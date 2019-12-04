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«Малые» партии не дотягиваются до парламентского барьера
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Газета
«Малые» партии не дотягиваются до парламентского барьера
Газета № 195 (3150) (0412) Политика,
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«Малые» партии не дотягиваются до парламентского барьера
Эксперты ИСЭПИ представили прогноз выборов 2021 года
Политологи из близкого к руководству Думы ИСЭПИ оценили шансы партий на парламентских выборах 2021 года. Они считают, что избежать потери голосов активных избирателей можно при возвращении блоков и помощи «Единой России»
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Существует риск снижения представительства проголосовавших (активных) избирателей на выборах Госдумы 2021 года по сравнению с предыдущими выборами, несмотря на рост популярности малых партий. К такому выводу пришли эксперты близкого к руководству Госдумы фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» (ИСЭПИ) в докладе «Долгая дорога в Думу. Российские партии на старте сдвоенного избирательного цикла 2020–2021 годов».

Ни одна из непарламентских партий пока не обладает потенциалом для преодоления необходимого для прохождения в парламент пятипроцентного барьера по общефедеральному округу, констатируют авторы во главе с Дмитрием Бадовским.

Методология исследования

Авторы проанализировали итоги всех выборов по партийным спискам на региональном и муниципальном уровнях в 2018–2019 годах. Предметом анализа стали результаты всех участвовавших в них партий и строки «против всех», если она была в бюллетене, но основное внимание уделено 13 «льготным» партиям, которые могут участвовать в выборах в Госдуму без предварительного сбора подписей.

«Мы даем оценку сложившейся конфигурации партийной системы по итогам списочных выборов разных уровней 2018–2019 годов, то есть уже в условиях нового пенсионного возраста и снизившихся рейтингов власти, и показываем электоральную динамику тех партий, которые уже гарантированно примут участие в думской кампании», — объяснил один из авторов исследования Александр Пожалов.

Думское ядро 2021

По подсчетам ИСЭПИ, пока гарантированно попадают в новую Думу три крупные партии — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Для «Справедливой России» прохождение под вопросом, как это было и на выборах 2016 года. В 2019 году в регионах у эсэров не было прироста, их совокупный результат на низовом уровне за последние два года хуже, чем накануне прошлых думских выборов, а у КПРФ и ЛДПР за эти два года показатели сильно выросли, объясняет Пожалов.

«Справедливая Россия» пока остается в парламентской зоне, но сейчас уже не входит в думское ядро и очень уязвима к появлению новых активных игроков. Эсэры в первую очередь будут в зоне риска выпасть из Думы в случае активной раскрутки левоцентристских и нишевых партий, например «Зеленой» или Партии пенсионеров, констатируют в фонде.

Шансы малых партий и создание блоков

С осени 2015 года по ноябрь 2019-го доля сторонников непарламентских партий и «другой партии» выросла с зоны статистической погрешности до 9%, приводят политологи данные ФОМ. Однако это выражается в распылении симпатий сразу между несколькими малыми партиями.

Среди малых партий в 2018–2019 годах уверенные позиции в зоне госфинансирования (его получают институции, набравшие более 3%) и автоматической квалификации на все выборы низших уровней занимают «Коммунисты России», которые демонстрируют неоднозначную динамику, а также Партия пенсионеров.

«Партия пенсионеров и «Коммунисты России» первыми претендуют на преодоление барьера 5%. Близки к зоне 3–5% и «Зеленые», хотя география их участия в выборах не такая широкая», — продолжает Пожалов. Впрочем, «Коммунисты России» не столько претендуют на прохождение в Думу, сколько на несколько процентов ослабляют КПРФ, отмечает эксперт.

По мнению специалистов ИСЭПИ, избежать потери голосов «активных избирателей», выбравших не представленные сейчас в Госдуме партии, можно с помощью реформы законодательства, в частности, возвратив на выборы избирательные блоки (с участием либо только партий, либо партий вместе с общественными движениями), что позволило бы близким по идеологии партиям избежать распыления голосов своих сторонников.

В случае возвращения блоков авторы предлагают ввести стимулы для сохранения самых успешных из них как единой политической силы. Например, восстановить возможность создания депутатских групп малой численности из одномандатников или распространить госфинансирование и квалификационную льготу на последующих выборах только на кандидатов от такого блока, а не от входящих в него партий по отдельности.

Также среди мер по поощрению малых партий эксперты предлагают вариант повторения практики «освобожденных» «Единой Россией» округов для сильных кандидатов малых партий в опорных для них регионах. Такая практика применялась ранее неоднократно, говорит Бадовский, напоминая, что сейчас правящая партия выступает против нее.

Повысить активность малых партий в ходе думской кампании и улучшить их перспективы на выборах могло бы также понижение планки, обеспечивающей госфинансирование, с 3 до 2%, говорится в докладе.

По итогам выборов 2016 года в Госдуму VII созыва попали представители шести партий: прошедшие по спискам «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», а также по представителю от «Родины» и «Гражданской платформы» по одномандатным округам. Более 1% по партийным спискам получили «Коммунисты России» (2,27%), «Яблоко» (1,99%), «Родина» (1,51%), Российская партия пенсионеров за справедливость (1,73%) и Партия роста (1,29%).

Вопрос о реформе избирательной и партийной систем остается актуальным, однако съезд «Единой России» продемонстрировал намерение партии удержать позиции в парламенте без существенных изменений, считает политолог Ростислав Туровский. Он допускает, что создание блоков и тактика договорных округов будут страховочным элементом на случай невозможности сохранить искомое конституционное большинство, однако делаться это будет не ради малых партий, а в интересах конкретных значимых фигур из разных партий — вокруг них традиционно идет отдельный торг.

Будет ли Дума трехпартийной, продолжает Туровский, пока не очевидно. У эсэров неплохие позиции в части регионов, но не хватает эффективной работы с федеральной повесткой, считает он. «Тем не менее шанс найти свою нишу в случае ухудшения позиций единороссов у них есть, и это как раз будет важным для Кремля. В конце концов, думский альянс со «Справедливой Россией» был бы политически выгоднее альянса с ЛДПР», — отмечает эксперт.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин напоминает, что в России выборы проходят не только по партийным спискам, а по смешанной системе — половина из 450 депутатов избирается по одномандатным округам. «Самовыдвиженцы могут не иметь партийной принадлежности, и возможны варианты, при которых в Думу могут проходить оппозиционеры», — полагает Бузин, оговариваясь, что в нынешнем составе парламента их практически нет. «Сам по себе вывод фонда ИСЭПИ правильный, но авторы доклада исходят из того, что у нас на выборах конкурируют партии, а это не так, — полагает он. — Наблюдается кризис доверия к институту выборов. Есть партии, которые представляют часть избирателей и которым власть препятствует в регистрации или лишает регистрации. Например, Алексею Навальному 8 раз по различным причинам отказывали в регистрации партии».

Авторы: Елизавета Антонова, Наталья Галимова.
Теги: ИСЭПИ , Госдума , выборы , Выборы Госдумы , Вячеслав Володин , КПРФ
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