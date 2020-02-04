Хакасии не хватает трети бюджета

Возглавляемый коммунистом регион не сможет в 2020 году свести доходы с расходами

Консолидированный бюджет Республики Хакасия не сбалансирован на 14 млрд руб. — это более трети ее плановых расходов. Школы и детские сады могут остаться без света и питания из-за долгов, предупреждает региональный минфин

Фото: Колбасов Александр / ТАСС

Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований. На данный момент бюджет на текущий год не сбалансирован на 14 млрд руб., следует из справки регионального минфина, с которой ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердил источник в Верховном совете Хакасии.

В пресс-службе республиканского минфина подтвердили РБК, что проблема несбалансированности бюджета есть и сейчас решается вопрос обращения в федеральные органы по этому поводу.

Хакасия — один из немногих регионов, во главе которого стоит представитель оппозиционной парламентской партии: осенью 2018 года республику возглавил коммунист Валентин Коновалов.

Сколько и зачем нужно Хакасии

В справке минфина Хакасии отмечается, что 14 млрд руб., на которые не сбалансирован бюджет, это более трети плановых расходов региона на 2020 год (37,7 млрд руб.).

Если не учитывать просроченную задолженность хакасского правительства (в том числе долги за коммунальные услуги, питание, услуги связи и т.д.) в объеме 3,6 млрд руб. и госдолг к погашению на сумму около 0,8 млрд руб., то непокрытый дефицит республики составит 10 млрд руб., подтвердили в республиканском минфине.

Согласно справке, бюджетом не обеспечены расходы по следующим направлениям:

текущее обеспечение жизнедеятельности учреждений бюджетной сферы: ЖКХ, связь, аренда, питание, медикаменты, уголь, горючее, ремонт (7,16 млрд руб.);

предоставление финансовой помощи муниципальным образованиям республики (791 млн руб.);

субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса (300 млн руб.);

исполнение судебных актов по выпадающим доходам ресурсоснабжающих организаций (700 млн руб.);

поддержка производителей сельхозтоваров (384 млн руб.);

развитие коммунальной инфраструктуры республики и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг, в том числе подготовку к осенне-зимнему периоду (800 млн руб.).

«В целом ситуацию с бюджетом Республики Хакасия можно оценить как критическую, создающую прямой риск неисполнения основных обязательств уже с весны-лета 2020 года. Долги растут и будут наращиваться, правительство республики планирует получение кредитов и обращение за помощью к федеральному центру», — утверждает собеседник РБК в Верховном совете республики.

Хакасия — один из беднейших субъектов России: по уровню денежных доходов на душу населения республика занимает 73-е место в России из 85 (по данным Росстата за 2018 год).

Из чего состоит задолженность региона

В справке также сообщается, что просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета Хакасии в размере 3,58 млрд руб. сложилась по следующим основным направлениям:

начисления на выплаты по оплате труда (1,44 млрд руб. с апреля по декабрь 2019 года);

выплаты населению на дополнительное лекарственное обеспечение (143 млн руб.);

задолженность по оплате налогов, исполнительных документов (162 млн руб.);

задолженность по оплате государственных и муниципальных контрактов, в том числе перед субъектами малого и среднего предпринимательства, в частности за питание, медикаменты, уголь, коммунальные услуги, услуги связи, горючее, текущее содержание учреждений (1,61 млрд руб.).

Кроме того, в 64 муниципальных образованиях из 99 заблокированы лицевые счета бюджетных учреждений на общую сумму 720 млн руб. «По этой причине не производится оплата счетов за коммунальные услуги, электроэнергию, питание, связь. Под угрозой отключения от электроэнергии социальные объекты, в том числе детские сады, школы. В связи с невозможностью оплаты счетов поставщики отказываются поставлять продукты питания в школы и дошкольные учреждения», — говорится в документе.

По словам источника РБК в Верховном совете Хакасии, единственный выход из ситуации минфин республики видит в наращивании федеральной помощи региону путем дотирования. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос получения коммерческого кредита в банке в размере нескольких миллиардов рублей. «Этих средств и собственных доходов хватит для исполнения социальных обязательств максимум до лета 2020 года», — предупреждает собеседник.

Как исполняется бюджет Хакасии Как сообщили РБК в пресс-службе Счетной палаты России, доходы консолидированного бюджета Хакасии в 2019 году исполнены в объеме 37 млрд руб., расходы — в объеме около 36 млрд руб. Но в состав доходов вошли дотации федерального центра на сумму 4,6 млрд руб., уточнили в Счетной палате, тогда как расходы республики были исполнены только на 86%. Республиканский бюджет (без учета муниципальных образований) на 2020 год принят с дефицитом 2,3 млрд руб. Ожидаемые доходы составляют 35,4 млрд руб. Из них 4,6 млрд руб. составляют дотации из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности и частичную компенсацию расходов на повышение зарплат бюджетникам, 7,5 млрд — субсидии и субвенции из федерального бюджета. Расходы бюджета запланированы в объеме 37,7 млрд руб. Консолидированный бюджет Хакасии был дефицитным на протяжении многих лет до 2019 года, следует из данных Федерального казначейства. Осенью 2019 года Верховный совет Хакасии принял обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой оказать финансовую поддержку региону на покрытие соцобязательств в размере более 10 млрд руб. Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета республики на тот момент составляла 2,9 млрд руб., более чем у половины муниципальных образований были заблокированы счета. По информации «Коммерсанта», в октябре 2017 года законодатели республики уже обращались в правительство России с просьбой оказать финансовую помощь в размере 28,2 млрд руб. Из федерального бюджета в результате было выделено 9,6 млрд руб.

В пресс-службе Минфина России РБК сообщили, что ведомство не получало в 2020 году обращения от органов власти Хакасии о предоставлении дополнительной финансовой помощи.

«Выделение дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов осуществляется на основании распоряжений правительства РФ. Исходя из сложившейся практики, рассмотрение вопросов оказания регионам дополнительной дотации на сбалансированность осуществляется по итогам исполнения бюджетов субъектов за девять месяцев текущего финансового года с учетом динамики исполнения доходной части бюджета, необходимого объема первоочередных расходов бюджета», — указали в пресс-службе, уточнив, что Хакасия на общих основаниях не сможет получить возможные дополнительные дотации раньше конца 2020 года.

Связан ли бюджетный кризис с губернатором

Политконсультант Дмитрий Фетисов напомнил, что республика оказалась на грани дефолта еще при предыдущем губернаторе Викторе Зимине. «Тут претензии к Коновалову нельзя назвать состоятельными», — считает эксперт.

Однако нынешний губернатор не предпринял каких-то серьезных шагов для разрешения ситуации из-за того, что у него нет умения выстраивать отношения с федеральным центром, а также из-за того, что сильные федеральные игроки не хотят оказывать помощь региону и тем самым вынуждают Коновалова уйти в отставку, добавил Фетисов.

Эффективность Коновалова как губернатора и финансовая ситуация в республике напрямую не связаны, считает политолог Александр Пожалов. О необходимости изменить налоговый режим в пользу добывающих регионов и оставлять в регионе больше поступлений от добывающего бизнеса регулярно говорил один из лидеров хакасского отделения «Единой России», спикер местного парламента Владимир Штыгашев, напомнил эксперт.

По мнению Пожалова, непосредственным поводом для финансовых проблем стало то, что в федеральный бюджет 2020–2022 годов впервые был заложен механизм подтягивания социально-экономического развития десяти отстающих регионов, причем федеральное софинансирование по целому ряду направлений там составит 99%. «Хакасия в этот перечень [отстающих] не попала, и такая заявка может быть запросом на включение в перечень на такую допподдержку в бюджете следующего года», — заключил он.