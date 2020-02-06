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Провал по планам
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Газета
Провал по планам
Газета № 004 (3171) (0602) Экономика,
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Провал по планам
Счетная палата критикует министерства за игнорирование целевых показателей нацпроектов
Федеральные чиновники неэффективно планируют свою работу, выявила Счетная палата. Министерства не включили в свои планы 45% целевых показателей нацпроектов для исполнения майского указа президента
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Система стратегического планирования федеральных министерств и ведомств разбалансированна и неэффективна, а уровень контроля и исполнительской дисциплины низок. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам стратегического аудита показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти (доклад есть у РБК).

В планы деятельности министерств и ведомств до 2024 года не включено 45% показателей национальных проектов, сформированных для исполнения майского указа президента Владимира Путина. Ситуация с госпрограммами еще хуже — 74% показателей не отражены в планах работы федеральных чиновников, выяснили аудиторы.

В таком состоянии система планирования не способствует достижению национальных целей и не обеспечивает решение стратегических задач развития страны, указывает Счетная палата.

Эффективность стратегического планирования отстает из-за слабого уровня цифровизации в министерствах и ведомствах, а открытость так и не стала основным принципом работы федеральных госслужащих, говорится в отчете.

Плановое недостижение

В систему стратегического планирования не включено управление рисками, а несовершенство планирования приводит к тому, что целевые показатели не выполняются, констатирует Счетная палата.

В 2017 и 2018 годах ни одно из федеральных министерств и ведомств не смогло достичь плановых значений всех показателей. В целом каждый пятый показатель деятельности не был достигнут.

  • Целевым показателем для Минэкономразвития было вхождение России в топ-20 рейтинга Doing Business Всемирного банка в 2018 году (эта цель была поставлена еще в первых майских указах 2012 года, после того как в 2011 году страна заняла 124-е место в рейтинге). В итоге за шесть лет Россия смогла подняться только на 31-е место, а в 2019 году улучшить свои позиции, переместившись на 28-е. Нынешняя цель — попасть в двадцатку к 2024 году.
  • Минстрой не достиг планового значения по объему расселенного аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Фактическое значение показателя в 2018 году составило 2,67 млн кв. м при цели 2,93 млн кв. м.
  • Доля граждан, довольных качеством работы «Почты России», в 2018 году составила 67%, а для Минкомсвязи плановым значением было 76%.

Планы деятельности ряда министерств содержат значительное количество показателей, достижение которых вообще нельзя проверить из-за отсутствия данных на отчетную дату, например, у Минэкономразвития таких показателей оказалось 45,5%, а у Минстроя — 44%, говорится в отчете.

Бумажная работа

Выводы Счетной палаты справедливы: система планирования работы госслужащих действительно не сбалансированна, считает заведующий кафедрой теории и практики государственного управления НИУ ВШЭ, профессор Андрей Клименко. Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.

Система госуправления в России построена исключительно на директивном механизме управления, и в такой большой стране с высоким региональным неравенством и спецификой она неизбежно дает сбои, отмечает завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. Излишняя бюрократизация, свойственная российским государственным органам, приводит к тому, что каждое решение требует детально проработанного правового обеспечения, что тормозит все рабочие процессы, а лица, принимающие решения, не готовы брать на себя ответственность за потенциально критикуемые инициативы.

Постановка целей национального развития «легла на не совсем подготовленную почву», считает он. «Пойдя по пути детализации национальных проектов на федеральные проекты и далее отдельные мероприятия, мы столкнулись с проблемой ведомственного сепаратизма или межведомственной разобщенности, когда комплексные, системные проблемы не находят своего решения из-за сугубо ведомственного понимания решения задач», — резюмировал Климанов.

«Бумажная работа скрывает реальные действия, которые должны привести к конкретному результату. Сколько ее ни автоматизируй, если не выделить главное, есть не понять, как взаимосвязаны действия с результатом, ситуация не улучшится», — утверждает Клименко. Документы стратегического планирования, по его мнению, должны прежде всего ориентироваться на реформы, институциональные изменения. Примером удачных стратегических решений Клименко назвал создание системы государственных услуг через механизм «одного окна», работу МФЦ.
Автор: Юлия Старостина.
Теги: Счетная палата РФ , аудит
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