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Две трети россиян ждут конституционных перемен
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Газета
Две трети россиян ждут конституционных перемен
Газета № 199 (3154) (1012) Общество,
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Две трети россиян ждут конституционных перемен
Социологи ФОМ изучили отношение населения к Основному закону
68% россиян считают, что в Конституцию следует вносить поправки, показал опрос ФОМ. В 2013 году за пересмотр Конституции высказывались 44% граждан
Фото: Виктор Кручинин / SOPA / ZUMA / ТАСС

Пересматривать или не пересматривать

ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции. Респондентам задали вопрос: следует или не следует, по вашему мнению, сегодня пересматривать Конституцию, вносить в нее поправки? Положительно на него ответили 68% опрошенных. В прошлом году этот показатель составлял 66%, а в 2013-м — 44% (с 2014 по 2017 год опросы не проводились).

Опрос проводился 30 ноября — 1 декабря в 53 субъектах, опрошены были 1,5 тыс. респондентов.

О том, что Конституцию сегодня пересматривать не следует, заявили 17% россиян. Это меньше чем в прошлом году (20%) и в 2013 году (25%).

На просьбу оценить, является ли российская Конституция хорошей или плохой, 54% выбрали вариант «хорошая» (53% в 2018 году и 48% в 2013-м). «Плохим» Основной закон назвали 22% граждан (21% в прошлом году и 18% в 2013-м).

Число тех, кто согласен с мнением, что Конституция не определяет жизнь страны, а является чисто формальным документом, превысило количество граждан, которые придерживаются противоположной точки зрения — 47 против 43%.

В прошлом году считающих Основной закон формальным документом было 46%, в то время как 43% полагали, что Конституция определяет жизнь российского общества.

Также респондентов спрашивали, помогает или не помогает Конституция защищать права рядовым гражданам (43% ответили положительно, 47% — отрицательно); знают ли они основные положения Конституции (46% сказали, что знают, 51% — не знают), читали ли они текст Основного закона (59% заявили, что читали, 40% — что нет).

На вопрос, с каким мнением согласен респондент: с тем, что Конституцию следует периодически пересматривать в соответствии с требованиями времени, или с тем, что ее следует пересматривать только в исключительных случаях, — ответы распределились следующим образом. 56% заявили о необходимости периодического пересмотра (54% в прошлом году и 48% в 2013-м), 31% — о пересмотре только в исключительных случаях (34% в прошлом году и 29% в 2013-м).

Что именно пересматривать

Также социологи спросили россиян, какие именно, по их мнению, поправки следовало бы внести в ныне действующую Конституцию (опрашивали только тех респондентов, которые положительно ответили на вопрос, следует ли сегодня пересматривать Основной закон).

Больше всего граждан — 6% — высказались за внесение поправок, направленных на повышение заботы о пенсионерах и других группах населения, улучшение социальной политики в целом. В исследовании приводятся наиболее показательные цитаты респондентов: «Все для обычных людей и улучшения их жизни»; «Чтобы к людям относились нормально»; «Желательно, чтобы по социальной защите больше гарантий».

На втором месте — 5% — оказались поправки, направленные на повышение уровня жизни людей. Респонденты так объясняют их необходимость: «Чтобы была стабильная, хорошая зарплата и хорошая пенсия»; «Повышение пенсии пенсионерам, чтобы было заметно»; «Пересмотреть прожиточный минимум».

По 3% граждан высказались за внесение поправок, касающихся улучшения качества медицины, обеспечения бесплатной медицины; улучшения качества образования, расширения возможностей получения бесплатного образования («там сказано, что каждый имеет право на бесплатное образование, но качество этого образования хуже некуда»); защиты прав простых людей («чтобы было больше прав у простого народа, как в Америке»; «прав-то нету у людей»).

По 2% опрошенных высказались в пользу внесения поправок, отменяющих закон о повышении пенсионного возраста («Конституция должна гарантировать выход на пенсию мужчин в 60 лет, а женщин — в 55 лет. Все, как раньше»), усиливающих борьбу с коррупцией, направленных на ужесточение наказания за преступления и введение смертной казни.

Еще столько же заявили о поправках, которые вводят контроль над ценами («урегулировать цены на продукты, бензин»; «чтобы подешевело все»), расширяют право на свободу собраний и свободу слова («митинги не разрешают, а в Конституции можно выражать свое мнение свободно»), и изменениях, касающихся президента, Федерального собрания, правительства («больше прав у президента»; «ограничение на срок президента. Нужно жесткое ограничение — не более двух сроков вообще»; «сократить срок президентских полномочий и Федерального собрания до четырех лет»; «влияние парламента на исполнительную власть»).

По 1% опрошенных высказались в пользу внесения поправок, касающихся обеспечения доступного жилья, увеличения ответственности чиновников за свою работу, укрепления суверенитета России («отвязаться от иностранного влияния в банковской системе»; «отменить приоритет международного права над российским, отменить право на землю иностранцев»), национализации природных ресурсов, усиление возможностей самообороны и т.д.

35% сторонников изменения Конституции затруднились ответить на вопрос, какие именно поправки, по их мнению, следовало бы внести.

Тот факт, что более трети граждан, которые высказываются в пользу пересмотра Конституции, не имеют мнения относительно конкретных изменений, — это совершенно нормально, не у каждого есть готовый ответ на такой вопрос, считает заведующий аналитическим отделом ФОМ Григорий Кертман. По его мнению, более показательно то, что преобладают предложения социального характера: «Уровень удовлетворенности социальным положением у людей снизился, особенно после пенсионной реформы, соответственно, вырос запрос на изменение социальной ситуации». Именно это, по словам Кертмана, показывают ответы граждан, а не запрос на политические изменения, перемены в системе государственного устройства.

Тот факт, что с 2013 года число россиян, считающих, что следует пересмотреть Конституцию, существенно выросло, означает, по мнению Кертмана, следующее: «Бывают времена, когда стабильность дороже перемен, и наоборот. Сейчас запрос на перемены выражен сильнее, чем запрос на стабильность. И когда люди говорят об изменении Конституции, это может быть отражением их установок на изменения».

Проблема не в Конституции, а в росте запроса на перемены, согласен политтехнолог Петр Быстров. «Конституция в данном случае — это проекция власти», — говорит он. Тот факт, что 35% сторонников изменения Конституции не смогли сказать, каких конкретно поправок они хотят, «как раз показывает, что они хотят перемен, но не знают, каких именно», считает эксперт.

При этом неудивительно, что в числе предложенных поправок наиболее распространенные касаются социальных вопросов. «Это говорит о том, что людей не очень волнуют конструкции, связанные с органами власти», — считает Быстров. По его словам, для них важны в первую очередь проблемы повседневной жизни.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: ФОМ , соцопросы , Конституция
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