Экономисты не увидели в нацпроектах причин для ускорения роста ВВП России

Источниками финансирования нацпроектов являются примерно в равной пропорции повышение ставки НДС и дополнительные госзаимствования. За счет повышения налога правительство соберет более 600 млрд руб. доходов в год, но эта мера затормозила экономику в 2019 году. По данным за девять месяцев 2019 года, поступления НДС обеспечили 57,5% ненефтегазовых доходов бюджета.
- По состоянию на начало октября в нацпроекте «Жилье и городская среда», который предусматривает увеличение жилищного строительства в полтора раза к 2024 году, потрачено 57% средств федерального бюджета, заложенных на 2019 год.
- На нацпроект «Безопасные дороги» — 56%.
- На комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — 46%.
- Всего федеральный бюджет за девять месяцев 2019 года потратил 284 млрд из 563 млрд руб., заложенных на 2019 год по этим трем капиталоемким нацпроектам, или около 50%.
- Общий уровень исполнения федеральных расходов на 12 нацпроектов и план модернизации инфраструктуры составляет 55,7% (чуть более 1 трлн руб.) к началу октября, следует из данных Казначейства.
Для оценки эффектов капитальных затрат на экономический рост Слепцова использовала фискальные мультипликаторы. Они показывают, как меняется ВВП в зависимости от увеличения госрасходов: например, если увеличение расходов на 1% ВВП коррелирует с приростом экономики на 0,5%, это значит, что мультипликатор равен 0,5.
Существует несколько оценок мультипликаторов для российских бюджетных расходов: в частности, оценки Алексея Кудрина и Александра Кнобеля (.pdf) и недавние данные департамента исследований и прогнозирования Банка России. Oxford Economics взяла медианный показатель из этих и других работ и получила мультипликатор 0,5 для капитальных инвестиций из бюджета. Мультипликатор повышения НДС — отрицательный (минус 0,75), говорилось в исследовании Банка России. Комбинируя эти показатели, Слепцова пришла к выводу, что полноценная и эффективная реализация инвестиционных нацпроектов может сама по себе увеличить рост ВВП на 0,5–0,6 п.п., но с учетом отрицательных эффектов от повышения НДС стимул для экономики сокращается до 0,1–0,2 п.п.
Если эффективность реализации нацпроектов окажется выше ожиданий, чистый вклад в рост ВВП может увеличиться до 0,4–0,5 п.п., признает эксперт, но в любом случае «национальные проекты не дадут прорыва с точки зрения российской модели роста, до тех пор пока институциональная среда продолжает сдерживать производительность, а население в трудоспособном возрасте сокращается».
Минэкономразвития ожидает, что российская экономика ускорится с 1,3–1,7% роста в 2019–2020 годах до 3,1–3,3% в 2021–2024 годах, в том числе за счет реализации нацпроектов.
Но экономические институты даже в официальных заключениях на проект бюджета 2020–2022 годов высказывают сомнения в связи с этим. В отзыве экономического факультета МГУ под руководством Александра Аузана говорится, что заложенный в приоритетных национальных проектах потенциал стимулирования экономики не превышает 0,3–0,6 п.п. дополнительного прироста ВВП в год. «Механизм реализации национальных проектов пока в полной мере не заработал и, судя по всему, дает серьезные системные сбои», — утверждают ученые МГУ.
Вклад нацпроектов в динамику экономического роста до сих пор остается неясным, указывают в Российском экономическом университете им. Плеханова. Требуются обоснованные расчеты мультипликативного эффекта по каждому нацпроекту, однако таких расчетов до сих пор нет, отмечают там.