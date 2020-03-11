Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Футурология
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 71,98 69,55 EUR Нал. 81,59 79,05 USD Бирж. 71,40 +2,83 EUR Бирж. 80,50 +2,99 USD ЦБ. 72,02 +4,50 EUR ЦБ. 81,86 +6,02 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 7865,89 -82,11 IMOEX 2498,94 -8,11% RTSI 1094,18 -13,02% Brent 36,51 -21,85% DJIA 25018,16 +4,89% Nasdaq 8344,25 +4,95%
Ждет ли российскую экономику новый 2014 год
Лента новостей
В столице Пакистана упал военный самолет 09:44, Общество В посольстве сообщили россиянам о новых правилах перемещения по Италии 09:39, Общество В Австралии разбился легкомоторный самолет 09:35, Общество «Победа» нарастила число пассажиров на треть при спаде у «Аэрофлота» 09:07, Общество Бизнес предупредил о росте цен на товары более чем на 20% из-за экосбора 09:00, Бизнес Бизнес-донос: почему в России не хотят защищать информаторов 08:56, PRO Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами 08:54, Финансы Появилось видео с попавшей в голову россиянина шайбой на матче НХЛ 08:52, Спорт Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек 08:38, РБК и Россельхозбанк В «Блэк стар фудс» объяснили залог бренда Тимати 08:34, Бизнес Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей 08:20, Технологии и медиа Что случилось за ночь. Главные новости РБК 08:01, Общество Чем заканчивается агрессивная скупка активов: история краха китайской HNA 07:52, PRO Организатор боя Емельяненко с Исмаиловым ограничил число зрителей 07:49, Спорт В Красноярском крае возобновили поиски пропавших при прорыве дамб 07:38, Общество Цены на нефть подскочили до 6% 07:33, Экономика Малкин забросил две шайбы и был признан первой звездой матча НХЛ 07:08, Спорт Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области 06:38, Общество Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов 06:34, Политика Байдену предрекли победу в трех штатах по итогам второго «супервторника» 06:31, Политика В работе Twitter произошел сбой 06:18, Технологии и медиа В Китае пообещали оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом 05:57, Общество Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 3158 человек 05:40, Общество СМИ назвали дочь Назарбаева владельцем арестованных домов в Лондоне 05:17, Общество СМИ сообщили о разработке мобильных пунктов переписи населения в России 05:08, Общество В Боливии зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом 04:31, Общество У британского замминистра здравоохранения обнаружили коронавирус 04:06, Общество Власти Афганистана освободят 1,5 тыс. талибов в рамках мирной сделки 04:04, Политика
Газета
Ждет ли российскую экономику новый 2014 год
Газета № 026 (3193) (1103) Финансы,
0
Антон Табах Ждет ли российскую экономику новый 2014 год
Социальные расходы бюджета частично компенсируют нефтяной шок, но экономический рост России может замедлиться. Насколько — зависит от развития эпидемии коронавируса и способности Москвы и ОПЕК восстановить отношения

Понедельник, 9 марта, по масштабу страстей на финансовых рынках (не работавших в России из-за праздника) оказался очень похож на «черный понедельник» 17 августа 1998-го или же на 15 сентября 2008 года (правда, тогда рубль реагировал слабее, так как курс был управляемым). В соцсети вернулись старые карикатуры, панические идеи охватили обычно далекое от финансов население. Остроты добавляет и то, что текущий обвал происходит после двух лет относительно стабильного курса рубля.

Двойной удар

Обвал вызван одновременным прилетом сразу двух «черных лебедей» — паники из-за эпидемии коронавируса (и не всегда эффективной реакции на нее правительств разных стран) и срыва сделки ОПЕК+, который развязал ценовую войну на нефтяном рынке (возможно, ради новых переговорных позиций). Последствия для экономики от эпидемии сильно зависят от ее масштаба и адекватности принимаемых мер — а у страха глаза велики. При этом одновременный коллапс, точнее оценки коллапса — спроса и роста предложения, вызвал резкий обвал цены на нефть и, как следствие, курса рубля (даже на альтернативных площадках в выходной). Рухнули все валюты развивающихся стран, даже доллар попал под раздачу, но масштабы падения рубля стали наибольшими. Как следствие, если американские индексы в начале торгов упали на 7% — и биржу закрыли на время, то российские бумаги в Лондоне падали на 20–25%. Резкость колебаний связана в основном с «выносом» спекулянтов и принудительным закрытием позиций. А также с ожиданием мер поддержки от ФРС и других глобальных центробанков, которые мы можем ожидать в ближайшие несколько дней.

При оценках перспектив финансовой ситуации в мире и в России нужно разделить глобальную картинку и отечественные расклады. Если глобальные рынки получат ожидаемую монетарную поддержку и возможное снижение налогов в США, то мы увидим в ближайшее время восстановление нефтяных рынков до уровня свыше $40 за баррель. Дальнейшее зависит от успехов в борьбе с эпидемией (точнее, оценок этих успехов населением и правительствами) и способности ОПЕК и России восстановить договоренности, пусть конспирологи и говорят про целенаправленность разрыва. Роль ОПЕК не стоит переоценивать: картель довольно слабо контролирует рынок, но важно не допустить ценовой войны в разгар резкого падения спроса. Если примирение произойдет, то примерно за два месяца цены восстановятся до комфортных для ключевых традиционных производителей уровней.

2700 руб. за баррель

Именно от продолжительности нефтяного шока и оценки его глубины зависит ситуация в российской экономике. Быстрая и скоординированная реакция ЦБ и Минфина показывает, что опыт и ошибки 2014 и 2018 годов были учтены. Банк России минимум на месяц ушел с рынка и не будет закупать валюту для ФНБ, а Минфин готов даже продавать резервы при устойчиво низких ценах. Отметим, что поступления в бюджет от экспорта сырья идут с некоторым временным лагом, так что даже при обвале цен бюджет почувствует это только во втором квартале. В ФНБ ликвидных активов на 10,1 трлн руб. — по курсу на 1 марта. Так что запас прочности большой, а ослабление рубля скорее увеличивает боезапас финансовых властей. Уход с рынка ОФЗ также снизит давление. Отток нерезидентов весьма вероятен — но их доля на максимуме, да и коллапс ставок на развитых рынках сохраняет привлекательность России.

Экономический рост оказался под ударом — хотя госрасходы, в первую очередь социальные, частично компенсируют внешний шок, если низкие цены на сырье сохранятся, оценки роста придется пересматривать, насколько — опять же определит развитие эпидемии.

Хотя критика правительства и ЦБ естественна для аналитиков и СМИ, стоит признать, что проводимая последние годы «политика Плюшкина» позволяет относительно спокойно переживать очередной глобальный «апокалипсис». Уровень задолженности корпораций и банков на минимумах, что снижает неспекулятивный спрос на валюту. Более того, колебания рубля сейчас медленнее отражаются на инфляции — «спасибо» санкциям, различным эмбарго и импортозамещению. На фоне ожидания еще одного снижения ставок ФРС и расширения ликвидности другими центробанками повышение ключевой ставки ЦБ 20 марта пока маловероятно, но и снижение снято с повестки дня минимум до конца апреля. В перспективе при минимальной стабилизации рынков и на фоне инфляции в 2,4%, снижение ставки все равно неизбежно: сейчас монетарная политика чрезмерно жесткая, что при плавающем курсе просто не нужно.

Если курс не будут искусственно поддерживать, то при отсутствии новых «черных лебедей» он вернется к более адекватным значениям, — вспомним, что еще в конце 2018 года доллар стоил 69 руб. Сейчас бюджет сводится без дефицита примерно при цене 2700 руб. за баррель (в 2014 году — 3600 руб.), и эта ненаучная, но неплохо работающая оценка может служить ориентиром для минимально комфортного уровня цены на нефть и курса рубля.

Так что причины для беспокойства есть, а вот паника опасна. Волатильность на рынке угрожает частным инвесторам, а паническая скупка «импортной» бытовой техники еще в 2014-м показала свою бессмысленность. РБК 6 января 2016 года сообщал, что доллар стоил 75 руб. впервые с декабря 2014 года, а Brent дешевела до $34,14 за баррель — минимального внутридневного уровня с июня 2004 года. Через четыре года даже специалисты с трудом вспоминают, как и почему это произошло.

Об авторах
Антон Табах главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент ВШЭ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , курс рубля , глобальный кризис , цены на нефть
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter