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Газета
Испанцы зачистят Калининград
Газета № 211 (3169) (2612) Бизнес,
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Испанцы зачистят Калининград
Urbaser инвестирует в строительство мусороперерабатывающего комплекса в России
Испанский оператор по обращению с отходами Urbaser совместно с РФПИ вложит 2,9 млрд руб. в комплекс сортировки мусора в Калининградской области. Это первое соглашение с иностранным инвестором с начала мусорной реформы в России
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов вложат до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области. Об этом РБК сообщил представитель РФПИ. РБК направил запрос в Urbaser.

Соглашение о привлечении российских и иностранных инвесторов в проект 25 декабря подписали министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и первый заместитель гендиректора РФПИ Тагир Ситдеков, говорится в сообщении правительства Калининградской области.

Первые западные инвесторы мусорной реформы

Строительством комплекса займется компания «Сибинвестстрой», которая 13 декабря заключила концессионное соглашение с правительством региона сроком на 25 лет. Для реализации проекта сформирован пул российских и иностранных инвесторов, в том числе РФПИ и Urbaser, каждый из них участвует в финансировании проекта в рамках своей доли собственности в компании-концессионере «Сибинвестстрой», сказал представитель РФПИ, не уточнив доли инвесторов.

По данным СПАРК, сейчас 100% «Сибинвестстроя» принадлежит Владимиру Тарасову. Но после заключения сделки новые инвесторы получат доли в этой компании.

Urbaser, которая уже работает на рынке отходов почти в 30 странах, будет отвечать за инжиниринг на стадии строительства и станет оператором комплекса после его запуска, сказал представитель РФПИ. По его словам, это первое соглашение по строительству сортировочного комплекса с начала реформы обращения с отходами, которая стартовала в России 1 января 2019 года. «Сегодняшнее соглашение расцениваю как еще один механизм [этой] реформы. Безусловно, впереди еще большая работа по развитию культуры рационального и ответственного обращения с отходами, стимулированию раздельного сбора мусора среди населения, внедрения экономики замкнутого цикла. Задачи амбициозные, но, объединив усилия, мы справимся», — отметил Кобылкин.

«Рассчитываем, что применение опыта и экспертизы Urbaser, одного из ведущих европейских операторов по обращению с ТКО, позволит создать высокопроизводительную инфраструктуру в Калининградской области», — отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев (его слова передала пресс-служба).

Еще одним участником проекта может стать Сбербанк. «Вместе с российскими инвесторами в проект будут заведены иностранные партнеры, которые смогут внедрить лучшие международные практики. Прорабатывается вопрос участия ряда российских банков, и Сбербанк подтвердил такую готовность», — отметил Ситдеков. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

70% отходов Калининградской области

Стороны планируют строительство мусоросортировочного комплекса для обработки до 350 тыс. т твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора в год, станции обработки органических отходов и полигона для размещения неутилизируемых отходов (его мощность составит не менее 150 тыс. т в год), отметил представитель РФПИ. Запуск комплекса запланирован на 2022 год.

Комплекс будет обслуживать западную часть Калининградской области — Калининград и несколько районов, где проживают более 660 тыс. человек. По данным РФПИ, на переработку будет направляться более 70% отходов области. После запуска комплекс должен обеспечивать обработку всех образующихся в Калининграде отходов и утилизацию не менее половины от этого объема, уточнил Антон Алиханов.

По словам Дмитриева, комплекс позволит не только сократить негативное воздействие на окружающую среду, но также получать вторичное сырье для различных производств, что «положительно скажется на экономике проекта». «В этом комплексе планируется отбирать полезные фракции (стекло, металл и т.д.) и отправлять их на переработку, использовать прошедшие обработку органоминеральные отходы как минимум для рекультивации полигонов и объектов накопленного экологического ущерба, а в перспективе для строительства дорог и благоустройства территорий», — добавил представитель РФПИ.

В концессионном соглашении «Сибинвестстроя» с Калининградской областью говорится, что выручка компании на четвертый год работы составит 788,7 млн руб., на 12-й год превысит 1 млрд руб., а на 25-й год достигнет 1,4 млрд руб.

Сибирская компания в Калининградской области

«Сибинвестстрой» был зарегистрирован в 2016 году в Ханты-Мансийском автономном округе, а 11 декабря 2019 года принял решение об изменении местонахождения — на поселок Большое Исаково в Гурьевском районе Калининградской области.

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: РФПИ , Калининград , мусор
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