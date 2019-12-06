Гостей запускают на «Арену»

Росгосцирк планирует открыть сеть отелей по всей стране

Росгосцирк привлечет инвесторов для реновации своих общежитий и превращения их в отели. Это часть стратегии развития госкомпании, которая хочет за 6 лет нарастить выручку до ₽5,7 млрд. На реализацию плана нужно ₽16 млрд из бюджета

Владимир Шемякин (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк), которая управляет 43 цирками по всей России, разработала «дорожную карту» своего развития до 2024 года (документ есть у РБК). Гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин пояснил, что «дорожную карту» утвердила коллегия Минкультуры в октябре. В марте 2020 года на ее основе планируется принять стратегию развития Росгосцирка, реализация которой должна вывести госкомпанию на самоокупаемость.

Суть проекта

Одной из мер по улучшению экономической эффективности Росгосцирка станет реновация общежитий. В «дорожной карте» указано, что Росгосцирк планирует превратить свои общежития в разных городах России в федеральную сеть отелей экономкласса под брендом «Арена». Всего планируется открыть 17 гостиниц в обновленных общежитиях в Москве, Сочи, Петербурге, Красноярске, Челябинске, Уфе, Ростове, Новокузнецке и других городах. Фактически общежития уже функционируют как гостиницы, уточнил Шемякин. Сейчас в них насчитывается 2,5 тыс. номеров, в том числе 150 в московской гостинице.

Для реновации общежитий, по подсчетам Росгосцирка, потребуется 1,44 млрд руб., из которых только 62 млн руб. планируется потратить из федерального бюджета, остальное — за счет привлечения частных инвесторов. С инвесторами заключат концессионное соглашение, следует из «дорожной карты». Будет ли это одно соглашение, в которое войдут все будущие отели, или Росгосцирк планирует найти нескольких операторов, в документе не уточняется.

По словам Шемякина, для заключения концессионного соглашения нужно получить согласование Росимущества, Минкультуры, Минфина и других ведомств. Если согласование получено не будет, тогда Росгосцирк планирует провести ремонт за счет бюджета, а после этого передаст сеть под управление оператору. Заключение концессионного соглашения, по оценке Шемякина, возможно во второй половине следующего года, до этого госкомпания начнет ремонт на отдельных объектах.

«Все гостиницы требуют ремонта: одни — косметического, другие придется полностью перестраивать. Часть гостиниц — это пристройки к циркам, которые невозможно отделить от зданий», — говорит Шемякин. По его словам, изначально эти помещения предназначались для размещения гастролирующих актеров цирка и после создания сети гостиниц размещение таких гостей останется в приоритете — для них будут предусмотрены льготные условия оплаты.

Владимир Шемякин отметил, что сейчас Росгосцирк ведет переговоры с крупными инвесторами, которые заинтересованы в проекте сети гостиниц, но с кем именно — не раскрыл.

Плюсы и минусы инициативы

Пакетное предложение для инвестора будет интереснее в первую очередь для самого Росгосцирка, уверена руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова. «В противном случае у него есть риск остаться с таким неликвидом на руках, как номера в Магнитогорске. Москву и Санкт-Петербург, безусловно, «возьмут» в первую очередь», — поясняет Смирнова. Заместитель директора компании CBRE Татьяна Белова добавляет, что среди городов с гостиницами Росгосцирка есть те, где отельный рынок уже насыщен, например Воронеж и Уфа.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова говорит, что поиск инвестора — логичная мера для Росгосцирка. «Гостиничные активы не являются целевым бизнесом компании. Многие объекты существенно устарели, являются убыточными и нуждаются хотя бы в минимальном ремонте. Данная мера позволит привлечь инвестиционные средства на обновление средств размещения, коммерциализировать их деятельность, а также переложить существующие операционные расходы на концессионера», — поясняет Уханова.

Марина Смирнова отмечает, что плюсами проекта является его широкая география и то, что здания уже существуют и в них можно будет относительно быстро начать работать. «Кроме того, можно сэкономить на затратах по сравнению с новым строительством. Экономичный формат востребован во всех регионах, он проще адаптируется к рынку. Очевидные минусы — это разнородность активов и их состояние: в одних ремонт был проведен на более высоком уровне, в других — нет», — говорит она.

Инициатор проекта

Росгосцирк объединяет 38 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России. В компании работают около 4,5 тыс. сотрудников, в представлениях цирков задействованы 1,4 тыс. животных. Компания принадлежит государству и подконтрольна Минкультуры. В 2018 году выручка Росгосцирка составила 2,6 млрд руб., компания закончила год с убытком 1 млрд руб.

Стратегия развития Росгосцирка должна улучшить финансовое положение госкомпании. По плану компании ее выручка по итогам 2019-го составит 2,9 млрд руб., по итогам 2024-го вырастет до 5,7 млрд руб., а компания выйдет на самоокупаемость. Сейчас из всех цирков под управлением компании только 14 находятся в хорошем состоянии, указано в «дорожной карте». В 2024 году таких цирков должно стать 30. В том числе планируется с нуля построить два новых инновационных цирка в Петербурге и Москве в 2020–2022 годах. Средняя цена билета за шесть лет возрастет с 1150 до 1500 руб., а загрузка зала — с 56 до 65%, прогнозирует компания.

Чтобы добиться таких результатов, Росгосцирку, согласно «дорожной карте», нужно 17,9 млрд руб. на развитие инфраструктуры, из которых 16,4 млрд руб. — бюджетные деньги. Планируется, что основная часть (7 млрд руб.) поступит в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Кроме того, цирки рассчитывают получить 6,2 млрд руб. через нацпроект «Культура» и 2 млрд руб. в виде федеральных субсидий. На региональные бюджеты в «дорожной карте» приходится 940 млн руб.

Как еще заработает Росгосцирк

Кроме развития инфраструктуры цирковая компания планирует сделать более эффективным механизм продажи своих билетов, создать не менее 20 новых цирковых программ и избавиться от непрофильных активов.

Сейчас билеты на представления Росгосцирка продаются через единого оператора — компанию «Кассы.ру». Цирковая компания платит оператору 1 млн руб. в год за доступ к системе, через которую продаются билеты. Кроме того, «Кассы.ру» взимают фиксированную наценку со зрителей — билеты на сайте для покупателей стоят на 5% дороже, чем в кассах цирков.

В планах цирковой компании — начать работать с разными операторами, что создаст более конкурентные условия. Это позволит Росгосцирку не платить фиксированную плату одному оператору и отменит наценку для покупателей. Планируется, что операторы будут продавать билеты по номиналу, а зарабатывать на комиссии от продаж, которую заплатит цирковая компания. Размер этой комиссии будет обсуждаться с каждым оператором в отдельности, указывает Владимир Шемякин.

Работа с прокатчиками, которые покупают у Росгосцирка программы и показывают их на своих площадках, тоже изменится. Сейчас прокатчики платят за одну программу минимум 600 тыс. руб. и процент от продаж (определяется в индивидуальном порядке). В будущем планируется брать с прокатчиков депозит, минимальный размер которого составит 1,2 млн руб. Благодаря таким условиям Росгосцирк сможет заключать длительные договоры с прокатчиком и быть застрахованным от его банкротства, резюмирует Шемякин.