Трубный глаз

Минпромторг выявил серые схемы на рынке вторичных комплектующих для нефте- и газопроводов

Многомиллиардный рынок изношенных труб строится на многоступенчатых серых схемах, считают в Минпромторге. Трубы могут продаваться в 10 раз дешевле металлолома. Продавцы отреставрированных труб называют сравнение цен некорректным

Фото: Андрей Пронин / ТАСС

Какие нарушения выявил Минпромторг

Минпромторг в октябре 2019 года направил в госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции доклад по результатам анализа схем продажи отработанных стальных труб нефте- и газопроводов, а также с итогом проверок площадок, где такие трубы реставрируются. У РБК есть копия доклада, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Как сказано в докладе, ежегодно в России образуется более 1 млн т изношенных труб, 15% из которых нефтегазовые компании и «Транснефть» используют для собственных нужд, в основном в строительстве. Около 850 тыс. т таких труб (85%) продаются на конкурсах или же единственному покупателю «с непрозрачными условиями» от 1 тыс. до 4 тыс. руб. за тонну при средней цене лома — 15 тыс. руб. за тонну в 2017 году, указано в документе.

Как рассказал РБК топ-менеджер компании, покупающей трубный лом у нефтяников, в 2018 году цена такого лома на рынке доходила до 18 тыс. руб. за тонну. «Транснефть» продает 100% демонтированных труб в адрес ООО «Магма». При этом средняя цена одной тонны не превышала 1,25 тыс. руб., указано в докладе Минпромторга. Дочерние структуры ЛУКОЙЛа продавали трубы по ценам от 890 до 5,4 тыс. руб. за тонну, сообщил РБК федеральный чиновник, знакомый с данными ЛУКОЙЛа, которые компания прислала в Минпромторг.

«Анализ показал, что после несложных технологических операций, затраты на которые не превышают 5 тыс. руб., демонтированные трубы реализуются по цене 30 тыс. руб. за тонну, а в некоторых случаях реализуются под видом «новых» труб с поддельным сертификатом известных заводов с ценой на уровне 45 тыс. руб.», — указано в докладе Минпромторга.

Под ценами продажи бывших в употреблении труб, указанными в докладе Минпромторга, подразумевается стоимость труб при их покупке прямо в траншее без учета стоимости демонтажа, и поэтому сравнивать их с ценами на рынке лома некорректно, сказал РБК топ-менеджер крупной компании по рекультивации. «Покупатель самостоятельно оплачивает демонтаж и вывоз такой продукции, хранение, вкладывает в ее очистку и обработку», — сказал он. По его словам, цены на лом черных металлов даны в своих пиковых значениях, причем при покупке лома на конкретных площадках в этих ценах уже учтены расходы на очистку материала от примесей, утилизацию отходов. В течение года цены на лом металлов волатильны и колеблются от 9 тыс. до 18 тыс. за тонну, что несет риски для бизнеса по реставрации труб, добавил собеседник РБК.

Собеседник в другой компании по реставрации труб отмечает, что рыночные цены на трубы в траншее сегодня составляют не менее 5 тыс. руб. за тонну, а цена уже демонтированных труб на конкурсах доходит до 15–20 тыс. руб. за тонну.

Почему ведомство пожаловалось в ФНС

«Транснефть» до сих пор судится из-за поставки бывших в употреблении труб для строительства нефтеналивного терминала в Усть-Луге с ущербом более 3 млрд руб., а «Газпром» был вынужден демонтировать газопровод в Солнечногорском районе, построенный из реставрированных труб, поставленных под видом новых, говорится в докладе Минпромторга.

Согласно документу Минпромторг рекомендовал провести проверку схем реализации демонтированных «Транснефтью» труб единственному покупателю — ООО «Магма», а также компаний, реставрирующих ветхие трубы, с участием Федеральной налоговой службы, прокуратуры и УБЭП МВД (теперь эта служба называется Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции).

«Организации, специализирующиеся на реставрации б/у труб, используют в своей деятельности различные схемы ухода от налогов через фиктивные сделки, фирмы-однодневки, транзитные организации, многоступенчатые серые схемы. Минпромторг направил в ФНС обращение с предложением провести налоговые проверки в отношении таких организаций в целях контроля соблюдения действующего налогового законодательства», — передал РБК через пресс-службу замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. На вопрос о проверке схем реализации труб «Транснефти» он не ответил.

Евтухов отметил, что после проработки вопроса с ключевыми ведомствами целесообразно рассмотреть вопрос усиления контроля за компаниями, вовлеченными в оборот бывших в употреблении труб, на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в первой половине 2020 года.

Как сообщил РБК официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, цены для реализации лома черных металлов (в виде недемонтированных участков трубопроводов) рассчитывают независимые оценщики с учетом среднерыночных цен на лом в регионах. Цена бывших в употреблении труб 1–2 тыс. руб. за тонну рассчитывается с учетом затрат, которые несет покупатель для приведения их в состояние лома черных металлов. Сюда входят стоимость очистки от нефтешламов и изоляции, демонтаж, резка, услуги грузчиков и перевозки, хранения и т.д. В ценах лома и отходов черных металлов (демонтированных труб) на складе учтены затраты на землеотвод, рекультивацию нарушенных земель и прочее.

«Транснефть» в 2018 году продала 51,25 тыс. т демонтированных труб по цене 5 тыс. руб. за тонну и 208,8 тыс. т недемонтированных труб по цене 386,7 руб. за тонну. В 2019 году будет продано 11,6 тыс. т демонтированных труб по 8 тыс. за тонну, 252,7 тыс. т недемонтированных труб по цене 768,7 руб. за тонну, приводит данные компания. До 2015 года утилизация труб для «Транснефти» была во многих случаях затратна, ей приходилось самостоятельно оплачивать работы по демонтажу труб. После перехода на нынешнюю схему утилизация лома металлов приносит доход, при этом гарантируется невозможность так называемой реставрации труб и их повторного использования.

Представитель ФНС отказался от комментариев, в пресс-службе ЛУКОЙЛа не ответили на вопросы. РБК направил запрос в пресс-центр МВД.

Как навести порядок на рынке труб

Руководители пяти крупнейших нефтяных компаний в апреле пожаловались премьер-министру Дмитрию Медведеву на невозможность повторно использовать нефтегазовые трубы в строительстве после вступления в силу правил, согласно которым трубы после демонтажа следует считать отходами IV класса и получать лицензию на работу с ними. Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и «Татнефти» Наиль Маганов.

Росприроднадзор провел в 2018–2019 годах 186 проверок по соблюдению законодательства в области обращения с отходами производства и потребления в отношении 146 организаций, связанных с оборотом бывших в употреблении труб, указано в докладе Минпромторга. По итогам этих проверок возбуждено 27 административных дел, начислено штрафов на 968 тыс. руб. Эти цифры РБК подтвердил представитель Росприроднадзора. По его словам, в числе выявленных нарушений — хранение радиоактивных отработанных труб, загрязнение почвы радиоактивными отходами в результате деятельности по обжигу и механической чистке отработанных труб, а также загрязнение воздуха вредными выбросами.

«Утилизация более 1 млн т отработанных труб приводит к образованию 27 тыс. т изоляции и нефтешламов. При термической обработке этого объема в воздух и почву попадают вредные выбросы от диоксинов и кислот до радиации», — сообщил РБК бывший генеральный директор и совладелец компании «ТрансЛомПереработка» Марат Галиев.

По итогам проверок Росприроднадзора было закрыто 30 площадок с выручкой более 5 млрд руб. в год, которые вели работу незаконно, рассказал РБК глава Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев. По его данным, после ужесточения требований к соблюдению законодательства на рынке реновации труб объем контрафакта и фальсификата трубной продукции сократился с 40 млрд до 20–25 млрд руб. в год в течение последних двух лет. Это всего 6% от общего оборота труб в стране против 10% в 2017 году.

Для упорядочения рынка труб выдвигаются следующие предложения.