Микрозаймы пошли в растяжку

Число выданных займов «до зарплаты» сроком на семь дней в третьем квартале 2019 года резко сократилось — на 20% по сравнению со вторым кварталом, до 181 тыс., следует из подсчетов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое входит в тройку крупнейших на российском рынке (данные есть у РБК). Во втором квартале снижение по сравнению с предыдущим составляло 6%, до этого выдачи росли в течение полугода.
Сокращение недельных займов происходит на фоне ужесточения требований законодательства — введения запрета для микрофинансовых организаций с 1 июля устанавливать процентные ставки выше 1% в день и взыскивать с должников переплату, превышающую размер ссуды более чем в два раза. С 1 января по 1 июля 2019 года в России ежедневная максимальная ставка ограничивалась уровнем 1,5%. С 2020 года рынок ждет еще одно ужесточение: процентные платежи не должны будут превышать «тело» займа более чем в 1,5 раза.
Удлинение сроков кредитования признают и участники рынка. По данным МФК «Займер» (входит в топ-3 в России), в третьем квартале доля договоров, которые заключаются на неделю, упала на 18% по сравнению с предыдущим. Средняя длительность ссуд в сегменте PDL (pay day loans, займы до зарплаты; к этой категории относятся ссуды на сумму до 30 тыс. руб. сроком до 30 дней) достигла 20 дней, хотя в конце 2018 года составляла 17 дней, сообщили РБК в компании. Тенденцию подтверждают другие крупные игроки, профильная СРО «МиР», а также БКИ «Эквифакс». Национальное бюро кредитных историй, которое также входит в тройку крупнейших БКИ, не зафиксировало удлинения сроков займов в сегменте PDL, сообщил его представитель.
Темпы сокращения недельных ссуд обгоняют снижение в сегменте PDL в целом: всего микрофинансовые компании выдали 1 млн займов «до зарплаты» в третьем квартале, что на 10% меньше результатов второго, следует из данных ОКБ.
Почему россияне оттягивают погашение долгов
- Поведение заемщиков — следствие регуляторных изменений, считают в МФК «Займер». «Из-за низкой ставки процесс начисления процентов кредитором уже не столь интенсивен, задолженность по полученному микрозайму растет относительно медленно, поэтому заемщики откладывают выплату в рамках договора на максимально допустимый срок», — отмечает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров.
- «Клиенты за ту же стоимость могут пользоваться займом в два раза дольше, что они и делают», — утверждает операционный директор группы компаний Eqvanta (в состав входят МФК «Турбозайм» и МФК «Быстроденьги») Сергей Весовщук.
- Сроки договоров увеличиваются не только из-за заемщиков, сообщил гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко: «Если ранее в большинстве компаний можно было взять заем от одного-двух дней, то сейчас значительная часть игроков увеличила изначальное количество дней для получения займа. Например, можно получить заем минимум от десяти дней».
- Многие компании, которые специализировались на PDL-сегменте, сейчас занимаются диверсификацией портфеля, замечает директор СРО «МиР» Елена Стратьева. «Разумеется, это процесс не минутный, а постепенный. В целом на рынке в 2019 году наблюдается сокращение «границ» по суммам и срокам займов между PDL- и IL-сегментами (среднесрочные микрозаймы. — РБК)», — поясняет она.
- Удлинение сроков займов «до зарплаты» также может быть связано с кредитной политикой МФО, считает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин: «Компании стараются всячески снизить долговую нагрузку на клиентов для снижения собственных рисков за счет некоторого увеличения срока кредитования».
- ЦБ пока не опубликовал детальную статистику рынка МФО за третий квартал. Объем PDL-ссуд уже начал падать, говорил в интервью ТАСС зампред регулятора Владимир Чистюхин. По его словам, в третьем квартале объем займов «до зарплаты» сократился на 13,5% по сравнению с предыдущим кварталом.
Как МФО адаптируются к новым требованиям
Поведение заемщиков [в части удлинения сроков кредитов] помогло компаниям адаптироваться к более жестким требованиям ЦБ в сегменте PDL, говорится в исследовании МФК «Займер» (есть у РБК). В третьем квартале компании увеличили объем начисленных процентов на 7% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Сравнение показательно, поскольку в тот период максимальная допустимая ставка по займам «до зарплаты» составляла 1,5% в день, пояснили в компании. В выборку попала 21 МФК с совокупным портфелем 18,4 млрд руб.
Говорить, что снижение ставок компенсировалось увеличением сроков займов, нельзя, считает Весовщук из Eqvanta. «С каждым кварталом объем начисленных процентов по PDL все же падает даже с учетом компенсационного эффекта. Полная компенсация и даже возможности дополнительного дохода происходят при предложении клиенту еще более длинных и дешевых продуктов со сроком более трех месяцев», — подчеркивает он.
Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев не считает тренд на увеличение сроков микрозаймов устойчивым. По его словам, данных о поведении участников рынка еще недостаточно. «Многие компании в третьем квартале 2019 года тестировали свои модели, пытаясь найти оптимальное соотношение по срочности, суммам и категории заемщиков», — полагает аналитик.
Предложенная ЦБ альтернатива займам «до зарплаты» — так называемый специальный продукт — не пользуется популярностью у МФО, указывает руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. «Полагаем, что МФО могут стараться избегать этого продукта, из-за чего средние сроки займа «до зарплаты» будут двигаться в сторону удлинения свыше 30 дней».
Специальный продукт — заем на сумму до 10 тыс. руб. сроком до 15 дней, максимальная переплата по нему не должна превышать 3 тыс. руб. Банк России предполагал, что такие кредиты будут выгоднее PDL-займов после введения ограничений по процентной ставке. Но новый тип займа используется рынком не очень активно, поскольку компании считают его невыгодным, признавал в кулуарах Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности глава департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков.