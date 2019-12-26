Нацпроектам оставлены старые цели

Главным результатом реализации национальных проектов, сформированных для исполнения майского указа президента, должны стать реальные перемены к лучшему в жизни россиян, однако Владимир Путин «не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение». Об этом российский лидер заявил 25 декабря на итоговом заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Чтобы найти средства на выполнение нацпроектов (суммарно это почти 26 трлн руб. до 2024 года), власти повысили НДС с 18 до 20%, изъяв из экономики более 500 млрд руб. в 2019 году. «Если мы из экономики ресурсы вынули, а назад эти средства в ключевые направления не вернули, то негативный эффект от наших действий очевиден, а положительный — либо его нет, либо он отстает, либо он не в ожидаемых нами параметрах», — заявил глава государства. «Дисциплина работы крайне важна, иначе мы можем дискредитировать саму идею нацпроектов и связанных с ними всех наших действий», — предупредил Путин.
Сбои в перенастройке системы госуправления
Президент указал на системные проблемы в реализации нацпроектов. Это потребовало перенастройки всей системы госуправления, но не все оказались готовы работать по-новому, отметил он. «Некоторые сотрудники федеральных органов на местах не привыкли так работать», — заявил Путин, отметив, что в связи с этим «звучат предложения скорректировать целевые показатели проектов».
Но ревизии целей национального развития не будет, подчеркнул Путин. «Мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили, — сказал он. — Стоит только первый шаг сделать — и все это вниз поедет. Любые попытки подогнать показатели, чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужны, вредны и недопустимы».
Другая системная проблема — недостаточное качество взаимодействия федерального центра и регионов, где решается основной массив задач и где инвестируются средства. «К сожалению, бывает так, что соглашения с регионами подписаны, деньги выделены, и на этом наши коллеги в федеральных ведомствах считают отношения с коллегами в регионах завершенными, в конце года регион должен отчитаться — и все. Думаю, что это неправильный подход», — сказал Путин. Федеральным властям нужно быть в постоянном контакте с региональными и муниципальными властями, «содействовать им в решении задач, приходить на помощь в трудных, нестандартных ситуациях». «Необходимо каждодневное заинтересованное сотрудничество, полноценное партнерство», — подчеркнул российский лидер.
Владимир Путин отметил, что по итогам первого года реализации нацпроектов «результаты, безусловно, есть». Среди достижений он выделил предоставление 1 млн семей поддержки в рамках демографического пакета мер (речь идет о выплатах на первого и последующего детей, льготных ипотечных кредитах, погашении части ипотеки для многодетных семей), введение почти 54 тыс. новых мест в яслях за два года и ремонт 14 тыс. км дорог. Однако не достигнуты целевые показатели по смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, указал глава государства.
Косность финансирования
Механизм финансирования нацпроектов отличает негибкость, а иногда и косность, констатировал Путин. На реализацию нацпроектов в 2019 году из федерального бюджета направлено 1,7 трлн руб., но осваиваются они «неритмично, смещаются на конец года», отметил президент, причем с внедрением «электронного бюджета» проблемы никуда не ушли.
Кассовое исполнение нацпроектов на конец ноября составило 74,8%, сообщил президент. «Одно из ключевых направлений, которое является чуть ли не основным, во всяком случае чрезвычайно важным, — «Цифровая экономика» — кассовое исполнение вообще 27,3%, а по нацпроекту «Экология» — 39,8%», — привел он цифры.
Жесткий комментарий президента в отношении механики исполнения нацпроектов приведет к тому, что в следующем году правительство постарается на 100% потратить запланированные на нацпроекты деньги, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Однако будет ли это означать экономический рост — вопрос открытый», — сказала она.
Экономисты Всемирного банка ожидают, что вклад нацпроектов в рост ВВП составит 0,1 п.п. в 2020 году с увеличением лишь до 0,2–0,3 п.п. в 2021–2022 годах за счет того, что негативный эффект от повышения НДС будет сходить на нет, а объекты инфраструктуры будут постепенно вводиться в эксплуатацию. Даже при стопроцентном и эффективном расходовании средств чистый положительный вклад в рост ВВП составит лишь 0,1 п.п. в 2020–2021 годах и 0,2 п.п. в 2022–2024 годах, приводят схожие оценки эксперты Oxford Economics.
«Фактически год упущен»
Нацпроекты содержат огромный ресурс для развития российской промышленности, создания новых высокотехнологичных производств, на закупку машин и оборудования направляются триллионы рублей, заявил президент. «Поручения на этот счет давались еще в 2018 году, однако только сейчас появилось понимание, как организовать этот процесс», — отметил Путин. А из-за того что долго, «никуда не торопясь, собирались с мыслями, фактически почти год упущен». Путин потребовал принять все нормативные изменения, и в первом квартале 2020 года запустить процедуру контроля и мониторинга закупок оборудования в рамках нацпроектов, «чтобы было видно — кто, где, что, каким образом приобретает».
Слабое информирование населения
«Далеко не везде и не всегда люди чувствуют результаты реализации национальных проектов, даже там, где эти результаты по факту есть», — констатировал президент. Согласно опросу Федеральной службы охраны (ФСО), в сентябре 2019 года 30,6% респондентов вообще ничего не знали о реализации нацпроектов, а в апреле таких было 31,7%, писал РБК. «Как так может быть? Мы уж говорили, говорили на этот счет. Ну давайте просто выделим отдельные средства на информационное сопровождение», — предложил Путин.
Существуют примеры, когда принятые решения приходилось пересматривать только потому, что их суть, смысл и пользу гражданам вообще не объясняли, а если люди спрашивали, то практически ответов не получали, констатировал глава государства. «Имею в виду прежде всего ситуацию с оборотом отходов», — конкретизировал президент.
Людям все равно, «какие мы приняли законы, нормативы, создали опять какие-то организации». «Им важен результат», — заключил глава государства.
Альтернативный доклад
На совете по стратегическому развитию с критикой нацпроектов выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, нацпроекты в их нынешнем виде не приведут к прорывному развитию экономики и качественному преобразованию в сферах, которые они регулируют. «Счетная палата считает маловероятным, что в 2021 году мы превзойдем 3% роста и затем устойчиво закрепимся на этой позиции. Национальные проекты не дают такой критической массы, таких шагов, которые бы вывели нас на эту траекторию роста», — сказал он. Запланированных в нацпроектах средств недостаточно для развития секторов — потенциальных драйверов экономики, таких как наука, образование и здравоохранение, уверен Кудрин. Кроме того, по его мнению, включенные в нацпроекты показатели и индикаторы не связаны с запланированными результатами их реализации.
Президент в ответ на выступление Кудрина не согласился с утверждением, что нацпроекты не дали необходимых ресурсов для достижения национальных целей развития. «Если бы не нацпроекты, то не было бы уровня, который имеется сегодня, мы просто не смогли бы его обеспечить, именно нацпроекты позволили направить туда дополнительные ресурсы», — возразил Путин (цитата по «Интерфаксу»).