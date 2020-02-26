Всероссийское голосование получило электронный компонент

Рабочая группа по изменению Конституции внесла новые поправки

В поправках рабочей группы по изменению Конституции появилась формулировка «дистанционное электронное голосование». Для проведения общероссийского голосования также предлагается использовать портал госуслуг

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Новые поправки

Депутаты и сенаторы из рабочей группы по изменению Конституции внесли в Думу новые поправки к соответствующему законопроекту, среди которых возможность проведения электронного голосования в рамках всероссийского голосования по одобрению поправок. Дополнения к законопроекту поступили в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Как отметил глава комитета и сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников, поправки были подготовлены совместно с Центризбиркомом.

Основные предложения рабочей группы Для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы: портал госуслуг, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), дистанционное электронное голосование.

В случае если общероссийское голосование по Конституции будет назначено на рабочий день, он будет объявлен нерабочим (как ранее писал РБК, основной вариант — среда, 22 апреля).

Принять участие в голосовании смогут россияне, достигшие на дату его проведения 18 лет. Проголосовать не смогут граждане, признанные недееспособными или осужденные.

Участие в голосовании будет «свободным и добровольным», поскольку никто не вправе оказывать воздействие на гражданина России, принуждая его к участию или неучастию в общероссийском голосовании. Подготовка к голосованию также должна осуществляться открыто и гласно.

Подготовкой и проведением общероссийского голосования будет заниматься исключительно ЦИК. Комиссия должна будет в течение трех дней после публикации указа президента о дате голосования утвердить порядок голосования, найти средства на его проведение, утвердить форму и текст бюллетеня, а также подвести итоги голосования не позднее чем за пять дней после его проведения, опубликовать результаты — через три дня.

Расходы, связанные с проведением общероссийского голосования, осуществляются избирательными комиссиями за счет средств, выделенных из федерального бюджета. ЦИК выступает в качестве главного распорядителя этих средств.

«При наличии условий»

В новых поправках говорится, что дистанционное электронное голосование может быть организовано при наличии соответствующих условий. Под условиями подразумевается техническая готовность каждого из регионов к его проведению, пояснил РБК сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. «Доступность интернета есть не везде — в районах Крайнего Севера и так далее, поэтому такая формулировка», — пояснил он.

«Это значит, что будут созданы технические, организационные и правовые условия для его проведения, — пояснила РБК формулировку секретарь Центризбиркома Майя Гришина. — На мой взгляд, портал «Госуслуги» при организации необходим, это очень важный элемент системы «Мобильный избиратель». Гришина напомнила, что «Госуслуги» позволяют подавать заявления для голосования по месту нахождения, обрабатывать их и исключают возможность двойного учета избирателей.

РБК направил запрос в Минкомсвязь и оператору портала госуслуг — «Ростелекому».

В КПРФ выступили против использования процедуры электронного голосования на всенародном голосовании по Конституции. «Система не отработана, и к ней много вопросов, связанных с прошедшими выборами депутатов Мосгордумы. Это может подорвать процессы легитимности голосования, если будет использовано в массовом порядке», — говорит зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что ведомство не поддерживает использование электронного голосования по поправкам в Конституцию. «ЦИК в данном случае на этом общероссийском голосовании выступает против, одно дело — выборы региональные, — пояснила она. — Спасибо Москве, это очень здорово, что она применила в качестве эксперимента. Что касается федеральной кампании, мы занимаемся разработкой, перспективами, возможностями дистанционного голосования. Но пока в масштабах страны мы к этому не готовы».

«ЦИК только в марте должна получить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по возможным вариантам такой системы, после чего планировалось их обсуждать, — уточнил сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. — Технологией дистанционного электронного голосования сегодня обладает только Москва, которую в виде эксперимента применяли на выборах в Мосгордуму в нескольких округах». Если функционал наблюдения и самопроверки отданного голоса в эту систему будут расширены, то систему можно будет применить в регионах, но времени на доработку и тестирование очень мало, сказал он. «При этом все же следует учитывать дополнительные репутационные риски для общероссийского голосования, так как система и полученные результаты могут стать объектом критики, особенно если вдруг произойдут какие-либо сбои», — считает Мельконьянц.

Борьба за явку

Также есть идея открыть участки для голосования не в 8:00, а в 6:00, сообщил РБК источник, близкий к администрации президента. Такая норма может затронуть не все участки, а только те, на территории которых живут люди, работающие вахтовым методом или на предприятиях непрерывного цикла, — чтобы они могли проголосовать пораньше, поясняет еще один близкий к Кремлю источник. Эта норма может быть оговорена в проекте постановления ЦИК о порядке голосования по поправкам в Основной закон, уточнил он.

При этом дополнительные участки для голосования планируется открыть и непосредственно на рабочих местах, сообщил на прошлой неделе зампред ЦИК Николай Булаев. «Огромное количество людей в день голосования находятся на рабочих местах. И там, где количество этих людей… 200, 300 или 400, мы считаем, что допустимо образование дополнительных участков, работающих на тех же принципах, что работают и основные участки», — сказал Булаев.

Планируется и проведение досрочного голосования, которое, как ожидается, начнется за три дня до старта общероссийского голосования. Соответствующую норму также планируется зафиксировать в постановлении ЦИК, рассказал один из близких к Кремлю собеседников. Ранее возможность организации досрочного голосования не исключал зампредседателя Центризбиркома.