врача на дом;

временно приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие» и других мероприятий, проводящихся на базе городских центров социального обслуживания.

Кроме того, с 21 марта по 12 апреля будут закрыты все школы и центры дополнительного образования.

Можно ли посещать торговые центры

Торговые центры в Москве продолжат свою работу, заверили опрошенные РБК владельцы комплексов. «Пока информации о закрытии кинотеатров и торговых центров не поступало», — заявила Зара Аджемян, представитель группы «Ташир», управляющей сетью ТРК «Рио», «Ереван Плаза», «Райкин Плаза» и др. По ее словам, если соответствующие распоряжения поступят, то объекты будут закрыты. Аджемян добавила, что в торговых центрах, в том числе в расположенных там кинотеатрах, «приняты все меры для усиления обеспечения безопасности посетителей». Все ранее запланированные массовые мероприятия уже отменены.

Crocus Group уже приняла все рекомендованные Роспотребнадзором и Всемирной организацией здравоохранения меры предосторожности, заверила директор департамента недвижимости Crocus Group Ольга Антонова. По ее словам, расписание работы всех торговых объектов группы изменений не претерпело: «Вопрос о закрытии объектов на повестке не стоит».

В пресс-службе «Корпорации А.Н.Д.» (входит в группу «Сафмар» и управляет торговыми центрами, офисами и гостиницами) отказались от комментариев, уточнив, что вопрос еще прорабатывают юристы компании. В группе «Киевская площадь», которая является крупнейшим собственником коммерческой недвижимости в России (торговые центры «Европейский» и «Гранд», агрокластер «Фудсити», гастроквартал «Депо», Центральный рынок), также не смогли оперативно прокомментировать новые меры.

РБК направил запрос в пресс-службу Ingka Centres, управляющей сетью торговых центров «Мега».

Будут ли открыты заведения общепита

Заведения общепита новые ограничения Москвы о запрете собраний более 50 человек в одном помещении пока не затрагивают, уверены в Федерации рестораторов и отельеров. «На текущий момент никаких дополнительных распоряжений от департамента торговли Москвы нам не поступало», — уточнил главный санитарный врач федерации Константин Кривошонок.

Ресторанов новое распоряжение властей Москвы не касается, утверждает и основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. По его словам, из-за ситуации с коронавирусом посещаемость московских ресторанов упала сейчас на 25–50%, хотя цены в них остались прежними, несмотря на рост стоимости продуктов около 20% из-за валютного скачка.

«Макдоналдс» работает, мы ввели дополнительные меры безопасности и дезинфекции, в том числе в «Макавто» и доставке, где мы ожидаем большой спрос», — сообщил представитель компании.

Как будут работать развлекательные и спортивные заведения

Объединенная сеть кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула кино»), как сообщили в ее пресс-службе, до 10 апреля вводит в Москве ограничение на количество билетов, продаваемых в рамках одного кинопоказа: на каждый сеанс в продажу как через онлайн-каналы, так и в обычных кассах будет поступать не более 50 билетов.

В пресс-службе сети кинотеатров «Каро» не ответили на вопрос, как киносеть будет работать в новых условиях.

Клубы работают в обычном режиме, специальных распоряжений не поступало, заверила РБК представитель сети фитнес-клубов World Class Елена Турбина.

В клубе Adrenaline Stadium в период с 16 марта по 10 апреля должно было пройти шесть концертов — два из них (концерт Элджея и группы Nothing but thieves) перенесены, сообщили их организаторы. Как будут организованы концерты группы «Операция Пластилин», Ateez, исполнителя Скриптонита, пока неизвестно, на все эти мероприятия уже продано больше 50 билетов, следует из данных на официальном сайте клуба.

На «ВТБ Арене» до 25 апреля никаких концертов и шоу не запланировано.

Тематический парк «Остров мечты», открывшийся в Москве в конце февраля, приостановит свою работу до 10 апреля. Будет закрыт весь комплекс: тематический парк развлечений, торговая часть и ландшафтный парк.

Как отреагировали учреждения культуры

Театры Москвы, следуя указаниям мэра, отменили все спектакли до 10 апреля. Соответствующие заявления сделали, к примеру, Драматический театр им. Пушкина, «Гоголь-центр», Московский театр мюзикла. В нем уточнили, что все уже купленные билеты будут бессрочными — с возможностью переноса на любую дату в рамках своей ценовой категории. Все спектакли, назначенные с 17 марта по 10 апреля, в МХТ им. Чехова переносятся на сентябрь 2020 года.

Государственный Исторический музей, как уточнили в его пресс-службе, отменяет все концерты и лекции, запланированные на ближайшее время. «Что касается постоянной экспозиции — на данный момент посещаемость музея снизилась на 4 тыс. человек в сравнении с прошлой неделей (2–8 марта) — экскурсионные группы оформляют возврат билетов, при этом музей продолжает работать в штатном режиме. Мы ждем указаний Министерства культуры об организации дальнейшей работы музея», — уточнил представитель музея.

В Пушкинском музее РБК сообщили, что руководство пока не приняло окончательного решения о дальнейшей работе как постоянной экспозиции, так и выставок. В Третьяковской галерее на запрос РБК на момент публикации не ответили.