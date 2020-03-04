Оборонная радиоэлектроника выбивается из торгов

«Ростех» предложил разрешить госорганам закупки продукции ОПК без тендеров

Глава госкорпорации призвал правительство дать бюджетным учреждениям право закупать радиоэлектронику у ОПК без конкурса, чтобы стимулировать выпуск там гражданской продукции. Другие производители против льгот только для оборонки

Сергей Чемезов (Фото: Алексей Дружинин/ТАСС)

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить государственным и муниципальным заказчикам (госорганам, школам, больницам и другим получателям бюджетных средств) право закупать гражданскую продукцию у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с использованием механизма единственного поставщика на срок до двух лет. Об этом говорится в письме Чемезова, направленном главе правительства 14 февраля (копия есть у РБК, представитель госкорпорации подтвердил его подлинность).

«Ростех» предлагает распространить преференцию на закупки готовой к использованию радиоэлектроники — как отдельных видов оборудования, например телекоммуникационного, оптического или медицинского, так и сложных системных проектов (цифровизация промышленности, энергетики, ЖКХ и др.), пояснил РБК представитель корпорации. «Речь идет о праве, но не обязанности заказчиков заключать контракты с предприятиями ОПК как единственным поставщиком. То есть заказчик решает сам, какую продукцию и с использованием каких механизмов — конкурентных или нет — ему приобрести», — отметил он.

В письме Мишустину Чемезов также просит правительство поддержать законопроекты об установлении обязательной доли закупок гражданской продукции у предприятий ОПК госорганами и госкомпаниями. Как пояснил представитель «Ростеха», речь идет о поправках Минпромторга к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Как ранее писал РБК, документ предлагает наделить правительство правом утверждать минимальную долю российской продукции в общем объеме госзакупок за год, то есть ввести квоты на подобную продукцию.

Инициатива также обязывает заказчика продлевать торги, если на них не подано ни одной заявки от российского производителя (закупать товар или услуги иностранного происхождения можно будет, только если по итогам продления опять не будет подано ни одной российской заявки). Источники РБК рассказывали, что законопроект Минпромторга привел к разногласиям с Минфином, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

В пресс-службе правительства отказались от комментариев.

Кому нужны дополнительные меры

В пояснительной записке к законопроекту Минпромторга указывалось, что одна из его целей — стимулирование диверсификации оборонных предприятий, то есть увеличения выпуска продукции гражданского или двойного назначения. Чемезов в письме Мишустину также ссылается на необходимость стимулировать закупки гражданской продукции у предприятий ОПК.

В декабре 2016 года в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что к 2025 году доля гражданской продукции, выпускаемой предприятиями ОПК, должна достигнуть 30% от общего производства, а к 2030-му — 50%. В 2019 году этот показатель вырос до 24,1 с 20,9% в 2018-м, заявлял вице-премьер Юрий Борисов в середине января текущего года.

«Ростех» уже реализует многие высокотехнологичные гражданские проекты, среди них аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», автоматизированное рабочее место для госслужащего, комплексное оснащение школ и т.д., но эти проекты нуждаются в дополнительных мерах господдержки, отметил глава «Ростеха» в письме премьер-министру. Действующие меры не приносят достаточного эффекта из-за высокой себестоимости продукции и коротких сроков выполнения работ без возможности авансирования, указывает Чемезов. Кроме того, в техническом задании заказчики могут указывать характеристики оборудования определенного иностранного производителя, говорится в письме.

Как пояснил РБК представитель «Ростеха», сегодня отечественные производители могут предложить заказчикам конкурентную по цене и качеству продукцию, «но им объективно трудно пробиваться на рынок ввиду сложившейся монополии иностранных брендов и серьезного лобби со стороны зарубежных поставщиков». Доля отечественного высокотехнологичного оборудования в объеме закупок госкомпаний сейчас не превышает 3–5%, отметил он.

Из 6,2 трлн руб., предусмотренных в нацпроектах на закупку машин и оборудования, около 3,2 трлн руб. «может быть обеспечено за счет производственных возможностей российской промышленности, в том числе 1,4 трлн руб. — за счет диверсифицируемых предприятий ОПК», заявил Юрий Борисов 10 февраля на расширенном заседании бюро Союза машиностроителей России и ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».

3 марта член комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Дмитриенко внес на рассмотрение Госдумы два законопроекта о развитии радиоэлектронной отрасли.

О снижении ставки НДС на российскую радиоэлектронную продукцию до нуля. Перечень товаров, на которые будет распространяться преференция, появится в «сводном реестре российской радиоэлектронной продукции».

О наделении правительства полномочиями устанавливать правила формирования и ведения реестров радиоэлектронной продукции и ее производителей. Также правительство сможет утверждать план по стимулированию деятельности производителей радиоэлектронной продукции.

В пояснительных записках к законопроектам говорится, что снижение НДС до 0% позволит российским производителям при госзакупках получить за десять лет дополнительные финансовые преимущества перед иностранными в размере более 200 млрд руб., а реализация второго законопроекта позволит правительству «проводить комплексные мероприятия по поддержке российских производителей радиоэлектронной продукции с помощью как бюджетных, так и налоговых инструментов».

Насколько необходима поддержка

Председатель Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Апполонова отметила, что ранее предприятия ОПК специализировались на рынке спецоборудования, соответственно, у них были иные задачи и компетенции, и сейчас конкурировать без преференций они не могут. «Но непонятно, почему необходимо в некоторых случаях снижать планку на гражданском рынке до уровня продукции ОПК, а не подтягивать ОПК до технологического и ценового уровней частных российских разработчиков. Если вместо единственного поставщика создать внутреннюю конкуренцию между российскими компаниями, то при правильном подходе можно получить на гражданке синергию компетенций частных компаний с административным ресурсом контура ОПК», — указала она.

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский считает, что дополнительно заявлять статус оборонного предприятия при гражданских госзакупках противоречит интересам самих представителей ОПК, поскольку это будет провоцировать расширение санкционных ограничений на поставки зарубежных материалов, технологического оборудования и комплектующих.

По словам Покровского, ранее АРПЭ предложила поправки к проекту поручений правительства. В своем отзыве ассоциация назвала обнуление НДС на радиоэлектронику нецелесообразной мерой, поскольку основной объем продукции российских предприятий электронной промышленности закупается корпоративными заказчиками, которые оплачивают НДС с полной стоимости своей продукции или услуг. «Льгота не приведет к созданию конкурентных преимуществ для предприятий отрасли, так как корпоративные заказчики не смогут зачесть входящий НДС», — отмечают в ассоциации. Как пояснил Покровский, заказчик вычитает НДС, включенный в цену закупаемой им продукции, из 20% НДС со своих продаж. Если российское электронное оборудование будет продаваться без НДС, корпоративный заказчик все равно оплатит его, только не своему поставщику, а напрямую государству.

Выборочное снижение НДС на продукцию предприятий одной отрасли «будет чрезвычайно сложно администрировать в условиях смешанных закупок продукции российского происхождения и импортной», считают в АРПЭ. В итоге значительно вырастут административные издержки и риски, что приведет к снижению привлекательности отрасли для стратегических инвесторов, утверждают там.