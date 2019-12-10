Микрозаймы пошли в растяжку

ОКБ представило квартальные данные о рынке краткосрочных кредитов

Клиенты микрофинансовых организаций стали реже брать кредиты на короткие сроки. После ограничения с 1 июля ставок уровнем 1% в день россияне могут себе позволить растянуть заем, МФО удлинение срока в новых условиях также выгодно

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Число выданных займов «до зарплаты» сроком на семь дней в третьем квартале 2019 года резко сократилось — на 20% по сравнению со вторым кварталом, до 181 тыс., следует из подсчетов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое входит в тройку крупнейших на российском рынке (данные есть у РБК). Во втором квартале снижение по сравнению с предыдущим составляло 6%, до этого выдачи росли в течение полугода.

Сокращение недельных займов происходит на фоне ужесточения требований законодательства — введения запрета для микрофинансовых организаций с 1 июля устанавливать процентные ставки выше 1% в день и взыскивать с должников переплату, превышающую размер ссуды более чем в два раза. С 1 января по 1 июля 2019 года в России ежедневная максимальная ставка ограничивалась уровнем 1,5%. С 2020 года рынок ждет еще одно ужесточение: процентные платежи не должны будут превышать «тело» займа более чем в 1,5 раза.

Удлинение сроков кредитования признают и участники рынка. По данным МФК «Займер» (входит в топ-3 в России), в третьем квартале доля договоров, которые заключаются на неделю, упала на 18% по сравнению с предыдущим. Средняя длительность ссуд в сегменте PDL (pay day loans, займы до зарплаты; к этой категории относятся ссуды на сумму до 30 тыс. руб. сроком до 30 дней) достигла 20 дней, хотя в конце 2018 года составляла 17 дней, сообщили РБК в компании. Тенденцию подтверждают другие крупные игроки, профильная СРО «МиР», а также БКИ «Эквифакс». Национальное бюро кредитных историй, которое также входит в тройку крупнейших БКИ, не зафиксировало удлинения сроков займов в сегменте PDL, сообщил его представитель.

Темпы сокращения недельных ссуд обгоняют снижение в сегменте PDL в целом: всего микрофинансовые компании выдали 1 млн займов «до зарплаты» в третьем квартале, что на 10% меньше результатов второго, следует из данных ОКБ.

Почему россияне оттягивают погашение долгов

Поведение заемщиков — следствие регуляторных изменений, считают в МФК «Займер». «Из-за низкой ставки процесс начисления процентов кредитором уже не столь интенсивен, задолженность по полученному микрозайму растет относительно медленно, поэтому заемщики откладывают выплату в рамках договора на максимально допустимый срок», — отмечает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров.

«Клиенты за ту же стоимость могут пользоваться займом в два раза дольше, что они и делают», — утверждает операционный директор группы компаний Eqvanta (в состав входят МФК «Турбозайм» и МФК «Быстроденьги») Сергей Весовщук.

Сроки договоров увеличиваются не только из-за заемщиков, сообщил гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко: «Если ранее в большинстве компаний можно было взять заем от одного-двух дней, то сейчас значительная часть игроков увеличила изначальное количество дней для получения займа. Например, можно получить заем минимум от десяти дней».

Многие компании, которые специализировались на PDL-сегменте, сейчас занимаются диверсификацией портфеля, замечает директор СРО «МиР» Елена Стратьева. «Разумеется, это процесс не минутный, а постепенный. В целом на рынке в 2019 году наблюдается сокращение «границ» по суммам и срокам займов между PDL- и IL-сегментами (среднесрочные микрозаймы. — РБК)», — поясняет она.

Удлинение сроков займов «до зарплаты» также может быть связано с кредитной политикой МФО, считает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин: «Компании стараются всячески снизить долговую нагрузку на клиентов для снижения собственных рисков за счет некоторого увеличения срока кредитования».

ЦБ пока не опубликовал детальную статистику рынка МФО за третий квартал. Объем PDL-ссуд уже начал падать, говорил в интервью ТАСС зампред регулятора Владимир Чистюхин. По его словам, в третьем квартале объем займов «до зарплаты» сократился на 13,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Как МФО адаптируются к новым требованиям

Поведение заемщиков [в части удлинения сроков кредитов] помогло компаниям адаптироваться к более жестким требованиям ЦБ в сегменте PDL, говорится в исследовании МФК «Займер» (есть у РБК). В третьем квартале компании увеличили объем начисленных процентов на 7% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Сравнение показательно, поскольку в тот период максимальная допустимая ставка по займам «до зарплаты» составляла 1,5% в день, пояснили в компании. В выборку попала 21 МФК с совокупным портфелем 18,4 млрд руб.

Говорить, что снижение ставок компенсировалось увеличением сроков займов, нельзя, считает Весовщук из Eqvanta. «С каждым кварталом объем начисленных процентов по PDL все же падает даже с учетом компенсационного эффекта. Полная компенсация и даже возможности дополнительного дохода происходят при предложении клиенту еще более длинных и дешевых продуктов со сроком более трех месяцев», — подчеркивает он.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев не считает тренд на увеличение сроков микрозаймов устойчивым. По его словам, данных о поведении участников рынка еще недостаточно. «Многие компании в третьем квартале 2019 года тестировали свои модели, пытаясь найти оптимальное соотношение по срочности, суммам и категории заемщиков», — полагает аналитик.

Предложенная ЦБ альтернатива займам «до зарплаты» — так называемый специальный продукт — не пользуется популярностью у МФО, указывает руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. «Полагаем, что МФО могут стараться избегать этого продукта, из-за чего средние сроки займа «до зарплаты» будут двигаться в сторону удлинения свыше 30 дней».