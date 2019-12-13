Акционеры «Газпрома» обретут свою половину

Почему самая дорогая компания в России меняет дивидендную политику

«Газпром» планирует направлять на дивиденды 50% чистой прибыли — втрое больше, чем средние выплаты за последние 10 лет. От этого выиграют не только государство, но и частные инвесторы, включая неизвестных покупателей 6,5% акций

Алексей Миллер (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Как изменятся дивиденды компании

«Газпром» в течение трех лет увеличит размер дивидендов до 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Такой проект дивидендной политики в четверг, 12 декабря, одобрило правление «Газпрома», теперь документ должен утвердить совет директоров, сообщила госкомпания.

По итогам 2019 года «Газпром» планирует выплатить акционерам не менее 30% прибыли, по итогам 2020 года — не менее 40%, по итогам 2021-го и в последующие годы — 50%. После сообщения о решении правления акции компании на Мосбирже выросли почти на 3%, несмотря на то что одобрение новой дивидендной политики было ожидаемо. К вечеру рост скорректировался до 1,4%. Капитализация «Газпрома» — самой дорогой компании в России — составила 5,9 трлн руб.

«Газпром» может скорректировать чистую прибыль по МСФО на ряд неденежных статей, а также уменьшить размер дивидендов в случае, если долговая нагрузка превысит 2,5 показателя EBITDA, сообщила монополия. В ближайшие несколько лет долг к EBITDA «Газпрома» вряд ли превысит 1,5, а скорее всего, будет ниже, так что риск ограничений дивидендных выплат не кажется значительным, говорит старший директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

До сих пор госкомпания рассчитывала дивиденды от чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), и в последние десять лет, они, как правило, составляли 25–45% от ее размера, хотя иногда могли вырасти до 90% (в 2015 году) или до 190% (в 2018 году). Но прибыль по стандартам РСБУ намного меньше аналогичного показателя по МСФО, так как не учитывает доходы дочерних компаний «Газпрома». В результате средние выплаты от прибыли по МСФО за тот же период составили всего 17% (не считая 2015 года, когда «Газпром» отразил в отчетности рекордно низкую прибыль).

Почему «Газпром» увеличивает дивиденды

На выплате госкомпаниями в виде дивидендов 50% прибыли по МСФО традиционно настаивает Минфин. Государство получает чуть более половины дивидендов «Газпрома»: его доля составляет 50,23%, остальные акции — у частных инвесторов. Компания стала менять подход к дивидендам только в середине этого года. В 2016 году монополия заморозила рост выплат на три года из-за предстоящих высоких капитальных вложений: «Газпром» строил газопровод «Сила Сибири» в Китай, «Турецкий поток» и подходы к «Северному потоку-2» в Европу, вспоминает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но в мае 2019 года «Газпром» неожиданно разморозил выплаты, увеличив их вдвое, до 393 млрд руб. (26% чистой прибыли по МСФО), по сравнению с прошлым годом. Это объяснялось неожиданно хорошими финансовыми результатами: чистая прибыль компании за 2018 год выросла вдвое, до 1,5 трлн руб., указывает Полищук.

В последние пять лет выплаты акционерам не коррелировали с динамикой чистой прибыли, следует из отчетов «Газпрома». Решение об изменении дивидендной политики появилось после смены большинства членов правления монополии. Весной своих постов лишились зампреды правления Александр Медведев и Валерий Голубев, а также куратор финансов в «Газпроме» Андрей Круглов, которого сменил Фамил Садыгов, пришедший из Газпромбанка.

В мае, сразу после решения о выплате высоких дивидендов, акции «Газпрома» обновили исторический максимум 2011 года и уже не прекращали рост на фоне хороших новостей для инвесторов. Тогда же Садыгов объявил, что «Газпром» готовит новую дивидендную политику, в рамках которой выплаты будут не ниже 27% от чистой прибыли по МСФО, а максимальной планкой станет 50%.

В июле и ноябре «Газпром» продал через Мосбиржу два пакета собственных акций (2,93 и 3,59%) общей стоимостью 327 млрд руб. покупателям, имена которых не раскрыл. Продажа поддержала стоимость акций: рынок посчитал, что появление нового дружественного крупного акционера приведет к дальнейшему росту дивидендов, объясняли РБК эксперты.

Как вырастет доходность акций

В 2017 году, до высоких финансовых показателей и обещаний об изменении дивидендной политики, доходность по акциям «Газпрома» составляла 5–5,5%, то есть немного ниже среднего показателя по отрасли, говорит Полищук. В 2020 году с учетом новой дивидендной политики монополия может выплатить 440 млрд руб. дивидендов, а дивидендная доходность вырастет до 7,4%, указывает он.

Для инвесторов, которые купили акции по текущей цене, в 2022 году дивидендная доходность составит уже 12%, если чистая прибыль «Газпрома» не изменится, подсчитал Полищук. Для будущих покупателей акций «Газпрома» этот показатель будет ниже, так как цены на бумаги монополии с большой долей вероятности продолжат рост, заключает он.

К началу декабря 2019 года из десяти аналитиков, чьи отчеты изучил «Интерфакс», трое прогнозировали падение акций от 3 до 31%, шестеро — рост от 2 до 37%, «ВТБ Капитал» посчитал, что стоимость бумаг не изменится.

С начала года цена акции «Газпрома» выросла со 154,1 до 250,5 руб. за бумагу, следует из данных Мосбиржи.