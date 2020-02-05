Обязательная маркировка гонит «Карат» за границу

Производители молочной продукции предупредили о проблемах с введением Data Matrix

Завод «Карат» в случае введения с 1 июня обязательной маркировки молочной продукции готов перенести производство творожного сыра из России в Белоруссию. Оператор маркировки настаивает, что такой перенос не оправдан

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

О возможных действиях московского завода «Карат» (производителя плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») по переносу части производственных мощностей из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочных продуктов стало известно из протокола прошедшего 30 января 2020 года совещания в Минсельхозе. Копия документа есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил один из участников совещания.

На совещании у замминистра Оксаны Лут обсуждался эксперимент по маркировке молочных продуктов, срок завершения которого Минпромторг ранее предложил перенести с 29 февраля на 31 мая 2020 года. Среди участников совещания были чиновники Минсельхоза, Минпромторга, сотрудники оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), а также представители бизнеса и отраслевой ассоциации Союзмолоко.

Эксперимент по маркировке кодами Data Matrix отдельных видов молочной продукции (молока, сливок, кефира, йогурта, сыров, сливочного масла и т.д.) идет в России с 15 июля 2019 года. Он проводится накануне введения обязательной маркировки молочных продуктов, старт которой запланирован на 1 июня 2020 года.

Изначально маркировка была интересна производителям молока как альтернатива обязательным электронным ветеринарным сертификатам, которые они должны оформлять для своих товаров в разработанной Россельхознадзором системе «Меркурий». Но сейчас, когда система «Меркурий» уже стала обязательной для производителей молочной продукции, они возражают против введения двух систем. Прошлой осенью от участия в эксперименте отказался один из крупнейших переработчиков молока — российская «дочка» французской Danone.

Почему «Карат» задумался о переносе производства

На совещании в Минсельхозе гендиректор завода «Карат» Евгений Гребнев, как следует из протокола, предупредил, что установить оборудование для нанесения маркировки получится не на всем производстве. Из 16 линий завода 14 необходимо дополнительно укомплектовывать под маркировку, а на двух линиях разместить дополнительное оборудование в производственном цехе не получится вовсе. В случае введения обязательной маркировки «Карат», как указано в документе, «рассматривает вопрос о переносе производства в Республику Беларусь».

Речь идет о переносе только линий по производству творожных сыров Violette, уточнил в беседе с РБК Гребнев. По его словам, модернизация действующего производства невозможна, потому что там нет места для дополнительного оборудования. «Нам придется приостановить производство здесь и передать его нашему партнеру в Белоруссии», — уточняет гендиректор «Карата».

Гребнев уверен в нецелесообразности введения маркировки: доля контрафакта на молочном рынке, по его словам, составляет значительно меньше 1%. В то же время внедрение системы маркировки на производстве потребует дополнительных инвестиций — по оценкам «Карата», это €120 тыс. на одну линию.

Представитель ЦРПТ, комментируя заявления «Карата», отметил, что для молочной продукции предусмотрены три способа маркировки. Первый — печать кодов в типографии, где компания заказывает упаковку, в этом случае упаковка поступает на производство сразу промаркированной. Второй способ — наклеивание этикеток на готовую продукцию, а третий — печать кодов на производственной линии на фабрике.

70% производителей воспользуются услугами типографий, 30% выберут способ с наклеиванием этикеток, считают в ЦРПТ. Ни один из этих способов не требует переоснащения производственных линий, настаивает представитель оператора маркировки. По его словам, по сравнению с переоснащением линий предложенные способы «дешевле с точки зрения инвестиций и проще с операционной точки зрения».

Перенос производства в Белоруссию не имеет экономического смысла, заявил РБК замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. По его словам, работа по внедрению системы маркировки товаров проводится на всей территории Евразийского экономического союза, а если маркировка какого-либо товара вводится только в одном государстве союза, то, чтобы продавать товар на территории этого государства, предприятие «будет вынуждено маркировать выпускаемый товар».

Что говорят другие производители

Про неготовность отрасли к введению маркировки на совещании в Минсельхозе заявили и другие производители молочных продуктов. По оценке гендиректора петербургского молочного завода «Пискаревский» Георгия Житмарева, стоимость продукции вырастет на 10% только из-за увеличения в 2,5 раза расходов, связанных с изменением схемы логистики маркированных товаров.

Сложности вызвали у участников эксперимента и способы нанесения маркировки. Крупные предприятия смогут наносить маркировку только в типографии, а сейчас возможность наносить Data Matrix на упаковку подтвердила только одна, говорил Житмарев. Типографии, с которыми работает другой производитель — Тульский молочный комбинат, в декабре 2019 года отказали ему в поставке упаковки с напечатанными кодами Data Matrix, а типография, которая предложила такую услугу, указала цену на 15% больше текущей.

У производителя Уфагормолзавод нанесение и считывание кода Data Matrix оказалось возможно только на трех из семи производственных линий. На основной линии, где выпускается 50% продукции, при считывании кода брак составил 85%, отметил гендиректор завода Ильдар Файзуллин.

Председатель Союза сыроваров Олег Сирота предложил не вводить требования маркировать продукты, которые продаются на ярмарках, рынках и фирменных торговых точках фермерских хозяйств.

Вопросы, касающиеся процента брака и проблем считывания кодов маркировки, возникали и при введении маркировки табачной продукции и лекарств, указывает замглавы Минпромторга Евтухов: они отрабатываются в процессе пуско-наладки оборудования и «сводятся к незначительным величинам до запуска промышленного цикла». Технологию печати кодов Data Matrix на упаковке в типографии начали апробировать только в конце 2019 года, и, по словам чиновника, к моменту введения обязательной маркировки молочной продукции предполагается, что в типографиях можно будет наносить коды маркировки на все типы упаковок. Что касается вопроса роста себестоимости продукции, Евтухов подчеркнул, что этот показатель зависит от уровня технической оснащенности производства и метода нанесения кодов маркировки, а реальную оценку можно провести в процессе эксперимента.

Вопросы участников эксперимента, как утверждают в Минсельхозе, проработают как в самом министерстве, так и в Минпромторге, и в ЦРПТ. Ни в одной из отраслей, где маркировка уже стала обязательной, это не привело ни к закрытию или переносу производства добросовестными компаниями, ни к изменению операционных внутренних процессов их работы, уверяет представитель ЦРПТ.