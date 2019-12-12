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Белорусский олигарх продаст Украине российский уголь
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Газета
Белорусский олигарх продаст Украине российский уголь
Газета № 201 (3159) (1212) Бизнес,
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Белорусский олигарх продаст Украине российский уголь
В схеме поставок топлива Киеву появился посредник — компания NT Marine
NT Marine, близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, получила квоты на поставку более 600 тыс. т российского угля на Украину. Ранее уголь из России продавали сами производители, получая разрешения Минэкономразвития
Добыча угля на угольном разрезе компании «Кузбассразрезуголь» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Кто стал посредником при поставках

Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года. Это следует из данных об объеме квот, которые Минэкономразвития согласовывает с грузоотправителями. Копию списка квот РБК предоставил источник, близкий к одной из российских угольных компаний, и подтвердил источник в другой.

В списке квот на ноябрь, копия которого также есть у РБК, NT Marine не фигурировала, а квоты на поставки угля и кокса небольшими объемами были распределены между российскими производителями, включая «Кузбассразрезуголь» Андрея Бокарева и Искандера Махмудова, Evraz Романа Абрамовича и партнеров, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова.

По данным эстонского реестра, владельцем NT Marine является Алексей Чулец, который вместе с российским партнером владел Северным портом Палдиски в Эстонии. Согласно базе данных СПАРК, у NT Marine есть российская «дочка» «Юларус», которая занимается торговлей топливом. РБК направил запрос в эти компании.

NT Marine занимается перевозкой нефти и угля на Украину и входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья, сообщили РБК три источника в крупных угольных компаниях России и угольный трейдер, специализирующийся на странах СНГ. Это подтвердил глава украинского Независимого союза горняков и депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Михаил Волынец. Источник в одной из крупных российских угольных компаний сообщил РБК, что контракт на поставку угля она заключила не с NT Marine, а с другой компанией Воробья, «Интерсервисом», которая является крупнейшим частным нефтетрейдером в Белоруссии.

«РЖД выполняет заявки на перевозку угля в основном только этой компании — NT Marine AS. Она связана с интересами Николая Воробья, белорусского олигарха», — заявил Волынец, по данным которого Воробей поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком.

По его словам, NT Marine будет поставлять на Украину около 500 тыс. т угля разных марок, включая антрацит, в месяц. «Зарабатывать она будет так: цена тонны угля на станции потребителя плюс $10», — пояснил Волынец.

По данным списка квот на ноябрь и декабрь, Россия поставляет на предприятия Украины 1,2–1,3 млн т угля и кокса в месяц. При текущих ценах на уголь ($85–100 за т) выручка NT Marine в случае поставок российского угля в течение года может составить $50 млн, а доналоговая прибыль EBITDA — $5–8 млн при 10–15% рентабельности, подсчитал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

Представители Минэкономразвития, аппарата вице-премьера Дмитрия Козака (курирует вопросы топливно-энергетического комплекса в правительстве), Минэнерго и РЖД не ответили на запросы РБК. С Воробьем связаться не удалось.

Почему Киев не закупает уголь напрямую

Волынец напомнил, что украинские компании не могут покупать российский уголь напрямую: с 1 июня 2019 года вывоз из России угля и нефтепродуктов на территорию Украины осуществляется на основании разрешений, выдаваемых Минэкономразвития (квот). Это ответные санкции на решение Украины ограничить импорт российских товаров. Согласно списку квот на декабрь, с которым ознакомился РБК, NT Marine получила право на перевозку коксующегося угля Evraz, «Талтэка» (владеет угольной компанией «Северный Кузбасс»), «Кузбассразрезугля» и «Северстали» на Авдеевский коксохимический завод, входящий в «Метинвест» Рината Ахметова, а также антрацита с предприятий Ростовской области (конечный покупатель в документах не указан).

По данным украинской Государственной службы статистики, в 2018 году Украина импортировала из России 15 млн т угля на $1,8 млрд. Россия, крупнейший поставщик угля на Украину, в 2018 году обеспечила 70% его импорта.

По информации угольного трейдера, специализирующегося на странах СНГ, украинские предприятия пока не покупают уголь у NT Marine, так как ждут результатов первых очных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые состоялись в Париже в понедельник, 9 декабря, в рамках саммита «нормандской четверки». Они надеются на нормализацию отношений, что позволит закупать российский уголь без посредников, поясняет собеседник РБК.

Представитель «Метинвеста» отказался от комментариев.

Как Белоруссия оказалась в схеме поставок

Около половины украинских тепловых электростанций (ТЭС) работают в основном на антраците, который исторически поставлялся с шахт на востоке Украины. Но из-за войны в Донбассе, начавшейся в 2014 году, эти шахты перешли под контроль властей самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР.

После того как ДТЭК Рината Ахметова в марте 2017 года заявила о потере контроля над 11 предприятиями в ДНР и ЛНР, Киев стал считать экспорт угля, добываемого на территории этих республик, незаконным. В связи с этим Украина оказалась вынуждена искать замену в других странах, например в США и ЮАР, еще одним поставщиком угля оказалась Россия.

В феврале 2019 источники РБК рассказали, что российский уголь попадает на Украину через Белоруссию, которая сама его не добывает. Как следует из данных Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат), экспорт начался в конце 2018 года, и в январе—сентябре 2019 года Белоруссия экспортировала на Украину 2,2 млн т, 91% всего импортированного Белоруссией угля, около 3 млн т ввезли из России, часть этого топлива Минск использует для собственных нужд.

Николаю Воробью в Белоруссии принадлежит крупнейший частный нефтетрейдер «Интерсервис». По данным местных СМИ, его партнер по бизнесу — украинский политик Виктор Медведчук, который является кумом президента Владимира Путина и выступает за восстановление экономических отношений между Россией и Украиной. «Интерсервис» в 2016 году поставлял на Украину из Белоруссии дизель российского производства. Входящий в «Интерсервис» Нефтебитумный завод в начале 2019 года приобрел контрольный пакет в украинском нефтепродуктопроводе «Прикарпатзападтранс», который ранее принадлежал «Транснефти». «Мы намерены предоставлять услуги по транспортировке нефтепродуктов из экспортного ресурса белорусских НПЗ, и в первую очередь Мозырского НПЗ, который имеет непосредственный выход в трубопроводную систему с возможностью дальнейшей транспортировки в системе «Прикарпатзападтранс», а это поставки в Украину и возможность транзита в другие страны Европы», — говорил Воробей в интервью белорусскому изданию Tut.by.

Нефтебитумный завод в прошлом году участвовал в приватизации одной из крупнейших на Украине энергогенерирующих компаний «Центрэнерго», в которую входит три ТЭС, но конкурс в итоге признали несостоявшимся. Воробью также принадлежат логистический оператор «Бремино групп», Абсолют Банк, недвижимость и охотничье хозяйство в Белоруссии. Он занимает 17-ю строчку в списке самых успешных и влиятельных бизнесменов Белоруссии за 2018 год.

РБК направил запрос в «Интерсервис».

Авторы: Светлана Бурмистрова, Елизавета Антонова.
Теги: Уголь
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