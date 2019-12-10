Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шеринга
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,96 63,33 EUR Нал. 70,84 70,10 USD Бирж. 63,57 -0,02 EUR Бирж. 70,37 +0,02 USD ЦБ. 63,72 +0,01 EUR ЦБ. 70,50 -0,25 EUR/USD 1,11 +0,00 BTC/USD Бирж. 7369,62 -147,38 IMOEX 2940,64 -0,15% RTSI 1457,35 +0,04% Brent 64,21 +0,03% DJIA 27909,60 -0,38% Nasdaq 8621,83 -0,40%
Льготы и гарантии ставятся на конвейер
Лента новостей
Власти Красноярского края сняли введенный после прорыва дамбы режим ЧС 10:10, Общество Чемпионка Ласицкене в открытом письме раскритиковала ОКР и Минспорта 10:05, Спорт Личный опыт: я живу в частном доме 10:05, РБК и Элитная недвижимость Сергей Солонин — РБК: «Брать специалистов с рынка будет все сложнее» 10:04, PRO Китайская корпорация стала совладельцем проекта стройки ТПУ в Раменках 10:01, Бизнес Китайская корпорация из Fortune 500 инвестирует в недвижимость в Москве 10:01, PRO Чиновница из Ленобласти объяснила использование мата на молодежном форуме 10:01, Общество Сенаторы США решили не давать денег на новые ракеты средней дальности 09:41, Политика Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее 09:35, РБК и Райффайзенбанк Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом 09:34, Политика Зеленский назвал протесты в Киеве козырем Путина 09:24, Политика МВД нашло в Подмосковье тайники-закладки с 46 кг наркотиков 09:22, Общество Овечкин забросил первую в декабре шайбу в матче НХЛ 09:05, Спорт «Десятое королевство»: как создать спрос и моду на товары в кризис 09:05, РБК и Открытие Как дотошные банкиры наводят порядок в ресторанном бизнесе — Bloomberg 09:01, PRO Рекламодатели попросили сохранить данные о зрителях ТВ в крупных городах 09:00, Технологии и медиа Сервисы по бронированию сообщили о росте цен на авиабилеты в 2020 году 08:51, Экономика Глава МОК заявил о полном исполнении санкций WADA по России 08:48, Спорт От 15 до 20: чем живет поколение Z 08:38, РБК Стиль и YE’S apartaments Что случилось за ночь. Главные новости РБК 08:22, Общество Диетолог назвала пять вредных продуктов на новогоднем столе 08:05, Общество Сериальный убийца или прожигатель фейерверков: кто вы на Новый год. Тест 08:05, РБК и Huawei Точка согласия: как разрешить конфликт между директором и собственником 08:01, PRO В России резко сократилось количество самых коротких займов «до зарплаты» 08:00, Финансы Роскачество назвало лучший оливковый майонез 08:00, Общество Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду 07:46, Общество Илон Маск задел ограждение на бронированном пикапе Cybertruck 07:40, Общество Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест 07:30, РБК и Билайн
Газета
Льготы и гарантии ставятся на конвейер
Газета № 199 (3154) (1012) Экономика,
0
Льготы и гарантии ставятся на конвейер
Зачем создается «единое окно» господдержки для промышленников
В правительстве решили создать единую платформу — «информационную экосистему» — господдержки для промышленности. Сейчас информация о механизмах госпомощи разрозненна и несистематизированна, признают эксперты
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Власти планируют создать единую информационную платформу для промышленных предприятий, которая позволит им в одном месте получить всю информацию о мерах господдержки, следует из письма замминистра экономического развития Михаила Расстригина, направленного в правительство (есть у РБК, его содержание подтвердил федеральный чиновник). РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минпромторг.

Создание единого механизма поддержки промышленных предприятий, предполагающего доступ к инструментам акционерного и долгового финансирования и инструментам повышения производительности труда, входит в перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева по ускорению роста экономики России.

Как предлагают помогать промышленности

Единый механизм поддержки должен быть реализован в виде «информационной экосистемы платформенного типа» и представлять собой «конструктор из логически связанных между собой мер», охватывающих все стадии развития промышленного предприятия — «от зарождения идеи до выхода на международный рынок», говорится в письме замглавы Минэкономразвития. Платформу предполагается создать на базе существующей Государственной информационной системы промышленности (ГИСП, система создана по заказу Минпромторга), которая, по замыслу властей, станет более клиентоориентированной.

В письме Расстригин отмечает, что сейчас различные меры господдержки предприятиям оказывают федеральные министерства, в том числе Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и др., институты развития (ВЭБ.РФ, «Росагролизинг» и проч.), а также региональные власти. Информация о действующих механизмах поддержки находится в разрозненном виде на сайтах всех этих ведомств и организаций.

В связи с этим предлагается объединить функционал уже существующих систем и создать единый механизм поддержки на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Ее функционал «достаточно развит и позволяет субъекту предпринимательской деятельности в сфере промышленности подобрать необходимую меру поддержки, исходя из региона, отраслевой принадлежности, размера компании и проблем, на решение которых такая мера должна быть направлена», следует из письма. Кроме того, через систему можно будет подать заявку на получение господдержки в рамках отдельных механизмов.

Задача этого проекта — выстроить всю линейку мер поддержки, чтобы они удовлетворяли всем потребностям компаний, пояснил РБК источник в финансово-экономическом блоке. Слабым местом в доступе к инструментам финансирования, например, является дефицит предложения акционерного финансирования, неудовлетворенный спрос, отметил он. «Единый механизм позволит все эти пробелы снять», — сказал собеседник РБК.

Какие меры господдержки сейчас действуют для бизнеса:

  • льготы резидентам промышленных кластеров, особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития;
  • налоговые льготы;
  • льготы на использование природных ресурсов;
  • субсидирование процентных ставок по кредитам;
  • софинансирование капитальных вложений в рамках реализации федеральных целевых программ;
  • предоставление госгарантий для поддержки экспорта промышленной продукции.

Кто будет работать над созданием новой экосистемы

Для развития единого механизма поддержки промышленников планируется создать рабочую группу на базе Минэкономразвития и Минпромторга. В ее задачи войдут анализ действующих мер поддержки на предмет дублирующих друг друга механизмов, их отбор для включения в платформу. Рабочая группа должна будет выработать предложения о корректировке действующих и созданию новых механизмов поддержки с учетом запросов предпринимателей.

Рабочую группу возглавят министр экономического развития Максим Орешкин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В нее войдут глава ВЭБа Игорь Шувалов, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман, глава Фонда развития промышленности Роман Петруца, а также замминистры федеральных министерств, следует из проекта состава рабочей группы. В ее состав планируется включить и нескольких глав регионов: Антона Алиханова (Калининградская область), Александра Бречалова (Удмуртия), Алексея Дюмина (Тульская область), Андрея Никитина (Новгородская область) и Максима Решетникова (Пермский край).

Нужен ли новый механизм бизнесу

Серьезной проблемы в недостатке информации о мерах господдержки у бизнеса нет, хотя сейчас она содержится на ресурсах разных ведомств, считает председатель комитета «Опоры России» по промышленности Максим Третьяков. «Даже малые и средние предприятия сейчас хорошо проинформированы о наличии разных форм поддержки бизнеса. Но создание некой платформы, где все меры поддержки сведены в одном месте, — это удобно, это затея неплохая», — сказал он РБК.

Однако к экономическому росту такой шаг вряд ли приведет, полагает Третьяков. Для этого экономике нужны реальные деньги, а сейчас «с этим плоховато». В частности, кассовое исполнение нацпроектов, мероприятия которых связаны с промышленностью, остается очень слабым, отметил он. «Если деньги будут выделять быстрее и больше, это приведет к экономическому росту, а чисто процедурное удобство не приведет», — заключил представитель «Опоры России».

Создание единой платформы господдержки для промышленников — наиболее очевидная и понятная мера, которая может помочь предприятиям. «Уже есть примеры такой цифровизации услуг, в частности, создан «Бизнес-навигатор МСП», — сказала РБК заведующая лабораторией исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вера Баринова.

Проблема может возникнуть в реализации, предупреждает она: «Основная опасность — неоправданно большое расходование средств. Чтобы эффективно функционировать, такая система должна регулярно обновляться, каким-то образом взаимодействовать с пользователем. Это, очевидно, будет затратно. Спорный вопрос — наиболее ли это эффективная мера из всех возможных».

Автор: Анна Гальчева.
Теги: Минэкономразвития , Минпромторг , господдержка предприятий
Материалы по теме
Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль Экономика
Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter