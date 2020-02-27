«Ямал СПГ» показал немалые возможности

Подконтрольный НОВАТЭКу завод в прошлом году значительно превысил свои проектные мощности

«Ямал СПГ», подконтрольный НОВАТЭКу, в 2019 году произвел 18,4 млн т сжиженного природного газа (СПГ). Это на 11% больше проектной мощности завода. Дополнительные доходы «Ямал СПГ» от превышения могли составить почти $400 млн

Завод «Ямал СПГ» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

«Ямал СПГ» в 2019 году произвел 18,4 млн т СПГ, превысив проектную мощность завода на 11%, или на 1,9 млн т, говорится в сообщении компании. 2019 год стал первым полным годом одновременной работы всех трех очередей завода по 5,5 млн т в год каждая (в сумме — 16,5 млн т СПГ), указывается там.

Если «Ямал СПГ» весь объем сверх проектной мощности (1,9 млн т) продал на спотовом рынке, его дополнительная прибыль могла составить $385 млн, подсчитала консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова.

Как «Ямалу СПГ» удалось нарастить производство

«16,5 млн т — это номинальная мощность работы оборудования завода «Ямал СПГ», фактическая часто превышает это значение. Пример — завод ТАНЕКО «Татнефти», который также производит больше, чем его проектная мощность», — говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. НОВАТЭКу помогает холодная погода на Ямале: СПГ-завод работает как холодильник, то есть в мороз можно производить больше, объясняет он.

50,1% «Ямал СПГ» принадлежат НОВАТЭКу Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, по 20% у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% у китайского Фонда Шелкового пути. В ноябре 2018 года «Ямал СПГ» досрочно запустил третью очередь завода. Стоимость проекта составила $27 млрд. Тогда Михельсон заявил, что компания стала крупнейшим в России заводом СПГ, совокупная доля которого составляет около 5% мирового рынка сжиженного газа. Мощность его единственного российского конкурента — «Сахалина-2», подконтрольного «Газпрому», — 9,6 млн т.

Еще в апреле 2019 года на итоговой коллегии Минэнерго Михельсон говорил, что реальная мощность трех линий «Ямал СПГ» оказалась значительно выше проектной в 16,5 млн т. «Ввод проекта «Ямал СПГ» подтверждает обоснованность планов по расширению производства. Нам удалось вывести завод на полную мощность с опережением графика на год. Линии «Ямал СПГ» показали производительность выше проектной и фактическая мощность завода 17,5 млн т», — сказал тогда он. Но по итогам 2019 года фактическую мощность удалось увеличить не на 1 млн т, а на 1,9 млн т, до 18,4 млн т.

Куда пошел газ с завода НОВАТЭКа

Почти весь произведенный на «Ямал СПГ» газ (около 80%) в 2019 году НОВАТЭК направил в Европу, в том числе странам, с которыми традиционно работает «Газпром», говорила РБК директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. По ее данным, с 1 января по 15 декабря 2019 года завод продал 17,2 млн т СПГ, из них 81% — европейским потребителям. Больше всего купила Франция (4,7 млн т), затем следуют Нидерланды (2,8 млн т), Великобритания (2,2 млн т) и Испания (2 млн т). В Азии единственным крупным покупателем стал Китай (2 млн т), остальные страны купили всего по 100–400 тыс. т.

По данным «Газпрома», в 2019 году в Европу был поставлен эквивалент 20,5 млрд куб. м российского СПГ с завода НОВАТЭКа. Это втрое больше, чем годом ранее (6,8 млрд куб. м). Сам «Газпром» в 2019 году поставил в Европу 199 млрд куб. м (чуть меньше, чем в 2018 году, — 201,9 млрд куб. м). Таким образом, на СПГ пришлось примерно 9,3% от общего объема поставок российского газа в Европу.

Цены на газ остаются рекордно низкими и в Европе, и в Азии, и незаконтрактованный СПГ пойдет туда, где цены с поправкой на транспорт в моменте будут выше, отмечает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Средние цены в этом году, вероятно, будут оставаться ниже $4 за MMBTU (миллион британских тепловых единиц, 1 тыс. куб. м содержит 37 MMBTU) в Европе и будут ненамного выше в Азии, заключает он.