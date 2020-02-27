«Ямал СПГ» показал немалые возможности

«Ямал СПГ» в 2019 году произвел 18,4 млн т СПГ, превысив проектную мощность завода на 11%, или на 1,9 млн т, говорится в сообщении компании. 2019 год стал первым полным годом одновременной работы всех трех очередей завода по 5,5 млн т в год каждая (в сумме — 16,5 млн т СПГ), указывается там.
Если «Ямал СПГ» весь объем сверх проектной мощности (1,9 млн т) продал на спотовом рынке, его дополнительная прибыль могла составить $385 млн, подсчитала консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова.
Как «Ямалу СПГ» удалось нарастить производство
«16,5 млн т — это номинальная мощность работы оборудования завода «Ямал СПГ», фактическая часто превышает это значение. Пример — завод ТАНЕКО «Татнефти», который также производит больше, чем его проектная мощность», — говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. НОВАТЭКу помогает холодная погода на Ямале: СПГ-завод работает как холодильник, то есть в мороз можно производить больше, объясняет он.
50,1% «Ямал СПГ» принадлежат НОВАТЭКу Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, по 20% у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% у китайского Фонда Шелкового пути. В ноябре 2018 года «Ямал СПГ» досрочно запустил третью очередь завода. Стоимость проекта составила $27 млрд. Тогда Михельсон заявил, что компания стала крупнейшим в России заводом СПГ, совокупная доля которого составляет около 5% мирового рынка сжиженного газа. Мощность его единственного российского конкурента — «Сахалина-2», подконтрольного «Газпрому», — 9,6 млн т.
Еще в апреле 2019 года на итоговой коллегии Минэнерго Михельсон говорил, что реальная мощность трех линий «Ямал СПГ» оказалась значительно выше проектной в 16,5 млн т. «Ввод проекта «Ямал СПГ» подтверждает обоснованность планов по расширению производства. Нам удалось вывести завод на полную мощность с опережением графика на год. Линии «Ямал СПГ» показали производительность выше проектной и фактическая мощность завода 17,5 млн т», — сказал тогда он. Но по итогам 2019 года фактическую мощность удалось увеличить не на 1 млн т, а на 1,9 млн т, до 18,4 млн т.
Куда пошел газ с завода НОВАТЭКа
Почти весь произведенный на «Ямал СПГ» газ (около 80%) в 2019 году НОВАТЭК направил в Европу, в том числе странам, с которыми традиционно работает «Газпром», говорила РБК директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. По ее данным, с 1 января по 15 декабря 2019 года завод продал 17,2 млн т СПГ, из них 81% — европейским потребителям. Больше всего купила Франция (4,7 млн т), затем следуют Нидерланды (2,8 млн т), Великобритания (2,2 млн т) и Испания (2 млн т). В Азии единственным крупным покупателем стал Китай (2 млн т), остальные страны купили всего по 100–400 тыс. т.
По данным «Газпрома», в 2019 году в Европу был поставлен эквивалент 20,5 млрд куб. м российского СПГ с завода НОВАТЭКа. Это втрое больше, чем годом ранее (6,8 млрд куб. м). Сам «Газпром» в 2019 году поставил в Европу 199 млрд куб. м (чуть меньше, чем в 2018 году, — 201,9 млрд куб. м). Таким образом, на СПГ пришлось примерно 9,3% от общего объема поставок российского газа в Европу.
Цены на газ остаются рекордно низкими и в Европе, и в Азии, и незаконтрактованный СПГ пойдет туда, где цены с поправкой на транспорт в моменте будут выше, отмечает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Средние цены в этом году, вероятно, будут оставаться ниже $4 за MMBTU (миллион британских тепловых единиц, 1 тыс. куб. м содержит 37 MMBTU) в Европе и будут ненамного выше в Азии, заключает он.
Расширение задерживается
Проект строительства «Ямал СПГ» предполагает запуск четвертой линии мощностью 0,9 млн т на российском оборудовании. Но ее запуск, изначально запланированный на конец 2019 года, уже несколько раз откладывался. 20 февраля, представляя результаты за 2019 год, зампред правления НОВАТЭКа Марк Джитвэй заявил, что проект этой линии готов на 73%, а завершение строительства и начало пусконаладочных работ переносится на третий квартал 2020 года. Он не уточнил причины задержки. Но ранее «Коммерсантъ» сообщал с ссылкой на источники, что НОВАТЭК решил заменить трубопроводы технологического газа на более устойчивые к низким температурам из легированных сплавов с низким порогом хладноломкости.
В отличие от первых трех линий газ с четвертой линии не был законтрактован на долгосрочной основе, он будет продаваться на спотовом рынке, поэтому компании не грозят штрафы от покупателей. Но, по данным «Коммерсанта», исходя из текущих котировок на газовом хабе TTF в Нидерландах, задержка ввода будет обходиться проекту примерно в 0,5 млрд руб. недополученной выручки ежемесячно.