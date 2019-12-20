Как лягут «дорожные карты»

Смогут ли президенты России и Белоруссии договориться об углубленной интеграции

В пятницу Владимир Путин и Александр Лукашенко предпримут, возможно, последнюю в этом году попытку подписать программу интеграции двух стран. Скорее всего, им удастся договориться только о цене на газ для Минска, считают эксперты

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Последняя попытка

Последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались меньше двух недель назад, 7 декабря. Планировалось, что президенты подпишут план сближения экономик двух стран еще тогда, но этого не произошло: сторонам не удалось согласовать восемь «дорожных карт» интеграции из 31. Скорее всего, сторонам не удастся договориться и в этот раз, потому что так и не решены ключевые вопросы, считают опрошенные РБК эксперты.

Не нужно драматизировать то, что происходит на переговорах с Минском, сказал РБК собеседник с российской стороны, знакомый с содержанием переговоров. Когда год назад страны решили ускорить интеграцию, «мы поняли: за те 20 лет, что прошли с подписания договора, наши экономики так далеко ушли друг от друга, что их теперь очень сложно гармонизировать», пояснил он. Российская экономика, говорит источник РБК, стала рыночной, белорусскую такой назвать нельзя. Но в ходе интеграции Минску придется пойти по пути либерализации, резюмировал собеседник РБК.

Перспективы переговоров измеряются не численностью нерешенных проблем, а тем, будут ли на них разрешены основные противоречия, уверен белорусский политический аналитик Артем Шрайбман. «Большинство из уже согласованных «карт» — это абстрактные рыхлые документы о том, что необходимо гармонизировать законодательства и так далее, но ключевые вопросы при этом не снимаются. Эти вопросы: газ, нефть и налоги», — сказал он в разговоре с РБК.

Шрайбман отметил, что на прошедшей 19 декабря пресс-конференции Владимир Путин указал на еще одно важное противоречие в подходах к интеграции: российский лидер заявил, что для решения отдельных вопросов необходимо создание «общих наднациональных органов, контрольных и эмиссионных». Это заявление не соотносится с публичной позицией Минска, где сейчас отказываются говорить о наднациональных структурах, хотя они и предусмотрены Договором о создании Союзного государства от 1999 года.

Основополагающие решения, закрепленные договором 1999 года, так и не были реализованы, посетовал 19 декабря Путин, отвечая на вопрос корреспондента РБК на традиционной пресс-конференции. «Просто 90% не сделано по каждому из вопросов», — сказал он. Сейчас между странами созданы только единое таможенное пространство и зона свободной торговли в ЕАЭС, а также намечены контуры единого рынка ЕАЭС. Полностью же открывать свои рынки страны ЕАЭС пока не готовы, а наиболее остро эта проблема стоит на рынках нефти и газа.

Без интеграции нет дотаций

Одной из самых актуальных для Белоруссии остается цена на газ с 2020 года — действующий договор о поставках российского газа истекает 31 декабря. Сейчас Россия продает газ Белоруссии по $127 за 1 тыс. куб. м. Публично республика требовала, чтобы стоимость газа была снижена до $73 за 1 тыс. куб. м; на переговорах позиция Минска иная: переговорщики просят газ дешевле $100 за 1 тыс. куб. м, рассказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров.

Россия не будет продавать Белоруссии газ по цене на уровне $70 за 1 тыс. куб. м, как в самом дотируемом российском регионе — Смоленской области, если не удастся договориться об углублении экономической интеграции, заявил Путин. «Нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогообложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей», — обозначил позицию России президент.

Забегать вперед и начинать дотировать Белоруссию «в условиях незавершенности союзного строительства было бы ошибочно», — считает Путин. «На что мы сможем выйти, пока непонятно», — резюмировал он.

Насчет цены на газ для Белоруссии с 2020 года стороны, скорее всего, договорятся, считает Шрайбман: «В этом вопросе больше воли к компромиссу, и эта воля победит».

Проблемы сближения

Среди самых сложных вопросов — создание единых правил налогообложения. РБК писал, что именно через унификацию налоговых кодексов будет решен вопрос с компенсацией за налоговый маневр, которую требует Минск, — за счет введения обратного акциза для белорусских НПЗ. Унификация налогообложения должна быть проведена в течение 2020–2021 годов и реально заработать с 2022 года, заявил в начале декабря посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Создание единого Налогового кодекса исключено, учитывая разные масштабы государств, считает эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец. Россия будет настаивать на том, чтобы привести к общему знаменателю меры против ухода от налогов, контрабанды и отмывания средств, учитывая отсутствие границ и то, что в Белоруссии открылась первая в СНГ криптовалютная биржа, уточнил он.

«Через Белоруссию идет достаточно большой поток контрабандной продукции. Поэтому главное в повестке дня — чтобы российский бюджет не нес потери, связанные с контрабандой. В то же время Лукашенко боится потерять управление финансовыми, налоговыми и таможенными потоками в стране», — пояснил Болкунец.

Налоговые политики двух стран серьезно отличаются: в белорусской экономике развита система прямых налогов, высокий уровень поддержки, в том числе через налоговое регулирование, сельского хозяйства. В России развито косвенное налогообложение, которое больше направлено на стимулирование конкуренции и либерализацию рынка, отмечают эксперты.

Принципы налогообложения в России и Белоруссии в целом похожи, различия в деталях и терминах, сказала РБК директор департамента налогового и юридического консультирования группы по оказанию услуг в области управления налогообложением КПМГ Александра Конова. Например, в обеих странах налогоплательщик может выбрать отчетным периодом месяц или квартал, но в Белоруссии эта возможность применима к НДС. В белорусском кодексе есть определения таких понятий, как «регулярный рейс» или «управленческие услуги», которые в России регулируются отраслевым законодательством и подзаконными актами. В России больше налоговых льгот и преференций. В целом синхронизация налоговых систем выглядит реалистичной, но структура документов, вероятнее всего, претерпит большие изменения, резюмирует Конова.

Белоруссия не считает целесообразным копировать российскую систему налогового администрирования, заявила РБК заместитель министра по налогам и сборам Белоруссии Элла Селицкая. «Взять и все поменять смысла нет, когда мы видим эффект от того, что мы внедрили», — сообщила она.

Вопрос о едином эмиссионном центре и единой валюте станет последним элементом интеграции, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. У сторон есть согласие, что вопрос о единой валюте нужно ставить в последнюю очередь. Россия и Белоруссия не допустят ошибки европейских стран, которые объединили денежно-кредитную и валютную политику до сближения бюджетных систем; сначала нужно создать единое экономическое пространство, единое налоговое законодательство, единые правила игры для бизнеса и лишь затем думать о единой валюте, пояснил Орешкин.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в сентябрьском интервью РБК однозначно заявил, что создание единого эмиссионного центра на этих переговорах не обсуждается и в программу включено не будет.