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Киев и Донбасс пошли на предновогодний обмен
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Газета
Киев и Донбасс пошли на предновогодний обмен
Газета № 209 (3167) (2412) Политика,
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Киев и Донбасс пошли на предновогодний обмен
Трехсторонняя контактная группа согласовала условия освобождения удерживаемых лиц
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала условия освобождения и обмена пленными по формуле «все установленные на всех установленных». Обмен может пройти 29–30 декабря
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Обмен пройдет до Нового года

Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года; эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов. Впоследствии подтверждающее новость сообщение появилось на сайте ОБСЕ и в Twitter-аккаунте пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель.

«Договоренность достигнута о том, что до конца года мы обменяемся людьми. Все детали не афишируются», — заявила Кобцева РБК. «Могу сказать одно: пока нет конкретных списков», — добавила она.

По словам омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарьи Морозовой, со стороны Украины еще идет работа по подготовке окончательного списка лиц и по назначению даты обмена. Грызлов подчеркнул, что Киев дал обязательство завершить помилование и не преследовать освобождаемых лиц.

Решение было принято на видеоконференции с участием представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Москвы, Киева и ОБСЕ.

Киев дал гарантии относительно процессуальной защиты граждан, чтобы те покинули территорию Украины и их не объявляли в розыск, пояснил собеседник РБК, знакомый с ходом переговоров. Он сообщил, что для ускорения процедуры Киев и Донбасс выдадут разрешения на рассмотрение уголовных дел в отношении обмениваемых лиц без их участия, а в случае уже вынесенных обвинительных приговоров обязуются ходатайствовать перед президентом Украины о помиловании осужденных, на чем настаивала Москва. Обмен удалось согласовать, после того как представитель Украины в группе Леонид Кучма заявил, что лично включится в этот процесс и подпишет соответствующий документ, на котором будут стоять подписи и других участников, включая Россию и ОБСЕ.

По словам одного из участников переговоров, обмен состоится в последнюю неделю года, с 25 декабря. Обмен договорились провести 29-го или 30-го, уточняет второй собеседник РБК, участвовавший в обсуждении.

Видеоконференция исправила провал очных переговоров

Успешный обмен пленными до Нового года означает колоссальный пиар-эффект и рост рейтинга Владимира Зеленского, констатировал в беседе с РБК украинский политолог Вадим Карасев. Это еще одна хорошая новость после сообщения о подписании соглашения о транзите российского газа через территорию Украины. Кремль если и не подыгрывает украинскому лидеру, то идет на определенные компромиссы, считает эксперт. Ключевую роль в переговорах играл не украинский МИД под руководством министра Вадима Пристайко, который проявляет дипломатию недоверия по отношению к России, а помощник Зеленского Андрей Ермак, обращает внимание Карасев.

Необходимость провести видеоконференцию Трехсторонней группы возникла после того, как на очной встрече в Минске 18 декабря переговорщикам не удалось договориться об обмене. Самопровозглашенные республики и Москва возложили на Киев ответственность за то, что списки неделю назад не были согласованы. Украинская сторона не обеспечила «процессуальную очистку» тех, кто мог принять участие в обмене в формате «все установленные на всех установленных», говорил тогда Грызлов.

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Принципиальная договоренность провести до конца года обмен «всех установленных на всех установленных» была достигнута на саммите в «нормандском формате», который прошел 9 декабря в Париже. По итогам саммита Зеленский анонсировал возвращение 72 человек. Еще ранее собеседники РБК говорили, что обсуждается формат обмена 250 на 100 (от Киева и Донбасса) человек.

Проработан обмен должен был быть в Трехсторонней контактной группе в Минске. Сложность заключалась в том, что по каждому из участников обмена нужно выяснить, где и за что он сидит; после чего найти основания для прекращения дела, то есть «очистить людей», объяснял тогда РБК источник, знакомый с ходом переговоров с российской стороны.

Авторы: Елизавета Антонова, Полина Химшиашвили.
Теги: Украина , Донбасс , обмен
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