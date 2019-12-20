Китайские рельсы подводят к московской реновации

Строительная компания China Railway хочет купить долю в АО «Моспроект»

Китайская China Railway заинтересовалась покупкой у Москвы почти 50% АО «Моспроект», которое проектирует дома для программы реновации. Но планы могут не реализоваться: сам город намерен передать АО городскому «Мосинжпроекту»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Инвестиционное подразделение CRCC Real Estate китайской корпорации China Railway Construction Corporation (CRCC) направило в мэрию Москвы официальные обращения, в которых выражает свою заинтересованность в покупке в порядке приватизации 49,68% акций АО «Моспроект». Копии обращений, отправленных в конце ноября и начале декабря мэру Москвы Сергею Собянину, заместителю мэра по вопросам градостроительной политики Марату Хуснуллину и руководителю департамента внешнеэкономических и международных связей столичной мэрии Сергею Черемину, есть в распоряжении РБК.

Заместитель директора департамента по зарубежному бизнесу CRCC Real Estate Иван Ван подтвердил РБК, что компания заинтересована в покупке доли в «Моспроекте». Интерес со стороны китайских инвесторов РБК подтвердил член совета директоров «Моспроекта» Алексей Шепель. В пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы не смогли уточнить, поступило ли обращение в канцелярию. РБК направил запросы в пресс-службы мэра и Cтройкомплекса столицы.

«CRCC рассматривает несколько проектов в Москве для инвестиций в качестве девелоперов. «Моспроект» — это один из вариантов, который мы рассматриваем», — пояснил Ван. Он напомнил, что CRCC и мэрия Москвы подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому компания будет вместе с городом развивать в том числе инвестиционные проекты. «Моспроект» — это один из старинных проектных институтов с историей, опытом, у которого есть будущее», — считает Ван. Он уточнил, что при покупке доли в проектной компании CRCC планирует продолжать развивать участие «Моспроекта» в проектировании домов для программы реновации в Москве.

Предмет сделки

Основная деятельность «Моспроекта» — это проектные работы как по госзаказам, так и для частных структур. В 2018 году компания дорабатывала проектную документацию для жилых домов по программе реновации в Москве, проектировала объекты образования, больницы и православные храмы, указано в ее годовом отчете.

Выручка компании за прошлый год составила 470,7 млн руб., что на 44,45% ниже, чем планировалось получить, свидетельствует отчет. Отставание от плана объясняется тем, что со второго полугодия прошлого года «Моспроект» не мог участвовать в конкурсах Фонда реновации из-за изменения требований к участникам. По новым правилам для участия в конкурсах фонда подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий и СРО в области строительства, а «Моспроект» этим требованиям не соответствовал.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, исходя из финансовых показателей за 2018 год (с учетом доходов от контрактов и арендных платежей), оценил компанию в 0,89–1,22 млрд руб. Но если подсчитывать ее стоимость на основе данных за первый квартал 2019 года, когда финансовые показатели компании еще больше ухудшились, то оценка будет ниже — от 610 млн до 760 млн руб., утверждает Коренев. «Моспроекту» также принадлежит несколько зданий и помещений общей площадью 24 тыс. кв. м в районе Триумфальной площади в Москве — их компания сдает в аренду, в частности, структурам города. По оценке управляющего партнера компании ILM Андрея Лукашева, отдельно стоимость этой недвижимости может составить около 2,4 млрд руб. По оценке Cushman & Wakefield, стоимость здания может достигать 3–3,6 млрд руб. Рыночная ставка аренды офисных помещений в зданиях, по оценке ILM и Cushman & Wakefield, — 20–25 тыс. руб. за 1 кв. м.

По словам Алексея Шепеля, привлечение партнера поможет усилить позиции компании и даст возможность участвовать в конкурсах Фонда реновации. «Если CRCC Real Estate купит пакет акций компании, то мы сможем выходить на конкурсы совместно с «СиАрСиСи Рус» («дочка» китайской корпорации. — РБК), которая занимается строительством метро в Москве. Такая группа сможет эффективно участвовать в конкурсах на реновацию, связанных как с проектированием, так и со стройкой», — сообщил он. Сам Шепель курировал направление реновации еще в начале 2000-х, когда был начальником управления градостроительных программ жилищной политики Стройкомплекса Москвы и советником тогдашнего куратора московских строек Владимира Ресина. Шепель также возглавляет девелоперскую S.Holding, которая заявила об интересе к участию в программе реновации.

Что известно про инвестора CRCC — одна из крупнейших корпораций не только в Китае, но и в мире. В 2019 году она заняла 59-е место в списке крупнейших мировых компаний Fortune Global 500. Входит в список Fortune Global 500 восьмой год. Выручка CRCC составляет $110 млрд, прибыль — $1,2 млрд. Корпорация через дочернее ООО «СиАрСиСи Рус» с 2017 года участвует в строительстве метро в Москве совместно с «Мосинжпроектом», а после 2022 года рассчитывает вместе с ним создать совместное предприятие по строительству метро в других странах. Кроме подрядов CRCC в России готова участвовать и как инвестор — делать это планируется через CRCC Real Estate. «В целом у нас есть разные предложения — с нашей стороны, со стороны города, со стороны сторонних организаций. Мы все эти предложения рассматриваем и не исключаем какой-то вариант», — пояснил Ван. Среди других проектов, по которым CRCC ведет переговоры, он назвал строительство недвижимости в Коммунарке в Новой Москве. CRCC уже участвует в строительстве транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект» — 40% в проекте принадлежит «СиАрСиСи Рус».

Особенность сделки

Планам китайской корпорации может помешать позиция города. Акции «Моспроекта», на которые претендует CRCC, находятся на балансе департамента городского имущества (ДГИ) и включены в план приватизации имущества Москвы до конца 2019 года.

«В настоящий момент принято решение приватизировать городской пакет акций путем внесения в уставный капитал АО «Мосинжпроект», — сообщили РБК в пресс-службе ДГИ, не уточнив, когда было принято это решение. «Мосинжпроект» на 100% принадлежит городу. Приватизацию городского пакета акций планируется завершить в январе 2020 года, сообщили в департаменте: такой механизм «позволит консолидировать активы, которые будут направлены на реализацию городских проектов и задач в области градостроительной политики».

В обращении CRCC Real Estate, адресованном Хуснуллину, указано, что 22,5% акций «Моспроекта» уже находятся в управлении «Мосинжпроекта», это подтверждает и Шепель, который выступает против передачи акций города «Мосинжпроекту». Семье Шепеля с 2017 года принадлежат 18,06% «Моспроекта», еще 9,5% акций — у бывших сотрудников компании.

По словам Шепеля, идея провести приватизацию через внесение акций в капитал «Мосинжпроекта» обсуждалась около года назад. Но он уверен, что решение должно быть изменено в пользу проведения конкурса. «Внесение акций в уставный капитал «Мосинжпроекта» было актуально, когда не было других желающих купить этот пакет. Сейчас же, когда есть серьезные претенденты на покупку акций, проводить такую формальную приватизацию неправильно. Если она состоится, мы будем ее оспаривать», — аргументирует Шепель.

Как правило, внесение акций акционерного общества в уставный капитал другой компании не требует согласия других акционеров, поскольку не происходит купли-продажи акций, сообщил гендиректор юридического бюро «Павда и Эпштейн» Павел Герасимов. С точки зрения процедуры приватизации такой способ возможен, отмечает управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. «Формально — это приватизация, хотя контроль, судя по всему, остается у города», — говорит Водолагин, отмечая, что оспорить такой механизм будет сложно.

Шепель утверждает, что именно он был инициатором приглашения CRCC Real Estate к участию в приватизации «Моспроекта». «Я начал искать стратегического партнера для «Моспроекта», и такой партнер нашелся», — отметил он, пояснив, что он обратился к потенциальным инвесторам в октябре, после чего начались переговоры.

В рамках потенциальной сделки с китайцами семья Шепеля готова продать и часть своего пакета — 8% акций, чтобы корпорация получила контрольный пакет в «Моспроекте». В обращении CRCC Real Estate Хуснуллину указано, что корпорации поступило «предложение о продаже 18% акций от третьего крупного миноритарного акционера». «Хочу оставить 10% для участия в совете директоров. Им нужен будет профессионал несколько лет, пока они войдут в рынок, потом можем и 10% тоже продать, после увеличения общими усилиями капитализации «Моспроекта», — уточнил он.

В «Мосинжпроекте» не ответили на запрос РБК.