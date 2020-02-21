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Россияне боятся президентских перемен
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Газета
Россияне боятся президентских перемен
Газета № 015 (3182) (2102) Политика,
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Россияне боятся президентских перемен
Центр политической конъюнктуры исследовал страхи граждан в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста
В связи с вероятным уходом Владимира Путина с поста президента россиян больше всего пугает обострение борьбы за власть, передел собственности, потеря авторитета страны. Об этом говорится в докладе Центра политической конъюнктуры
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Сильные страхи

Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад «Уйти нельзя остаться» о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК). Обсуждение сценариев транзита власти и политического будущего Путина активизировалось после старта конституционной реформы, пишут эксперты ЦПК. «Несмотря на доминирование в информационной повестке интерпретаций о том, что Путин так или иначе останется во власти и после 2024 года, глава государства дал несколько сигналов, которые были интерпретированы таким образом, что он не планирует оставаться в кресле президента навсегда и что предложенные им поправки в Конституцию РФ не направлены на продление нынешнего срока полномочий», — говорится в докладе.

Владимир Путин стал олицетворением внутриполитической стабильности и системы власти как таковой, отмечают авторы исследования. Вероятный уход президента со своего поста и из власти в целом актуализирует вопрос об отношении к этому событию российского общества, а точнее — о тех страхах и рисках для будущего страны и своего личного будущего, которые граждане связывают с решением нынешнего президента, когда и если оно последует, пишут эксперты.

Чтобы выяснить, какие именно риски и страхи присутствуют в сознании россиян в связи с возможным уходом Путина с президентского поста и из политики в целом, ЦПК 29 января провел исследование на основании четырех фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске.

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Основной вывод экспертов заключается в том, что риски и страхи, связанные с вероятным уходом Путина, «актуализированы и отчетливо выражены в сознании россиян». Авторы исследования разделили риски и страхи на три группы: наиболее выраженные, которые понимаются участниками фокус-групп как самые острые и болезненные по своим последствиям, средне выраженные и периферийные.

К наиболее выраженным рискам/страхам относятся обострение борьбы за власть между различными политическими силами и новый передел собственности; снижение социальных обязательств государства и отмена нацпроектов; потеря авторитета России в мире и угроза внешнеполитических поражений; утрата преемственности власти, под которой прежде всего понимается отказ нового главы государства от курса Путина.

В докладе приводятся соответствующие высказывания участников фокус-групп.

  • «В стране установится бардак, беспорядок»; «Путин показал себя гарантом стабильности, неизвестно, что будет, когда он уйдет».
  • «Зюганов, Жириновский, Явлинский, будет куча мала»; «Единая Россия», партия власти развалится, и все захотят кусок побольше урвать, делиться, кусаться будут».
  • «Не вижу я преемника, который бы стал вместо Путина президентом»; «Какой бы он (Путин) ни был хороший, плохой, вместо него я не представляю, кого можно было бы поставить».
  • «Доплаты на детей с трех до семи лет могут отменить, скажут, что это невыгодно, что это не надо»; «Большинство программ свернется, потому что все это со скрипом идет, президент постоянно всех пинает, и если воли этого человека не будет, все плачевно закончится»; «Скажут: это Путин вам обещал, а мы — нет».

Средне выраженные страхи

К рискам и страхам средней выраженности эксперты относят обострение межнациональных конфликтов и усиление сепаратистских настроений. Такие риски, по мнению участников фокус-групп, существуют на Кавказе и в других национальных республиках. В частности, на фокус-группах отмечалась зависимость стабильной ситуации на Кавказе от личных отношений между нынешним российским президентом и главой Чечни Рамзаном Кадыровым и от дотаций со стороны федерального бюджета.

Другие страхи и риски средней выраженности — это рост коррупции и нарастание угрозы враждебных действий со стороны США.

  • «У Путина с Кадыровым все хорошо, хорошее взаимопонимание, из «боевиков его вытащил» и восстановил город»; «Если дань платить не будем, на Северном Кавказе расстроятся»; «Если Путин уйдет, перестанут деньги туда поступать, и все».
  • «Сменится власть, старые воровали, придут новые, и старые и новые будут воровать»; «Коррупция будет раздуваться до невообразимых размеров».
  • «Единственный большой плюс Владимира Владимировича в том, что наша страна защищена от внешних угроз, которые сыпятся с Америки»; «Если бы не Путин, нас бы уже не было»; «Если Путин уходит, то Америка почувствует себя более свободной»; «Я боюсь американцев, реально их боюсь, потому что их власть она безумная».

Периферийные страхи

К периферийным страхам и рискам авторы исследования относят существенное ухудшение экономической ситуации в стране; снижение обороноспособности России; возможность олигархического реванша и острого гражданского конфликта; вероятность войны со странами НАТО.

  • «Пока за кость будут драться, экономикой некому будет заниматься»; «Экономика может падать из-за начавшейся борьбы за власть».
  • «Военная мощь упадет, мне кажется. Вот с армией что связано, ведь он (Путин) поднял армию. Танки ведь делаем? … Самолеты делаем? … Подводные лодки делаем? … Он уйдет, и, мне кажется, это опять пойдет на нет».
  • «Будут народные волнения», «бунт населения».
  • «Путин старается все решать мирным путем. Другой на его месте уже войну бы начал».

Есть несколько факторов, которые ослабляют или смягчают риски и страхи в сознании граждан, пишут эксперты ЦПК. Это предположение, что Путин на самом деле не планирует уходить из власти после окончания срока полномочий в 2024 году («Не уйдет никогда»); представление, что даже в случае ухода с президентского поста Путин останется главным действующим лицом в политической системе («Он будет «ночным президентом» России»); а также мнение о том, что внесение поправок в Основной закон позволит действующему главе государства остаться у власти («Он сейчас так поправит Конституцию, что не уйдет от власти»).

Исследование обозначает для Кремля важную политическую и одновременно психополитическую проблему, считают авторы доклада. Не только уход Путина из власти, но и его уход с поста президента с переходом на новую позицию должен сопровождаться сильной компенсацией для российского общества, говорится в исследовании. «Кремлю придется создать для граждан такую смысловую рамку интерпретации решений власти, которая позволит им смириться с изменением роли Путина в политической системе (или его самоустранением из нее) и при этом сохранить доверие к системе в целом и к ее новым акторам и лидерам, то есть сохранить легитимность. Это вопрос не столько кадров и продвижения, сколько идей и смыслов», — резюмируют эксперты.

Фокус-группы, которые проводит ВЦИОМ, показывают похожие результаты, хотя говорить о том, что страхи россиян в связи с возможным уходом Путина сильны, пока рано, сказал РБК гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. «До 2024 года еще довольно много времени, и по мере приближения этой черты можно ожидать, что они будут актуализироваться. Сегодня же это обсуждает прежде всего политический класс», — поясняет он.

В целом опасения граждан, связанные с уходом президента, объясняются их личным опытом. «Значительная часть наших сограждан пережила уход Брежнева, Горбачева, Ельцина… Люди знают, что пересменка власти в России — это не как в Великобритании или США, когда мало что меняется. У нас [смена главы государства] обычно приводит к серьезным изменениям, и далеко не всегда к лучшему», — резюмирует гендиректор ВЦИОМа.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Владимир Путин , опрос
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