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Газета
Триллион в пользу бедных
Газета № 019 (3186) (2802) Экономика,
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Триллион в пользу бедных
главный аналитик ФНС оценил возможные потери бюджета в случае введения прогрессивной шкалы подоходного налога
Отмена НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ отнимет у бюджета свыше 1 трлн руб., оценил глава управления ФНС Валерий Засько. Повышение ставки налога для богатых принесет «копейки» и не решит вопрос социальной справедливости
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Основные поступления от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) государству приносят граждане с невысокими доходами. При этом уровень доходов большинства россиян «очень низкий», а отмена НДФЛ для граждан с зарплатами на уровне минимального размера оплаты труда приведет к потере для бюджетной системы свыше 1 трлн руб., сообщил начальник аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько на круглом столе в ВШЭ, передал корреспондент РБК.

Потери превысят выгоду

Большинство (93%) работающих россиян в 2018 году получали зарплату на уровне не более 1 млн руб. в год, следует из презентации ФНС, представленной на круглом столе. Почти 65% населения зарабатывали от 114 тыс. до 1 млн руб. в год, следует из данных налоговой службы. Официальная зарплата 28,2% граждан не превышала 10 тыс. руб. в месяц, или около 114 тыс. руб. в год, и лишь 6,9% получали зарплату свыше 1 млн руб. в год.

«Если рассуждать оторванно от реальности, то было бы справедливо, если бы богатые облагались более высокими налогами. Но если мы окунемся в действительность и расчеты, то это не совсем так», — сказал Засько.

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«Если мы введем некий необлагаемый минимум, то автоматом получим огромные выпадающие доходы, которые будут исчисляться триллионами рублей», — отметил Засько. Из-за отмены НДФЛ для граждан с зарплатой на уровне МРОТ бюджетная система недополучит порядка 1,2 трлн руб., оценил он.

С 1 мая 2018 года минимальная зарплата в России была приравнена к величине прожиточного минимума и составила 11 163 руб. в месяц, в 2019 году МРОТ увеличился до 11 280 руб. С 1 января 2020 года минимальная ежемесячная зарплата в России равна 12 130 руб.

«Увеличить ставку для богатых как пиар-ход было бы правильно. Но дополнительные доходы бюджета будут исчисляться максимум десятками миллиардов рублей — это копейки, что не решит никаких вопросов социальной справедливости», — подчеркнул Засько.

Из стран с прогрессивной шкалой налогообложения самая высокая максимальная ставка подоходного налога установлена в Швеции — 61,85%. В Дании — 55,8%, в Германии — 47,5%, в Китае, Великобритании, Испании, Франции и ЮАР — 45%, в США — 37%. Из стран ЕАЭС прогрессивную шкалу ввела только Армения, максимальная ставка — 36%. В Белоруссии ставка, как и в России, 13%, в Казахстане и Киргизии — 10%.

Общество не созрело

Преимущество единой ставки — низкая административная нагрузка на граждан, отметил начальник аналитического управления ФНС. За официально трудоустроенных россиян НДФЛ исчисляет и уплачивает в бюджет работодатель, поэтому «большинство даже не обращают на это внимания», пояснил он. При дифференцированной ставке граждане будут вынуждены самостоятельно считать налоги и заполнять декларации. Слабая налоговая дисциплина приведет к массовым доначислениям и штрафам — «ничего хорошего и приятного в этом нет», подчеркнул представитель ФНС.

«Должна расти в целом экономика, зарплаты, доходы, и мы должны побороть теневую экономику, и тогда можно говорить про дифференцированную ставку. Сейчас это неконструктивно», — резюмировал представитель ФНС.

Министр финансов Антон Силуанов в недавнем интервью РБК говорил, что сейчас установление прогрессивной шкалы НДФЛ не рассматривается. Правительство может вернуться к обсуждению прогрессивной шкалы подоходного налога только после 2024 года, сказал он.

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Президент России Владимир Путин полагает, что от введения прогрессивной шкалы НДФЛ «фискальный результат почти нулевой, а шума много». «Как только он [прогрессивный НДФЛ] вводится, часть граждан, у которых высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы. Начинаются зарплаты дополнительные в конвертах и так далее», — говорил глава государства в июне 2018 года.

Нагрузка на труд

Вместе с НДФЛ и страховыми взносами нагрузка на труд достигает 43%. Это означает, что с каждого рубля выплаченной зарплаты организация должна перечислить в бюджет 43 коп., или 430 руб. с каждой тысячи, продолжил Засько.

«Снижать страховые взносы на 1–2 п.п. смысла нет, кардинально это картину не поменяет. Должно быть минимум на 8–10 п.п. Тогда мы получим огромную сумму выпадающих доходов. Как это компенсировать? — рассуждает Засько. — Возможно, точечно: в каких-то отраслях снизить, а в каких-то высокодоходных, рентабельных отраслях, наоборот, повысить».

Налоговые поступления последние 20 лет опережают рост экономики. В частности, поступления по НДФЛ выросли на 8,3% за 2019 год. Доходы бюджета от страховых взносов опередили рост зарплат, превысив 7 трлн руб. (рост на 9,7%, или 622 млрд руб.).

Страховые взносы, которые платят работодатели за каждого сотрудника, в России чрезмерно высоки, но вопрос их снижения следует тщательно проработать, чтобы компенсировать ущерб внебюджетным фондам и не нарушить баланс федерального бюджета, говорил РБК глава Минфина. На 1% ставки страховых взносов приходится чуть более 200 млрд руб. поступлений, оценивал Силуанов. Если снизить ставки страховых взносов, например, до 20%, в фонды не поступит порядка 2 трлн руб. «Где такие деньги взять? Разбалансировать федеральный бюджет мы не можем», — подчеркивал он.

Сейчас работодатель в России платит за сотрудника страховые взносы по ставке 30% от зарплаты. 22% поступает в Пенсионный фонд, 5,1% — на обязательное медицинское страхование в ФОМС, 2,9% — на социальное страхование в ФСС. Если зарплата сотрудника превышает 1,29 млн руб. (нарастающим итогом с начала года), то ставка пенсионных взносов снижается до 10%. Взносы на социальное страхование обнуляются при зарплате свыше 990 тыс. руб. в год накопленным итогом. За счет взносов, уплачиваемых с работающего населения, формируется доходная часть внебюджетных фондов и реализуется модель обязательного социального страхования.

Автор: Ольга Агеева.
Теги: НДФЛ , Федеральная налоговая служба
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