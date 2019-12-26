Нацпроектам оставлены старые цели

Владимир Путин увидел системные проблемы в реализации плана развития страны

Сбои в системе госуправления и косность финансирования стали системными проблемами реализации нацпроектов в первый год их реализации, заявил Владимир Путин. Он сомневается, что большинство россиян почувствовали перемены к лучшему

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Главным результатом реализации национальных проектов, сформированных для исполнения майского указа президента, должны стать реальные перемены к лучшему в жизни россиян, однако Владимир Путин «не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение». Об этом российский лидер заявил 25 декабря на итоговом заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Чтобы найти средства на выполнение нацпроектов (суммарно это почти 26 трлн руб. до 2024 года), власти повысили НДС с 18 до 20%, изъяв из экономики более 500 млрд руб. в 2019 году. «Если мы из экономики ресурсы вынули, а назад эти средства в ключевые направления не вернули, то негативный эффект от наших действий очевиден, а положительный — либо его нет, либо он отстает, либо он не в ожидаемых нами параметрах», — заявил глава государства. «Дисциплина работы крайне важна, иначе мы можем дискредитировать саму идею нацпроектов и связанных с ними всех наших действий», — предупредил Путин.

Сбои в перенастройке системы госуправления

Президент указал на системные проблемы в реализации нацпроектов. Это потребовало перенастройки всей системы госуправления, но не все оказались готовы работать по-новому, отметил он. «Некоторые сотрудники федеральных органов на местах не привыкли так работать», — заявил Путин, отметив, что в связи с этим «звучат предложения скорректировать целевые показатели проектов».

Но ревизии целей национального развития не будет, подчеркнул Путин. «Мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили, — сказал он. — Стоит только первый шаг сделать — и все это вниз поедет. Любые попытки подогнать показатели, чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужны, вредны и недопустимы».

Другая системная проблема — недостаточное качество взаимодействия федерального центра и регионов, где решается основной массив задач и где инвестируются средства. «К сожалению, бывает так, что соглашения с регионами подписаны, деньги выделены, и на этом наши коллеги в федеральных ведомствах считают отношения с коллегами в регионах завершенными, в конце года регион должен отчитаться — и все. Думаю, что это неправильный подход», — сказал Путин. Федеральным властям нужно быть в постоянном контакте с региональными и муниципальными властями, «содействовать им в решении задач, приходить на помощь в трудных, нестандартных ситуациях». «Необходимо каждодневное заинтересованное сотрудничество, полноценное партнерство», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин отметил, что по итогам первого года реализации нацпроектов «результаты, безусловно, есть». Среди достижений он выделил предоставление 1 млн семей поддержки в рамках демографического пакета мер (речь идет о выплатах на первого и последующего детей, льготных ипотечных кредитах, погашении части ипотеки для многодетных семей), введение почти 54 тыс. новых мест в яслях за два года и ремонт 14 тыс. км дорог. Однако не достигнуты целевые показатели по смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, указал глава государства.

Косность финансирования

Механизм финансирования нацпроектов отличает негибкость, а иногда и косность, констатировал Путин. На реализацию нацпроектов в 2019 году из федерального бюджета направлено 1,7 трлн руб., но осваиваются они «неритмично, смещаются на конец года», отметил президент, причем с внедрением «электронного бюджета» проблемы никуда не ушли.

Кассовое исполнение нацпроектов на конец ноября составило 74,8%, сообщил президент. «Одно из ключевых направлений, которое является чуть ли не основным, во всяком случае чрезвычайно важным, — «Цифровая экономика» — кассовое исполнение вообще 27,3%, а по нацпроекту «Экология» — 39,8%», — привел он цифры.

Жесткий комментарий президента в отношении механики исполнения нацпроектов приведет к тому, что в следующем году правительство постарается на 100% потратить запланированные на нацпроекты деньги, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Однако будет ли это означать экономический рост — вопрос открытый», — сказала она.

Экономисты Всемирного банка ожидают, что вклад нацпроектов в рост ВВП составит 0,1 п.п. в 2020 году с увеличением лишь до 0,2–0,3 п.п. в 2021–2022 годах за счет того, что негативный эффект от повышения НДС будет сходить на нет, а объекты инфраструктуры будут постепенно вводиться в эксплуатацию. Даже при стопроцентном и эффективном расходовании средств чистый положительный вклад в рост ВВП составит лишь 0,1 п.п. в 2020–2021 годах и 0,2 п.п. в 2022–2024 годах, приводят схожие оценки эксперты Oxford Economics.

«Фактически год упущен» Нацпроекты содержат огромный ресурс для развития российской промышленности, создания новых высокотехнологичных производств, на закупку машин и оборудования направляются триллионы рублей, заявил президент. «Поручения на этот счет давались еще в 2018 году, однако только сейчас появилось понимание, как организовать этот процесс», — отметил Путин. А из-за того что долго, «никуда не торопясь, собирались с мыслями, фактически почти год упущен». Путин потребовал принять все нормативные изменения, и в первом квартале 2020 года запустить процедуру контроля и мониторинга закупок оборудования в рамках нацпроектов, «чтобы было видно — кто, где, что, каким образом приобретает».

Слабое информирование населения

«Далеко не везде и не всегда люди чувствуют результаты реализации национальных проектов, даже там, где эти результаты по факту есть», — констатировал президент. Согласно опросу Федеральной службы охраны (ФСО), в сентябре 2019 года 30,6% респондентов вообще ничего не знали о реализации нацпроектов, а в апреле таких было 31,7%, писал РБК. «Как так может быть? Мы уж говорили, говорили на этот счет. Ну давайте просто выделим отдельные средства на информационное сопровождение», — предложил Путин.

Существуют примеры, когда принятые решения приходилось пересматривать только потому, что их суть, смысл и пользу гражданам вообще не объясняли, а если люди спрашивали, то практически ответов не получали, констатировал глава государства. «Имею в виду прежде всего ситуацию с оборотом отходов», — конкретизировал президент.

Людям все равно, «какие мы приняли законы, нормативы, создали опять какие-то организации». «Им важен результат», — заключил глава государства.