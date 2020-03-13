Донбасс получил совет

Три вопроса о новом переговорном механизме урегулирования конфликта на востоке Украины

Новый консультационный механизм должен быть утвержден через две недели контактной группой при участии Дмитрия Козака и Андрея Ермака. В него войдут до десяти представителей стран «нормандской четверки» и Донбасса

Наблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР (Фото: РИА Новости)

Как будет работать новый переговорный механизм

В ночь на четверг в Минске завершилась встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины. В ней впервые приняли участие заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак и глава администрации президента Украины Андрей Ермак.

Это произошло, чтобы придать импульс работе контактной группы, cказал собеседник РБК, знакомый с ходом переговоров. «Они ходили по трем подгруппам (четвертая, гуманитарная, в этот день заседала в формате видеоконференции, поскольку представитель ОБСЕ Тони Фриш не смог приехать из-за карантина в Европе. — РБК), заходили в переговорные залы, садились рядом с участниками и участвовали в обсуждении. Был даже момент, когда Козак по ошибке сел на украинскую сторону стола, а Ермак — на сторону переговорщиков от Донбасса», — рассказывает источник РБК.

По итогам встречи Козак анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта. По его словам, решено создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта», то есть самопровозглашенных республик Донбасса.

Пресс-служба офиса Владимира Зеленского подтвердила — при политической подгруппе ТКГ будет создан консультативный совет; его состав в офисе украинского президента не уточнили.

В совет войдут до десяти представителей от Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, России, а также Германии и Франции, сказал РБК еще один собеседник, знакомый с содержанием встречи. Уровень представительства участников еще предстоит определить, уточнил он. Собеседник в офисе Зеленского в ответ на вопрос, будет ли Киев вести переговоры с непризнанными республиками, ответил, что новый орган «будет консультировать и давать рекомендации» переговорщикам. «Зеленский не раз говорил, что оккупированные территории — это Украина, люди, которые там живут, — наши люди. Это люди, которые там живут, и те, кто там родился и долгие годы жил, но вынужден был уехать из-за войны, и мы готовы с ними говорить», — пояснил собеседник РБК. Он ожидает, что в совет войдут представители Луганской и Донецкой областей — «и те, кто там живут, и те, кто уехал».

«Появилась новая площадка для прямого общения между сторонами конфликта», — прокомментировала РБК создание совета полпред самопровозглашенной ДНР в ТКГ Наталья Никонорова.

25 марта Козак и Ермак снова приедут в Минск, чтобы принять участие в заседании ТКГ, на котором будут окончательно согласованы договоренности, говорят собеседники РБК.

В федеральном правительстве ФРГ не были осведомлены о предложенном Козаком механизме, а поэтому не могут дать оценку этой инициативе, сказал РБК источник в немецком правительстве. РБК направил запрос в МИД Франции.

Почему не удалось окончательно договориться о новых местах разведения сил

11 марта ТКГ также удалось определить пункты, где произойдет разведение противостоящих сил и средств. В самопровозглашенной ДНР это село Гнутово и Донецкая фильтровальная станция под Авдеевкой; в ЛНР стороны согласны отвести силы в районе населенного пункта Счастье, рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров. Однако, подчеркивает он, пока нельзя говорить, что договоренность достигнута — сторонам еще предстоит определить точные координаты участков разведения. Пока они этого сделать не могут, но попробуют достичь компромисса к встрече 25 марта. К этому времени ТКГ, кроме того, должна утвердить список на новый обмен удерживаемыми лицами, заявил после переговоров Козак.

«Нельзя говорить, что предварительно договорились по районам разведения сил и средств — договорились только по названиям. Названия совпадают, а координаты не совпадают», — подтвердил РБК другой собеседник, участник переговоров со стороны непризнанных республик. «По Гнутово вообще разные координаты, по Донецкой фильтровальной станции более вероятно договориться, — говорит он. — Проблема в том, что стороны указывают разные координаты, исходя из военно-стратегических целей. Пытаются представить такие координаты, чтобы получить преимущество в каких-то своих позициях, улучшить свой визуальный контроль — речь идет о разведении сил и средств за холм, например. Военные специалисты должны договариваться между собой — для этого существует подгруппа по безопасности», — объясняет он.

По плану после разведения в Гнутово и Счастье должны быть созданы контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) — переходы между подконтрольной Киеву частью Украины и непризнанными республиками, рассказал РБК еще один собеседник, знакомый с содержанием переговоров. Они будут работать по аналогии с КПВВ в Золотом, где силы развели в прошлом году. Однако чтобы эта договоренность заработала, надо сначала все-таки отвести войска, а потом создать соответствующую инфраструктуру, говорит источник.

Зачем понадобился Консультативный совет

Консультативный совет создается при политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, которая работает с мая 2014 года. Почти за шесть лет работы группе удавалось решить некоторые вопросы — согласовывать перемирия, организовывать режим пересечения линии соприкосновения, но решения обычно носили ограниченный характер, и для принятия самых серьезных из них требовалось вмешательство глав государств в «нормандском формате». В основном обсуждались вопросы войны, теперь должно идти миротворчество и настоящие переговоры по сложным политическим вопросам, поэтому и понадобился новый инструмент, объясняет его появление украинский политолог Вадим Карасев. К тому же, с украинской точки зрения, у ТКГ не было международной легитимности из-за участия — для того чтобы киевские власти могли пойти на прямые политические переговоры с самопровозглашенными республиками, нужен был новый формат, он создает алиби для власти Зеленского и снимает возможность протестов националистов, так как в формат вводятся представители Франции и Германии, продолжает Карасев.

ОБСЕ — не самая популярная на Украине международная площадка, так как в ней много участников, в том числе много союзников России, поэтому участие представителей организации не считается достаточным для обеспечения легитимности переговорам и принятым решениям, говорит он.

По оценке эксперта, участие Козака и Ермака в согласовании нового механизма показывают серьезность намерений сторон достичь приемлемых результатов и, возможно, обеспечить проведение в октябре местных выборов на всей территории Украины, включая не подконтрольные ей территории.

Введение представителей Германии и Франции в работу в Минске кардинально ничего не меняет — если решения будут приниматься консенсусом, то у Москвы и ЛНР с ДНР не снизится возможность влияния на них, к тому же пока Украина будет требовать пересмотра минских соглашений в политической части, ни о каком продвижении речи идти не может, указывает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Появление консультативной группы будет свидетельствовать об изменениях позиции украинского руководства, считает директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес. «О таком предложении стало известно вскоре после смены премьер-министра Украины и главы президентской администрации, а также после отставки главы МИДа — все вместе это указывает на то, что Зеленский хочет ускорить переговорный процесс», — отметил эксперт. По мнению Мошеса, украинские власти исходят из того, что с Козаком можно договориться. Если в новой консультативной группе действительно готовы обсуждать политические вопросы, например статус Донбасса и его реинтеграцию, это станет серьезным сдвигом, так как ранее Киев избегал дискуссий по таким вопросам с непризнанными республиками, отметил Мошес. Что касается Франции и Германии, то там создание группы наверняка воспримут позитивно, полагает эксперт.