Банкиров не выпустят за рубеж без лицензии

Как Дума планирует усилить ответственность за банкротство финансовых организаций

В Госдуму внесли серию законопроектов об усилении ответственности акционеров и топ-менеджеров финансовых организаций при отзыве лицензии или введении временной администрации. Среди мер — временный запрет на выезд из России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Группа депутатов подготовила поправки в Уголовный кодекс и несколько законопроектов, которые усиливают ответственность акционеров и топ-менеджмента за банкротство банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Документы опубликованы на сайте Госдумы. Среди авторов законопроектов — зампред Госдумы Ирина Яровая и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

После банкротства кредитных организаций бывшие руководители и владельцы банков, которые могли быть привлечены к уголовной и субсидиарной ответственности, «зачастую успевают покинуть страну, причем, как правило, с предварительно выведенными активами», говорится в пояснительной записке к пакету законопроектов. Существующие законы не позволяют своевременно пресечь выезд таких лиц, а предлагаемые поправки предусматривают механизм введения подобных ограничений для них.

Концепция изменений поддерживается Верховным судом, Минфином, Минэкономразвития, МВД, Генпрокуратурой, Минюстом, ФНС и самим ЦБ, утверждается в пояснительной записке.

Невыездные банкиры

После принятия законопроектов финансовый регулятор сможет обращаться в суд с заявлением о временном ограничении права на выезд из России для топ-менеджеров и владельцев кредитных организаций. Такая возможность появится у ЦБ в случае назначения в банк временной администрации или отзыва у него лицензии.

Суд сможет запрещать выезд из страны всему руководству банка — гендиректору, его заместителям, членам совета директоров, главному бухгалтеру, а также лицам, которых ЦБ включил в перечень тех, кто контролирует кредитную организацию. Одно из условий — эти лица должны были владеть банком или работать в нем в течение трех лет до подачи Центральным банком заявления в суд. Право обращаться с заявлением о запрете на выезд из страны у регулятора появится и в отношении руководства и акционеров страховых компаний и НПФ.

Отдельно прописаны изменения в Кодекс административного судопроизводства: обязанность доказывания обстоятельств, которые ЦБ изложит в заявлении о запрете на выезд из России для топ-менеджмента, будет лежать на самом Центральном банке. Предельный срок запрета на выезд из страны — 180 дней.

«Ответственность топ-менеджмента финансовых организаций в случае их банкротства и так была достаточно высокой», — отмечает партнер юридической компании O2 Consulting Татьяна Сафонова. Сейчас руководители финансовых организаций-банкротов могут лишиться прав занимать руководящие должности на срок до десяти лет, а налоговые органы все чаще накладывают субсидиарную ответственность на акционеров и бенефициаров компаний, обвиняемых в неуплате налогов. «Ограничение права на выезд после признания организации банкротом или отзыва у нее лицензии может оказаться запоздалым. Данные процедуры занимают существенный промежуток времени, достаточный для принятия оперативного решения об отъезде», — обращает внимание Сафонова.

«В этой инициативе позитивно только то, что для Центробанка предусмотрена обязанность доказать обоснованность ограничения на выезд каждого лица, — говорит партнер FMG Group Николай Коленчук. — Эти поправки, думается, продиктованы тем, что в адрес ЦБ и АСВ нередко предъявляются претензии в нерасторопности <...> и раскачке на первичных этапах банкротства». Если конкретное лицо, чье право на передвижение ограничено, не будет признано несущим ответственность в процессе банкротства, к Центробанку должны быть предъявлены иски как имущественного характера, так и связанные с защитой репутации, замечает юрист.

Зачем новые права ЦБ «Банк России признателен депутатам за то, что они обратили внимание на необходимость повышения эффективности предупредительных механизмов в отношении нарушений на финансовом рынке», — сказали РБК в пресс-службе ЦБ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина выступала за подобные меры уже давно: еще в 2017 году она заявила, что инициатива продвигается с трудом: есть риск нарушить права граждан, а для невыпуска за границу нужны очень веские основания: «В финансовой сфере обычно такие мошенничества делаются очень хитроумными схемами. Их очень сложно доказать. Расследование занимает от трех до шести месяцев. Если бы институт экстрадиции работал очень эффективно, можно было об этом не говорить. Но мы видим по примеру многих банков, как банкиров, собственников, менеджеров, которые, как потом уже оказывается доказанным, действительно участвовали в крупных мошеннических сферах, невозможно экстрадировать».

Как уезжали собственники и топ-менеджеры банков

Новые законодательные инициативы последовали намного позже санаций трех частных банковских групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, в 2017 году. Последствием санации «Открытия» стали уголовные дела и арбитражные разбирательства против бывших акционеров банка. Следственный комитет обвиняет бывшего предправления банка Евгения Данкевича в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, в 2017 году Данкевич договорился с неустановленными лицами из числа руководства O1 Group Бориса Минца и его компании «O1 Груп Финанс» о приобретении облигаций последней на 34 млрд руб., зная, что реальная стоимость бумаг составляет менее половины от их номинала.

Данкевич уехал из России в сентябре 2017 года («Открытие» санировали в конце августа), Минц значительно позже — в 2018 году, но он давно не был совладельцем «Открытия», а его бизнес был связан с банком только финансово. Бывший совладелец «Открытия» Вадим Беляев также уехал вскоре после санации «Открытия».

«Если бы временная администрация, Центральный банк, правоохранители, может быть, и менеджмент «Открытия» действовали быстрее, какой-то дополнительный эффект был бы, это смешно отрицать», — говорил РБК нынешний глава банка «Открытие» Михаил Задорнов, комментируя действия силовиков и ЦБ по взысканию активов бывших банкиров.

Совладельцы Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы покинули Россию в течение недели после прихода регулятора. Алексея Ананьева последний раз видели в банке в день ввода временной администрации 15 декабря, а Дмитрий вылетел из Шереметьево в Лондон 21 декабря, писал РБК. Совладельцы Бинбанка — миноритарий Михаил Гуцериев и основной акционер, его племянник Микаил Шишханов, — остались в России. Гуцериев в итоге заключил сделку на 135 млрд руб. с банком «Траст», получившим проблемные активы санированных банков.

Среди других банкиров, заочно арестованных в России и находящихся за рубежом, Георгий Беджамов (Внешпромбанк), Анатолий Мотылев («Российский кредит»), Сергей Леонтьев (Пробизнесбанк) и другие.

Что еще грозит финансистам

Помимо поправок о запрете на выезд из России в Госдуму внесен ряд законопроектов, усиливающих ответственность топ-менеджеров и акционеров за банкротство банков, страховых компаний и НПФ.

Расширение уголовной ответственности. Проект поправок в Уголовный кодекс подразумевает изменение сразу трех статей УК — 195, 196 и 197. Сейчас они закрепляют ответственность за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство при наличии крупного ущерба. Депутаты предлагают дополнить кодекс отдельными статьями 195 (1), 196 (1) и 197 (1), которые будут регулировать ответственность за те же преступления, но при банкротстве банков, страховщиков и НПФ.

По новым статьям наказание будет строже. Например, за сокрытие имущества, подделку отчетности и уничтожение документов при банкротстве юрлиц суд может приговорить к лишению свободы до трех лет. За те же преступления в отношении финансовых организаций максимальное наказание будет строже — до пяти лет. А если эти деяния причинят крупный ущерб, срок лишения свободы может вырасти до шести лет. За преднамеренное банкротство банков, страховщиков и НПФ или их фиктивное банкротство сроки самих строгих наказаний тоже вырастут до семи лет против шести в действующей редакции статей 196 и 197.

Статья 195 получит еще одно дополнение. Сейчас она не устанавливает ответственность за препятствование деятельности конкурсного управляющего, но Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может выступать конкурсным управляющим в делах о банкротстве банков, страховщиков и НПФ. Таким образом, создается неопределенность в признании препятствования работе АСВ уголовно наказуемым деянием, пишут депутаты. Этим законопроектом такой правовой пробел устраняется, сказано в записке.

В целом меры обусловлены тем, что умышленное банкротство банков, страховщиков и НПФ представляет «реальную угрозу правам и законным интересам граждан, национальной безопасности и социально-экономическому развитию государства», объясняется логика инициативы в пояснительной записке. Ежегодно банкротятся десятки тысяч организаций и граждан, но по этим трем статьям возбуждаются около сотни уголовных дел в год, а в суд направляется еще меньше.

Статьи 195, 196 и 197 УК имеют недостаток, связанный с неконкретностью объективной стороны преступления, говорит адвокат PB Legal по уголовным делам Анна Глущенко. Из-за этого на практике возникают сложности с правильной квалификацией противоправных деяний, при сборе доказательств, а также установлении реального выгодоприобретателя. Новые поправки не изменят ситуацию в части применения указанных статей, так как формулировка объективной стороны преступления остается прежней, считает Глущенко.

Регулятор будет сам определять акционеров. Сейчас финансовые организации самостоятельно направляют в ЦБ информацию о своих акционерах. Поправки в закон о банках предполагают, что Банк России сможет признавать лицо контролирующим банк, страховщика или НПФ «в случае обоснованного предположения о соответствии лица признакам контролирующего лица». Решение об этом будет принимать комитет банковского надзора, оно должно содержать обоснование принятия. Дополнительно комитет сможет запрашивать мнение Росфинмониторинга о том, может ли лицо соответствовать признакам контролирующего акционера.

Даже после потери статуса контролирующего лица, по мнению ЦБ, информация об этом будет содержаться в перечне контролирующих лиц в течение трех лет. У таких акционеров будет право обжаловать включение в перечень.

Предварительный арест активов. Если Банк России установит, что капитал банка, страховой компании или НПФ достиг отрицательных значений, он сможет обратиться в суд с заявлением об аресте имущества лиц, контролирующих такую организацию. Размер обеспечительных мер будет ограничен размером дыры в финансовой организации, то есть величиной средств, необходимой для пополнения капитала до нормативных уровней. Поправки предполагают, что у ЦБ будет 30 дней, чтобы предъявить требования, по которым накладываются предварительные обеспечительные меры.

Такие поправки продиктованы сложностью судебных процессов, которые приходится вести при привлечении собственников финансовых организацией к субсидиарной ответственности, говорится в пояснительной записке.

Письма председателя ЦБ. Отдельно закрепляется обязанность силовиков детально отвечать на запросы руководства ЦБ. Закон о Центральном банке дополнят нормой, согласно которой ответы на обращения председателя ЦБ в правоохранительные органы о противоправной деятельности должны быть подписаны руководителем правоохранительного органа или его заместителем. Причем ответ должен содержать информацию о ходе рассмотрения обращения ЦБ и принятых решениях по переданным Банком России материалам.