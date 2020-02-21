Россияне боятся президентских перемен

Центр политической конъюнктуры исследовал страхи граждан в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста

В связи с вероятным уходом Владимира Путина с поста президента россиян больше всего пугает обострение борьбы за власть, передел собственности, потеря авторитета страны. Об этом говорится в докладе Центра политической конъюнктуры

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Сильные страхи

Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад «Уйти нельзя остаться» о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК). Обсуждение сценариев транзита власти и политического будущего Путина активизировалось после старта конституционной реформы, пишут эксперты ЦПК. «Несмотря на доминирование в информационной повестке интерпретаций о том, что Путин так или иначе останется во власти и после 2024 года, глава государства дал несколько сигналов, которые были интерпретированы таким образом, что он не планирует оставаться в кресле президента навсегда и что предложенные им поправки в Конституцию РФ не направлены на продление нынешнего срока полномочий», — говорится в докладе.

Владимир Путин стал олицетворением внутриполитической стабильности и системы власти как таковой, отмечают авторы исследования. Вероятный уход президента со своего поста и из власти в целом актуализирует вопрос об отношении к этому событию российского общества, а точнее — о тех страхах и рисках для будущего страны и своего личного будущего, которые граждане связывают с решением нынешнего президента, когда и если оно последует, пишут эксперты.

Чтобы выяснить, какие именно риски и страхи присутствуют в сознании россиян в связи с возможным уходом Путина с президентского поста и из политики в целом, ЦПК 29 января провел исследование на основании четырех фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске.

Основной вывод экспертов заключается в том, что риски и страхи, связанные с вероятным уходом Путина, «актуализированы и отчетливо выражены в сознании россиян». Авторы исследования разделили риски и страхи на три группы: наиболее выраженные, которые понимаются участниками фокус-групп как самые острые и болезненные по своим последствиям, средне выраженные и периферийные.

К наиболее выраженным рискам/страхам относятся обострение борьбы за власть между различными политическими силами и новый передел собственности; снижение социальных обязательств государства и отмена нацпроектов; потеря авторитета России в мире и угроза внешнеполитических поражений; утрата преемственности власти, под которой прежде всего понимается отказ нового главы государства от курса Путина.

В докладе приводятся соответствующие высказывания участников фокус-групп.

«В стране установится бардак, беспорядок»; «Путин показал себя гарантом стабильности, неизвестно, что будет, когда он уйдет».

«Зюганов, Жириновский, Явлинский, будет куча мала»; «Единая Россия», партия власти развалится, и все захотят кусок побольше урвать, делиться, кусаться будут».

«Не вижу я преемника, который бы стал вместо Путина президентом»; «Какой бы он (Путин) ни был хороший, плохой, вместо него я не представляю, кого можно было бы поставить».

«Доплаты на детей с трех до семи лет могут отменить, скажут, что это невыгодно, что это не надо»; «Большинство программ свернется, потому что все это со скрипом идет, президент постоянно всех пинает, и если воли этого человека не будет, все плачевно закончится»; «Скажут: это Путин вам обещал, а мы — нет».

Средне выраженные страхи

К рискам и страхам средней выраженности эксперты относят обострение межнациональных конфликтов и усиление сепаратистских настроений. Такие риски, по мнению участников фокус-групп, существуют на Кавказе и в других национальных республиках. В частности, на фокус-группах отмечалась зависимость стабильной ситуации на Кавказе от личных отношений между нынешним российским президентом и главой Чечни Рамзаном Кадыровым и от дотаций со стороны федерального бюджета.

Другие страхи и риски средней выраженности — это рост коррупции и нарастание угрозы враждебных действий со стороны США.

«У Путина с Кадыровым все хорошо, хорошее взаимопонимание, из «боевиков его вытащил» и восстановил город»; «Если дань платить не будем, на Северном Кавказе расстроятся»; «Если Путин уйдет, перестанут деньги туда поступать, и все».

«Сменится власть, старые воровали, придут новые, и старые и новые будут воровать»; «Коррупция будет раздуваться до невообразимых размеров».

«Единственный большой плюс Владимира Владимировича в том, что наша страна защищена от внешних угроз, которые сыпятся с Америки»; «Если бы не Путин, нас бы уже не было»; «Если Путин уходит, то Америка почувствует себя более свободной»; «Я боюсь американцев, реально их боюсь, потому что их власть она безумная».

Периферийные страхи

К периферийным страхам и рискам авторы исследования относят существенное ухудшение экономической ситуации в стране; снижение обороноспособности России; возможность олигархического реванша и острого гражданского конфликта; вероятность войны со странами НАТО.

«Пока за кость будут драться, экономикой некому будет заниматься»; «Экономика может падать из-за начавшейся борьбы за власть».

«Военная мощь упадет, мне кажется. Вот с армией что связано, ведь он (Путин) поднял армию. Танки ведь делаем? … Самолеты делаем? … Подводные лодки делаем? … Он уйдет, и, мне кажется, это опять пойдет на нет».

«Будут народные волнения», «бунт населения».

«Путин старается все решать мирным путем. Другой на его месте уже войну бы начал».

Есть несколько факторов, которые ослабляют или смягчают риски и страхи в сознании граждан, пишут эксперты ЦПК. Это предположение, что Путин на самом деле не планирует уходить из власти после окончания срока полномочий в 2024 году («Не уйдет никогда»); представление, что даже в случае ухода с президентского поста Путин останется главным действующим лицом в политической системе («Он будет «ночным президентом» России»); а также мнение о том, что внесение поправок в Основной закон позволит действующему главе государства остаться у власти («Он сейчас так поправит Конституцию, что не уйдет от власти»).

Исследование обозначает для Кремля важную политическую и одновременно психополитическую проблему, считают авторы доклада. Не только уход Путина из власти, но и его уход с поста президента с переходом на новую позицию должен сопровождаться сильной компенсацией для российского общества, говорится в исследовании. «Кремлю придется создать для граждан такую смысловую рамку интерпретации решений власти, которая позволит им смириться с изменением роли Путина в политической системе (или его самоустранением из нее) и при этом сохранить доверие к системе в целом и к ее новым акторам и лидерам, то есть сохранить легитимность. Это вопрос не столько кадров и продвижения, сколько идей и смыслов», — резюмируют эксперты.

Фокус-группы, которые проводит ВЦИОМ, показывают похожие результаты, хотя говорить о том, что страхи россиян в связи с возможным уходом Путина сильны, пока рано, сказал РБК гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. «До 2024 года еще довольно много времени, и по мере приближения этой черты можно ожидать, что они будут актуализироваться. Сегодня же это обсуждает прежде всего политический класс», — поясняет он.

В целом опасения граждан, связанные с уходом президента, объясняются их личным опытом. «Значительная часть наших сограждан пережила уход Брежнева, Горбачева, Ельцина… Люди знают, что пересменка власти в России — это не как в Великобритании или США, когда мало что меняется. У нас [смена главы государства] обычно приводит к серьезным изменениям, и далеко не всегда к лучшему», — резюмирует гендиректор ВЦИОМа.