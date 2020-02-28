Метан очищает репутацию

Правительству предложено пересмотреть список загрязняющих атмосферу веществ

Лоббисты «Газпрома» и нефтяных компаний предложили не считать метан загрязнителем атмосферы. Законопроект о регулировании его выбросов как парникового газа, а не загрязняющего вещества уже внесен в правительство

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Российском газовом обществе (РГО), членами которого являются «Газпром» и крупнейшие нефтегазовые компании, включая «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, предложили исключить метан из списка загрязняющих атмосферу веществ, чьи выбросы подлежат оплате за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом говорится в проекте поправок к двум правительственным постановлениям (есть у РБК), их подлинность подтвердил исполнительный директор РГО Роман Самсонов.

По его словам, РГО предлагает ограничивать выбросы метана в окружающую среду только как парникового газа. Инициатива связана с ратификацией Россией Парижского соглашения о климате и присоединением к международным договоренностям, которые регулируют в том числе выбросы метана.

Минэкономразвития уже подготовило законопроект о государственном регулировании выбросов парниковых газов и внесло его в правительство, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Исключение метана из перечня загрязняющих веществ и отнесение его к парниковым предусмотрено конструкцией законопроекта во избежание двойного регулирования, сказали РБК в Минэкономразвития.

Согласно тексту пояснительной записки к поправкам РГО, из-за двойного регулирования выбросов метана (как загрязнителя воздуха и парникового газа) возможна двойная плата, что может привести к снижению конкурентоспособности российского природного газа (его основу составляет метан) на мировом рынке.

Свои предложения РГО планирует обсудить не только с «Газпромом», но и нефтяниками и угольщиками, а также с представителями других отраслей и профильных ведомств (включая Минприроды и Минэнерго) в марте, после чего предложит поправки на рассмотрение правительству. Речь идет об исключении метана из двух постановлений правительства 2015–2016 годов — «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых отменяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» и «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».

Из-за чего возникла проблема

Метан был включен в перечень загрязняющих веществ еще в 1980-х годах, сообщила РБК исполнительный директор Российской экологической академии Ольга Плямина. Главным государственным санитарным врачом СССР были утверждены ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Тогда выбросы парниковых газов не были международной проблемой и не регулировались законами и соглашениями по климату, уточнила она.

«В области обращения с метаном сегодня действует двойное регулирование. До сих пор его выбросы в атмосферу должны оплачиваться как негативное воздействие на окружающую среду. Хотя ученые доказали, что метан воздействует только на климат и атмосферу, но не вредит здоровью людей и окружающей среде», — сказал РБК Самсонов. При рассеивании в воздухе содержание метана не должно регулироваться санитарными нормами, считает он.

После присоединения России к Парижской конвенции по климату в сентябре 2019 года, по мнению Самсонова, целесообразно, что обращение с метаном будет регулироваться по тем же принципам, что во всем мире, — как с парниковым газом. В европейских странах на выбросы метана, как и углекислого газа, предусмотрены квоты, в случае превышения которых компании штрафуются. Поэтому в тех странах, которые поддержали Парижскую конвенцию, бизнес заинтересован в снижении таких выбросов, говорит исполнительный директор РГО.

Размер выпадающих доходов федерального бюджета в случае исключения метана из числа загрязнителей невелик: менее 26 млн руб. в год при общем размере платежей за негативное воздействие на окружающую среду от выбросов метана — 530 млн руб. в год (по состоянию на 2017 год). В федеральный бюджет идет лишь 5% этой суммы, остальные 95% направляются в региональные бюджеты. В качестве источника компенсации выпадающих доходов (при необходимости) авторы поправок предлагают увеличить ставки за выбросы загрязняющих веществ при сжигании газа на факелах или рассеивание попутного нефтяного газа на 10–50 коп. за тонну.

«Готовы рассмотреть предложения и научные обоснования профессионального сообщества для принятия решения о целесообразности или нецелесообразности исключения метана из списка загрязнителей. Пока никаких обращений в Минприроды не поступало», — сообщила РБК представитель министерства. Представитель Минэнерго напомнил, что к выбросам метана относятся также выбросы свалочного газа из объектов размещения отходов или в сельском хозяйстве из агропромышленных сооружений. Если будет принято решение о целесообразности исключения метана из списка загрязняющих веществ, то необходимо проработать замещающие механизмы, стимулирующие предприятия к повышению энергоэффективности и ресурсосбережению, указал он.

Где образуется метан Наибольшее количество выбросов метана в мире (27%) происходит за счет энтеральной ферментации (продукты жизнедеятельности животных, в основном сельскохозяйственных). Еще почти четверть (24%) дает нефтегазовая промышленность, 11% — выделения на мусорных свалках, 9% — добыча угля, по 7% — возделывание риса и системы сточных вод. Об этом говорится в докладе «Глобальной инициативы по метану», объединяющей 1 тыс. общественных и частных структур по сокращению выбросов этого газа в атмосферу. Всего в 2020 году, по прогнозам организации, образуется 9,4 млрд т эквивалента углекислого газа из-за метана, а к 2030 году ожидается рост показателя на 9%. Россия подписала Парижское соглашение о климате в 2016 году, но ратифицировали его только через три года — в конце сентября 2019 года, присоединившись к международным договоренностям о сокращении выбросов семи видов парниковых газов, включая метан. Российское правительство предусмотрело в нацпроекте «Экология» затраты в размере 2,4 трлн руб. до 2024 года на внедрение наилучших доступных технологий, что в том числе должно помочь снизить выбросы метана в промышленности.

Опасен ли метан для людей

Предлагаемые поправки уже обсуждались с участием представителей «Газпрома» на экспертном совете Российского газового общества, который прошел во вторник, 25 февраля. Замначальника департамента «Газпрома» Александр Ишков в докладе отметил, что проведенные исследования подтверждают, что метан не является токсичным веществом, то есть не может быть загрязнителем. По его мнению, выбросы метана должны подлежать регулированию как выбросы парникового газа. «Обращаясь к международному опыту, необходимо отметить, что нигде в мире добывающая отрасль не облагается налогом на метан», — добавил Ишков.

Самсонов напомнил РБК, что большая часть метана образуется в естественной среде: на болотах и как «следы жизнедеятельности скота». В нефтегазовой и угольной промышленности он тоже образуется, но в меньшем объеме. И компании, применяя наилучшие доступные технологии, следят, чтобы такой газ был собран, а не выбрасывался в атмосферу в больших количествах, подчеркнул он.

Руководитель энергетических программ российского отделения Greenpeace Владимир Чупров считает, что исключать метан из списка загрязняющих веществ до принятия правил регулирования выбросов парниковых газов преждевременно. «Это не загрязняющее вещество, но от выбросов метана наблюдается значительное влияние на климат (одна из причин глобального потепления. — РБК). Необходимость оплаты за негативное воздействие стимулирует компании снижать его выбросы и организовывать сбор такого газа», — пояснил эколог.