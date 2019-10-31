Экономисты не увидели в нацпроектах причин для ускорения роста ВВП России

Национальные проекты увеличат рост российского ВВП лишь на 0,1–0,2 п.п. в предстоящие пять лет, подсчитали в Oxford Economics. Достигнуть большего помешает повысившаяся ставка НДС, при помощи которой власти финансируют нацпроекты

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Нацпроекты не разгонят российскую экономику, считают в британской консалтинговой компании Oxford Economics. Их стимулирующий эффект на ежегодный рост ВВП составит пренебрежимо малые 0,1–0,2 п.п. в предстоящие пять лет, утверждает старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова в аналитической записке, датированной 28 октября (есть в распоряжении РБК).

Выгоды уравновесятся ростом налоговой нагрузки

Слепцова акцентирует внимание на инвестиционных нацпроектах, таких как план расширения магистральной инфраструктуры, «Безопасные дороги» и «Жилье и городская среда», которые призваны ускорить экономический рост, но сомневается в стопроцентном освоении средств на них, учитывая текущие задержки в финансировании.

«Даже если темпы финансирования инвестиционных нацпроектов ускорятся драматически по сравнению с уровнями октября 2019 года и достигнут 80% к концу года, чистый эффект на ВВП 2019 года, с учетом негативного влияния повышения НДС (с 18 до 20%), предположительно, будет близок к нулю», — прогнозирует она. Если уровень освоения не превысит 80% и в последующие годы, выгоды от капиталоемких нацпроектов для краткосрочного экономического роста окажутся примерно равны потерям от повышения НДС, утверждает экономист.

В среднесрочной перспективе даже при стопроцентном и эффективном расходовании средств чистый положительный вклад в рост ВВП составит лишь 0,1 п.п. в 2020–2021 годах и 0,2 п.п. в 2022–2024 годах, констатируют авторы.