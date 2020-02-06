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США меняют Венесуэлу на Россию
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Газета
США меняют Венесуэлу на Россию
Газета № 004 (3171) (0602) Бизнес,
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США меняют Венесуэлу на Россию
Почему рекордно выросли поставки российской нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты
Россия в 2019 году резко увеличила поставку нефти и нефтепродуктов в США, став вторым экспортером энергоносителей в эту страну после Канады. Это последствия американских санкций в отношении Венесуэлы
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Как Россия увеличила долю на нефтяном рынке США

Пик поставок пришелся именно на октябрь, когда США купили 20,9 млн барр. российской нефти и топлива. Первое место по экспорту с большим отрывом сохранила Канада (136,5 млн барр.), поставки из Мексики составили 17 млн барр., из Саудовской Аравии — 13,7 млн барр. Но в ноябре Россия поставила 19,2 млн барр., а Мексика — 21,2 млн барр.

Экспорт энергоносителей в октябре в США стал рекордным для России за последние восемь лет: больше страна поставляла только в ноябре 2011 года, задолго до присоединения Крыма и санкций США, указывают аналитики Caracas Capital в отчете, с которым ознакомился РБК.

Россия увеличила поставки в США, в основном за счет нефтепродуктов: в октябре 2019 года они выросли в 2,5 раза (по сравнению с началом года), до 16 млн барр. Россия традиционно была вторым крупнейшим после Канады поставщиком нефтепродуктов в США (но не нефти), а осенью она резко нарастила объемы. В ноябре российские компании экспортировали в США уже 17 млн барр. нефтепродуктов, поставив исторический рекорд. Импорт из Канады составил 18 млн барр. топлива.

В октябре США закупили нефть ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и японской Sakhalin Oil and Gas Development Co. (SODECO, владеет 30% проекта «Сахалин-1»), говорит вице-президент ценового агентства Argus Виктор Парно. Данных по нефтепродуктам у агентства нет.

За январь—ноябрь 2019 года физические поставки нефти из России в США выросли в 3,1 раза, с 1,38 млн до 4,28 млн т (с 10,1 млн до 31,2 млн барр.), следует из данных российской ФТС. У EIA немного другие данные: импорт из России вырос в два раза, до 40 млн барр., по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В стоимостном выражении экспорт российской нефти в Америку увеличился за январь—ноябрь 2019 года с $0,74 млрд до $1,95 млрд, указывает ФТС. Россия также поставила в США нефтепродуктов на $3,8 млрд.

Данных за декабрь пока нет. В декабре Россия направила в США 37 судов с различными грузами, из них восемь судов привезли 3,5 млн барр. нефтепродуктов «Роснефти», пишут аналитики Caracas Capital, ссылаясь на таможенные данные США. РБК направил запрос в «Роснефть». Нефтепродукты и нефть, по данным Caracas Capital, также поставляли Litasco (трейдер ЛУКОЙЛа), НОВАТЭК, «Газпром нефть», BP, «Нефтиса» Михаила Гуцериева, трейдер Vitol и ExxonMobil (оператор консорциума «Сахалин-1»).

Каким образом Венесуэла помогла Москве укрепить позиции

Россия увеличила экспорт нефти в США из-за американских санкций в отношении Венесуэлы и Ирана, указывало российское Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году.

В последние годы США импортировали из Венесуэлы ежемесячно около 15–20 млн барр. нефти и около 2 млн барр. нефтепродуктов, но летом полностью прекратили эти закупки.

Экспорт российских нефтепродуктов вырос также в основном из-за санкций в отношении Венесуэлы, добавляет Парно. США, где основная добыча приходится на легкую сланцевую нефть, не хватает темных нефтепродуктов из тяжелой нефти, которую они раньше закупали в Венесуэле для переработки на углубляющих установках НПЗ, объясняет он.

Еще одной причиной роста поставок может быть падение цен на российскую нефть Urals, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. С 2020 года Международная морская организация (IMO) ввела требование резко снизить уровень серы в выбросах при сжигании судового топлива. В преддверии введения новых правил высокосернистая Urals подешевела: скидка к Brent доходила до $5 за баррель, говорит Полищук. Например, в октябре 2019 года Urals стоила всего $58,5 за баррель — в 1,4 раза дешевле, чем год назад. Но ситуация нормализуется: владельцы судов ставят скрубберы (устройства для очищения выбросов), спрос стабилизируется, а цена Urals в 2020 году, по прогнозу Raiffeisenbank, составит $63,5 за баррель.

Авторы: Алина Фадеева, Иван Ткачёв.
Теги: нефть , Саудовская Аравия , США , «Роснефть»
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