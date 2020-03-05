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КПРФ поправила меньше всех
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Газета
КПРФ поправила меньше всех
Газета № 023 (3190) (0503)
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КПРФ поправила меньше всех
Какие предложения в законопроект об изменениях в Конституцию принял комитет нижней палаты
Комитет по законодательству Госдумы отклонил большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России». Рекомендована к принятию поправка парламентской оппозиции о запрете ограничивать россиян из-за санкций Запада
Павел Крашенинников (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию. Он одобрил и учел 45 поправок, отклонил 42 (список есть у РБК).

В число учтенных попали три инициативы депутатов от КПРФ. Одна из них запрещает депутатам иметь имущество за рубежом, вторая обязывает супругов и несовершеннолетних детей депутатов постоянно проживать в России, третья вводит аналогичное ограничение для семей сенаторов. Источник РБК в комитете уточнил, что пометка «учесть в редакции» означает, что поправку не включат в окончательный текст, но будет принята другая поправка на похожую тему.

«Это означает, что данная поправка учтена, но утверждается формулировка близкой по смыслу другой поправки, — поясняет политолог Александр Пожалов. — А статус «принять» есть у поправки, в которой нет запрета детям и женам парламентариев постоянно жить за границей». Он предположил, что это было сделано, чтобы увеличить количество неотклоненных поправок от парламентской оппозиции.

Кроме того, комитет не отклонил две поправки от «Справедливой России». Одна («учтенная») предлагает обязать правительство, в частности, заботиться о сохранении российской природы, снижать негативное воздействие от хозяйственной деятельности на окружающую среду и создавать условия для формирования экологической культуры. Вторая — ее комитет принял — запрещает ограничивать россиян в правах из-за иностранных санкций.

Большая часть обсужденных и принятых поправок была внесена президентом Владимиром Путиным и сопредседателями рабочей группы по разработке изменений в Конституции — Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Ни одна из их поправок и президентских инициатив не была отклонена.

Комитет среди прочих принял следующие поправки:

  • запрет Госдуме выражать недоверие правительству в течение года с момента назначения главы кабинета;
  • закрепление нормы о неприкосновенности бывших президентов России;
  • запрет занимать президентский пост более двух сроков;
  • наделение Конституционного суда правом разрешать вопрос об исполнимости решения иностранных или межгосударственных органов, которые противоречат Конституции и основам российского правопорядка;
  • ограничение по возрасту для министров — от 30 лет.

В число отклоненных попала большая часть поправок от КПРФ и «Справедливой России», в том числе:

  • введение единой концепции государственной информационной политики, разработанной на принципах традиционных ценностей;
  • разрешение России принимать на себя полномочия других государств;
  • разрешение Совету Федерации временно отстранять от должности генпрокурора, если против него возбуждено уголовное дело.

В январе в послании Федеральному собранию президент анонсировал поправки в Конституцию, которые касались социальных вопросов и полномочий органов власти. В тот же день была создана рабочая группа по их подготовке, в которую вошли 75 человек. Законопроект о поправках в Конституцию Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, первое чтение состоялось 23 января. Ко второму чтению президент и рабочая группа внесли серию поправок к законопроекту в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

В президентских поправках к законопроекту зафиксированы понятия бога, семьи (как союза мужчины и женщины) и государствообразующая роль русского народа и русского языка. В президентских поправках также говорится, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации». Предполагается, что норма об идеалах предков и вере в Бога в Конституции будет соседствовать с формулировками о том, что Россия — светское государство. В Конституции предлагается зафиксировать, что Россия «чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды». Эти поправки уже были поддержаны комитетом по госстроительству Госдумы. Также поправки предусматривают индексацию пенсий и социальных пособий россиян и установку размера МРОТ не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России.

В Конституции также предлагается закрепить статус Госсовета. В поправках указано, что президент формирует Госсовет, чтобы обеспечить согласованное функционирование и взаимодействие органов госвласти, определить основные направления внутренней и внешней политики России и приоритетные направления социально-экономического развития государства.

РБК писал, что поправки будут приняты Госдумой во втором чтении 10 марта, в третьем чтении — 11 марта, в тот же день за них проголосуют сенаторы. На следующий день состоится голосование в регионах, 14 марта Совфед утвердит его результаты. Владимир Путин подпишет закон в день присоединения Крыма к России — 18 марта. Общероссийское голосование назначено на 22 апреля.

Авторы: Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова.
Теги: Конституция , поправки , КПРФ , «Справедливая Россия» , Павел Крашенинников
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